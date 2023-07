Wimbledon: Il programma di Sabato 08 Luglio 2023

Centre Court – Ore: 2:30pm

C. Alcaraz vs N. Jarry

O. Jabeur vs B. Andreescu

K. Boulter vs E. Rybakina

No.1 Court – Ore: 2:00pm

D. Medvedev vs M. Fucsovics

A. Blinkova vs A. Sabalenka

A. Zverev vs M. Berrettini

No.2 Court – Ore: 12:00am

N. Stevanovic vs P. Kvitova

L. Djere vs S. Tsitsipas

F. Tiafoe vs G. Dimitrov

No.3 Court – Ore: 12:00am

B. Haddad Maia vs S. Cirstea

A. Davidovich Fokina vs H. Rune

A. Potapova vs M. Andreeva

Court 12 – Ore: 12:00am

J. Lehecka vs T. Paul

M. Kostyuk vs M. Keys

L. Broady / J. O’Mara vs F. Cabral / R. Matos

J. Murray / T. Townsend vs J. Zielinski / N. Melichar-Martinez

C. Eubanks / J. Wolf vs S. Doumbia / F. Reboul

Court 18 – Ore: 12:00am

D. Galfi vs E. Alexandrova

C. Eubanks vs C. O’Connell

V. Azarenka / B. Haddad Maia vs C. Bucsa / M. Ninomiya

R. Galloway / L. Harris vs M. Giron / B. Van De Zandschulp

N. Lammons / G. Olmos vs J. Salisbury / H. Watson

Court 4 – Ore: 12:00am

J. Filip vs C. Robertson

N. Vargova vs H. Oluwadare

M. Genis Salas vs E. McDonald

J. Prado Angelo vs H. Searle

T. Berkieta vs P. Weir

Court 5 – Ore: 12:00am

N. Budkov Kjaer vs Z. Stephens

E. Jones vs G. Roach

D. Collins / A. Riske-Amritraj vs A. Bogdan / J. Cristian

S. Hunter / E. Mertens vs I. Begu / A. Kalinina

W. Koolhof / L. Fernandez vs F. Martin / H. Chan

Court 6 – Ore: 12:00am

B. Gusic Wan vs K. Rice

S. Baez / G. Pella vs N. Lammons / J. Withrow

J. Schwaerzler vs R. Horovitz

F. Wu / L. Zhu vs K. Baindl / D. Saville

M. Venus / B. Andreescu vs M. Arevalo / M. Kostyuk

Court 7 – Ore: 12:00am

G. Vulpitta vs A. Melero Kretzer

S. Gonzalez / E. Roger-Vasselin vs G. Barrere / Q. Halys

F. Cavallo vs S. Eriksson

L. Davis / R. Van Der Hoek vs T. Babos / K. Flipkens

Y. Bhambri / S. Myneni vs A. Davidovich Fokina / A. Mannarino

Court 8 – Ore: 12:00am

E. Hozumi / R. Masarova vs C. Dolehide / S. Zhang

V. Hruncakova / T. Mihalikova vs H. Dart / H. Watson

S-W. Hsieh / B. Strycova vs E. Alexandrova / Z. Yang

L. Noskova / X. Wang vs M. Bouzkova / S. Sorribes Tormo

M. Middelkoop / A. Sutjiadi vs S. Gonzalez / B. Strycova

Court 9 – Ore: 12:00am

R. Munk Mortensen vs A. Kovackova

D. Fix vs A. Gea

H. Kinoshita vs C. Ngounoue

T. Evans vs A. Teodosescu

V. Iakubenko vs H. Jefferson

Court 10 – Ore: 12:00am

T. Preston vs T. Rabman

A. Razeghi vs F. Bondioli

A. Forger vs Y. Zhou

B. Djuric vs L. Sciahbasi

F. Blaydes vs K. Edengren

Court 11 – Ore: 12:00am

S. Saito vs M. Slama

A. Korneeva vs A. El Aouni

D. Suvirdjonkova vs T. Grant

L. Taylor vs K. Quevedo

L. Moyano vs N. Bartunkova

Court 14 – Ore: 12:00am

U. Eikeri / A. Panova vs O. Kalashnikova / I. Shymanovich

S. Errani / J. Grabher vs M. Kolodziejova / M. Vondrousova

D. Krawczyk / D. Schuurs vs A. Bondar / G. Minnen

W. Sonobe vs M. Stojsavljevic

H. Nys / L. Siegemund vs M. Ebden / E. Perez

T. Griekspoor / B. Stevens vs S. Bolelli / A. Vavassori

Court 15 – Ore: 12:00am

R. Carballes Baena / D. Galan vs W. Blumberg / C. Ruud

L. Siegemund / V. Zvonareva vs T. Martincova / D. Vekic

A. Krueger / C. McNally vs C. Garcia / L. Stefani

T. Kostovic vs R. Dencheva

Z. Pawlikowska vs E. Milic

Court 16 – Ore: 12:00am

N.S Balaji / J. Nedunchezhiyan vs I. Dodig / A. Krajicek

M. Linette / B. Pera vs T. Maria / K. Piter

M. Kato / A. Sutjiadi vs Y. Sizikova / K. Zimmermann

M. Ercan vs L. Samsonova

Y. Demin vs H. Matsuoka

Court 17 – Ore: 12:00am

A. Detiuc / A. Gamiz vs F. Christie / A. Collins

K. Rakhimova / A. Sasnovich vs C. Gauff / J. Pegula

A. Ghibaudo vs A. Dzhenev

A. Krajicek / J. Pegula vs N. Mahut / A Danilina

R. Bopanna / G. Dabrowski vs I. Dodig / L. Chan

M. Purcell / J. Thompson vs M. Gonzalez / A. Molteni

To be arranged 1 – Ore:

L. Djere / C. O’Connell vs S. Gille / J. Vliegen