Challenger Salzburg: Il Tabellone Principale e di Quali. Giustino presente nelle quali

Challenger Salzburg – Tabellone Principale – terra

(1) Carballes Baena, Roberto vs Qualifier

(WC) Oberleitner, Neil vs (Alt) Kopriva, Vit

Gombos, Norbert vs (SE) Guinard, Manuel

Qualifier vs (8) Misolic, Filip

(4) Monteiro, Thiago vs Krutykh, Oleksii

Ritschard, Alexander vs Trungelliti, Marco

Nagal, Sumit vs (WC) Neumayer, Lukas

Neuchrist, Maximilian vs (7) Bagnis, Facundo

(6) Rodionov, Jurij vs Qualifier

Pucinelli De Almeida, Matheus vs (Alt) Fatic, Nerman

Novak, Dennis vs Klein, Lukas

Collarini, Andrea vs (3) Ofner, Sebastian

(5) Cerundolo, Juan Manuel vs Qualifier

Qualifier vs Qualifier

Dzumhur, Damir vs Ymer, Elias

(WC) Delbonis, Federico vs (2) Varillas, Juan Pablo

Challenger Salzburg – Tabellone Qualificazione – terra

(1) Andreozzi, Guido vs Bye

(Alt) Horvat, Roko vs (12/PR) Rola, Blaz

(2) Giustino, Lorenzo vs Bye

(Alt) Trinker, Jonas vs (11) Kopp, Sandro

(3) Gojowczyk, Peter vs (WC) Goldsteiner, Peter

(WC) Ujvary, Matthias vs (10) Barrena, Alex

(4) Durasovic, Viktor vs (Alt) Zelenay, Igor

(WC) Waldner, Niklas vs (9) Safwat, Mohamed

(5) Chazal, Maxime vs (Alt) Romios, Matthew Christopher

(WC) Emesz, Benedikt vs (8) Rehberg, Max Hans

(6) Santillan, Akira vs (Alt) Taylor, Jason

(Alt) Karol, Milos vs (7) Orlov, Vladyslav

Centre Court – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)

1. [3] Peter Gojowczyk vs [WC] Peter Goldsteiner

2. [WC] Matthias Ujvary vs [10] Alex Barrena

3. [Alt] Jonas Trinker vs [11] Sandro Kopp

4. [WC] Benedikt Emesz vs [8] Max Hans Rehberg

Court 1 – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)

1. [WC] Niklas Waldner vs [9] Mohamed Safwat

2. [Alt] Milos Karol vs [7] Vladyslav Orlov

3. [Alt] Roko Horvat vs [12/PR] Blaz Rola

Court 2 – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)

1. [4] Viktor Durasovic vs [Alt] Igor Zelenay

2. [5] Maxime Chazal vs [Alt] Matthew Christopher Romios

3. [6] Akira Santillan vs [Alt] Jason Taylor