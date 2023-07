WTA 125 Bastad: il tabellone principale. Nessuna presenza italiana

WTA 125 Bastad – Tabellone Principale – terra

(1) Emma Navarro vs Polina Kudermetova

Mirjam Bjorklund vs (WC) Jacqueline Cabaj Awad

Viktoriya Tomova vs Tamara Zidansek

Peangtarn Plipuech vs (5) Panna Udvardy

(4) Rebecca Peterson vs Su Jeong Jang

(ALT) Malene Helgo vs Louisa Chirico

Irina Khromacheva vs Kajsa Rinaldo Persson

Taylor Townsend vs (7) Claire Liu

(8) Olga Danilovic vs Reka-Luca Jani

(WC) Nellie Taraba Wallberg vs Caijsa Hennemann

Chloe Paquet vs Nigina Abduraimova

Darja Semenistaja vs (3) Kamilla Rakhimova

(6) Kateryna Baindl vs Aliona Bolsova

(WC) Bella Bergkvist Larsson vs Polona Hercog

Julia Riera vs Katie Volynets

(WC) Lisa Zaar vs (2) Yulia Putintseva