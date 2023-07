San Benedetto Tennis Cup, Day 4: Luciano Darderi infiamma il Maggioni, batte Ramos Vinolas in un clima teso e affronterà Paire nei quarti

Match davvero infuocato nel secondo turno tra Luciano Darderi e Albert Ramos Vinolas con rissa sfiorata alla fine tra l’angolo di Darderi, sempre molto focoso e alcuni tifosi di Ramos Vinolas. Il match è stato molto equilibrato con un primo set conquistato da Darderi con maggior fatica di quanto dica il punteggio di 6-2. Nel secondo set Ramos prendeva ancor meglio le misure al gioco dell’argentino naturalizzato italiano e si guadagnava il terzo set.

Ultimo parziale sempre in equilibrio fino al break finale di Darderi, dotato di un gioco molto potente e di coraggio nei colpi dall’inizio alla fine, che ne fanno la caratteristica principale. Ora nei quarti di finale affronterà il francese Paire che si è sbarazzato agevolmente dello spagnolo Sanchez Jover, proveniente dalle qualificazioni. Peccato per Francesco Forti, assistito in tribuna dal suo allenatore Giorgio Galimberti, che ha portato il belga Coppejans, ex top 100, al set decisivo però poi ha esaurito le energie. Bene il cileno Tabilo che ha sconfitto il lituano Berankis. Nel torneo di doppio continua la corsa della coppia azzurra Bortolott/Pellegrino.

Risultati Singolare, secondo turno:

[7] A. Tabilo (Chi) b. R. Berankis (Ltu) 6-1 7-6

K. Coppejans (Bel) b. [LL] F. Forti (ITA) 7-5 3-6 6-2

[8] B. Paire (Fra) b. [Q] C. Sanchez Jover (Esp) 6-2 6-4

L. Darderi (ITA) b. [2] A. Ramos Vinolas (Esp) 6-2 4-6 6-4

Doppio, Quarti di finale:

[1] D. Hidalggo (Ecu)/C. Rodriguez (Col) b. V. Uzhylovskyi (Ukr)/M. Vervoort (Ned) 6-2 6-1

[3] M. Bortolotti/A.Pellegrino (ITA) b. F.Juarez(ITA)/G.Villanueva (Arg) 6-4 3-6 10-8

F. Romboli/M.Zormann (Bra) b. L.Darderi(ITA)/J.Eysseric(Fra) 3-6 6-4 10-7

[2] B.Arias/F.Zeballos(Bol) b. Z.Babic(Cro)/A.Donski(Bul) 6-4 6-2





Alessandro Zijno