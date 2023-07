Wimbledon: Musetti s’inchina ad Hurkacz, ha lottato alla pari nel primo set

Le sconfitte non sono tutte uguali, ancor più quando si affrontano contesti relativamente nuovi. Vanno sapute leggere ed interpretare per trarne feedback decisivi a fare nuovi passi in avanti. Mastica amarissimo Lorenzo Musetti uscendo dal campo 12 sconfitto in tre set da Hubert Hurkacz (7-6 6-4 6-4 lo score), visibilmente nervoso e scontento, ma in realtà ci sono tante cose positive da portare casa in questa partita. La crescita di Lorenzo Musetti vissuta quest’anno su erba aveva forse un po’ illuso che il talento azzurro fosse già “pronto” ad affrontare e magari sconfiggere tennisti assai più esperti ed attrezzati sulla più nobile delle superfici. In parte c’è riuscito, come dimostra l’eccellente primo set disputato, un parziale nel quale ha giocato alla pari contro il gigante polacco, semifinalista nel torneo nel 2021. Ha controllato bene i suoi game, è stato molto concentrato al servizio e spesso assai incisivo nello scambio, vincendo i punti più belli con qualche magia delle sue. Purtroppo al tiebreak ha smarrito la prima di servizio, ha sentito il momento e ha forzato, commettendo errori che ha pagato carissimo prezzo. Non tanto con il parziale perso, ma perché ha smarrito quella lucidità, focus e continuità mentale che ha di fatto spaccato la partita a favore del rivale. L’esser crollato in una spirale di negatività, con un inizio di secondo set pessimo al servizio e come atteggimento, è stato tanto pesante quanto la differenza tecnica con “Hubi” nei colpi d’inizio gioco. La combinazione dei due fattori è stata fatale all’allievo di Tartarini.

Andando a vedere i numeri complessivi di fine partita, Lorenzo ha servizio in campo 2 prime su 3, ricavando il 72% dei punti, quindi non male in assoluto. Purtroppo ha pagato pesantemente le poche fasi nelle quali ha servito poche prime palle in campo, con l’avversario lucido e prontissimo a mettere pressione e capitalizzare i momenti. Si sapeva che la partita era molto complicata: Hurkacz ha altra esperienza su erba, con quel servizio micidiale può diventare imprendibile, e così purtroppo è stato. Ha concesso solo 4 palle break in tutto il match, una nell’ultimo game del secondo set, le altre tre nell’ultimissimo gioco della partita, e tutte le ha salvate con il servizio, praticamente senza dare scampo all’azzurro. Oltre al servizio, Hurkacz è stato più incisivo anche in risposta, trovando profondità sulle seconde palle e mettendo pressione a Lorenzo. Troppi i 7 doppi falli con solo 4 Ace per Musetti (16/3 il bilancio per il polacco, altri numeri qua…), e doppi falli venuti per nervosismo e negatività, aspetto questo sul quale è necessario lavorare per crescere e affrontare con altro piglio partite difficili come questa.

Del resto si sapeva anche alla vigilia, era una partita molto difficile, perché Hurkacz è oggettivamente più forte di Musetti in questo momento sull’erba. Sui prati è indispensabile giocare in modo secco, razionale, continuo, soprattutto alla battuta. Così infatti Hurkacz ha chiuso con l’80% di punti vinti con la prima palla e 61% con la seconda, con 2 prime su 3 in campo. Lorenzo si è forse fin troppo focalizzato sui turni di servizio, ricavando tutto sommato buoni numeri, ma non ha trovato mai la chiave per incidere in risposta. Questo è un altro aspetto della partita da analizzare.

Il servizio del polacco è micidiale, quindi non è affatto facile rispondere, ancor più quando vive una giornata così serena e positiva. Ma Musetti ha forse aspettato fin troppo, i primi due set, per cambiare qualcosa e provare a cambiare le carte in tavola. Visto che nel primo set non è riuscito a fare niente in risposta (fino al tiebreak aveva vinto solo 7 punti complessivi), sarebbe stato interessante provare dall’avvio del secondo a cambiare quella risposta in top da molto dietro, che a volte gli ha permesso di iniziare lo scambio ma con una posizione così svantaggiata da non incidere, se non grazie a qualche magia difensiva. Solo nel terzo set ha provato a bloccare la risposta col back di rovescio, o impattare secco col diritto. 4 tentativi, sono arrivati 4 punti… Non è la dimostrazione che così la partita sarebbe girata, ma di sicuro provare più spesso questa soluzione avrebbe potuto togliere un po di ritmo e sicurezza al rivale. Infatti la risposta bloccata col back su erba può essere molto difensiva, ma quando hai la qualità del polso di “Muso”, la palla così colpita esce bassa, un filo più corta, e rende il successivo attacco dell’avversario molto complicato, ancor più quando hai un movimento di diritto così ampio come quello di Hurkacz (che infatti ha commesso errori o ha attaccato corto). Insieme ai doppi falli, poche prime nei momenti decisivi e negatività, questo è stato il terzo fattore che ha determinato la sconfitta di Musetti.

Resta il suo miglior Wimbledon in carriera, l’avversario era di quelli assai complicato da affrontare. Resto fermamente convinto che l’evoluzione di Lorenzo sui prati sia molto, molto interessante. Ha talento e colpi per poter eccellere sui prati, e questo lo costringe ad accelerare i tempi di gioco e giocare con più ordine, esattamente due suoi difetti che l’erba “naturalmente” azzera perché è costretto a trovare una contro mossa. L’anno prossimo Musetti su erba sarà ancor più forte, e divertente.

