Challenger San Benedetto del Tronto: Il Tabellone Principale e di Quali. 28 azzurri tra Md e Quali

Challenger San Benedetto Del Tronto – Tabellone Principale – terra

(1/WC) Gasquet, Richard vs Qualifier

Polmans, Marc vs Nardi, Luca

(WC) Ferrari, Gianmarco vs Cobolli, Flavio

(Alt) Casanova, Hernan vs (6) Brancaccio, Raul

(4) Tirante, Thiago Agustin vs (WC) Buldorini, Peter

Qualifier vs Riedi, Leandro

Geerts, Michael vs Gigante, Matteo

Kuzmanov, Dimitar vs (5) Barrios Vera, Tomas

(7) Tabilo, Alejandro vs Olivieri, Genaro Alberto

(Alt) Caruso, Salvatore vs Berankis, Ricardas

Pellegrino, Andrea vs Qualifier

Coppejans, Kimmer vs (3) Diaz Acosta, Facundo

(8) Paire, Benoit vs Maestrelli, Francesco

Qualifier vs Qualifier

(Alt) Giannessi, Alessandro vs Darderi, Luciano

Qualifier vs (2) Ramos-Vinolas, Albert

(1) Rincon, Danielvs Compagnucci, Tommaso(Alt) Castagnola, Lucavs (12) Villanueva, Gonzalo

(2) Weis, Alexander vs Potenza, Luca

(WC) Salomone, Federico vs (8) Arnaboldi, Federico

(3) Forti, Francesco vs Iannaccone, Federico

(WC) Bilardo, Jacopo vs (10) Serafini, Marcello

(4) Popko, Dmitry vs (Alt) Zormann, Marcelo

Piraino, Gabriele vs (11) Rottoli, Lorenzo

(5) Sanchez Jover, Carlos vs (Alt) Balzerani, Riccardo

(WC) Meduri, Andrea vs (9) Juarez, Facundo

(6) Lopez Montagud, Carlos vs (Alt) Zeballos, Federico

(WC) Massacri, Benito vs (7) Ocleppo, Julian

1. [2] Alexander Weisvs Luca Potenza2. [5] Carlos Sanchez Jovervs [Alt] Riccardo Balzerani3. Gabriele Pirainovs [11] Lorenzo Rottoli4. [1] Daniel Rinconvs Tommaso Compagnucci(non prima ore: 17:30)

Campo 2 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [WC] Benito Massacri vs [7] Julian Ocleppo

2. [6] Carlos Lopez Montagud vs [Alt] Federico Zeballos

3. [WC] Andrea Meduri vs [9] Facundo Juarez

4. [Alt] Luca Castagnola vs [12] Gonzalo Villanueva

Campo 3 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [WC] Federico Salomone vs [8] Federico Arnaboldi

2. [3] Francesco Forti vs Federico Iannaccone

3. [WC] Jacopo Bilardo vs [10] Marcello Serafini

4. [4] Dmitry Popko vs [Alt] Marcelo Zormann