Marco Mazzoni

La cronaca

Il match scatta sul campo 12 alle 12.44 di Londra, con Hurkacz alla battuta. Ottimo inizio, un Ace, di fatto non si scambia, 1-0. Musetti invece inaugura la sua partita con un doppio fallo, ma si riscatta subito con la smorzata, che può essere soluzione molto importante visto che Hubert non è uno scattista negli spostamenti in avanti. Sul 2 pari Lorenzo trova il primo fantastico passante, colpo velocissimo che fulmina Hurkacz, è il primo vero “big point” per chi risponde, al momento dominano i servizi. Il semifinalista 2021 dei Championships rimette le cose in ordine con tre prime palle consecutive, 3-2. Sta crescendo la percentuale di prime di Musetti, mentre il suo back è una meraviglia, gli permette di rubare tempo e correre in avanti a chiudere di volo, come sul 15-0 del sesto game, schema perfetto per “l’erba dei nostri tempi”. Game a zero, ottimo tennis, 3 pari. Variando molto angoli e rotazioni, il servizio del toscano è efficace nel non dare ritmo alla risposta del polacco, altro game a zero per il 4 pari. Il problema per Lorenzo è trovare a sua volta continuità in risposta, non riesce al momento a trovare equilibrio tra risposta bloccata e aggressiva. Si entra nel rush finale, Hubert è una macchina nei suoi game, ora Lorenzo serve sotto 4-5. Con ottimi schemi si porta 40-15, poi sciupa tutto con due doppi falli. Hurkacz, da campione, si difende bene e trova il tempo per un attacco chiuso con una demi-volée da manuale. Set Point Hurkacz! Ace! Il miglior momento per piazzare il primo “asso” della sua partita. Purtroppo il tocco in back per la smorzata lo tradisce al punto seguente, concede un secondo Set Point. Che rischio…. ma che controllo del corpo e della palla! Rischia l’attacco con la smorzata di diritto, e chiude bene sotto rete. Coraggio e mano da campione. Con due ottime prime palle e un urlaccio liberatorio, “Muso” si salva e impatta 5 pari. I punti più belli sono quasi tutti di Lorenzo, come l’accelerazione di rovescio lungo linea vincente sul 5 pari. Una bellezza, ma il servizio di Hubert è troppo consistente. Meno consistente il rovescio del 27enne di Wroclaw, tre errori in scambio. Tiebreak, giusta conclusione per un set equilibrato (34 punti pari finora). Hurkacz trova un pelo di riga con una smorzata che sorprende Musetti, 2-1 avanti il polacco. Sbaglia in risposta Lorenzo al punto seguente, era una seconda palla aggregabile, 3-1, e con il quinto Ace vola 4-1. Un rovescio aggressivo in scambio di poco in corridoio condanna l’azzurro al 1-5, sfoga la sua rabbia con una pallata fuori campo (e warning). Niente, altro errore di volo e 1-6, impossibile però giocare il tiebreak senza l’aiuto della battuta. Recupera due punti Lorenzo, 3-6 e servizio. Ancora out il rovescio del polacco, 4-6 (tre Set Point salvati). Sfortunato Musetti, si era aperto il campo col diritto ma una scivolata lo condanna. 7-4 Hurkacz. Set deciso da 2-3 punti, purtroppo la battuta ha abbandonato l’azzurro nel decider.

Secondo set, Musetti to serve. Si vedono le scorie del tiebreak perso, meno sicuro e sciolto col braccio l’azzurro, nonostante un doppio fallo vince il primo game, ma sull’1 pari è di nuovo in crisi. Perde campo sugli affondi del rivale, sbaglia anche un passante non impossibile per un giocatore con la sua mano. 15-30 e 15-40 con il secondo doppio fallo del game, sotto la costante pressione di un Hurkacz che sente le incertezze di Lorenzo. Purtroppo Musetti completa la “frittata” sbagliando malamente una volée alta di rovescio che arriva a rete a malapena. Momento difficile, tutta la negatività è evidente, dopo la solidità mentale del primo parziale ora sembra uscito dal match con la testa. BREAK Hurkacz, 2-1 e servizio, che in un amen vola 3-1. Prova a reagire con tre pallate violente, e pure un tweener comodo in avanzamento. “Ho fatto 20 doppi falli a che mi serve mettere 4 prime adesso” urla Lorenzo al suo angolo al cambio di campo, deve assolutamente cancellare questi pensieri negativi perché in un match su erba contro un big come Hurkacz non te li puoi permettere. Al contrario, “Hubi” è bello tranquillo, forte di un 70% di prime in campo veleggia sicuro nei suoi game. Sul 4-2 Musetti ritrova il focus, buon turno di battuta a zero, ma il problema è trovare un gran game in risposta, finora non è mai arrivato a palla break. Nell’ottavo game finalmente Lorenzo decide di provare la risposta bloccata in back. È una soluzione difensiva, ma che non dà al rivale una palla rapida da impattare, e arrivano due errori del polacco… 0-30, situazione inedita nella partita. Purtroppo Hurkacz carica a tutta il cannone, con 4 prime palle oltre 130 mph e sulle righe, si porta avanti 5-3. Hurkacz serve per il secondo set sul 5-4. Musetti trova un passante e corpo potente e poi un altro vincente, per il 15-30. Bravissimo Hubert a toccare con classe sulla rete, 30 pari. Altra risposta in back, sbaglia malamente la palla corta il polacco, ecco la prima palla break del match per Musetti! Attacca profondo Hurkacz, non riesce un passante impossibile di rovescio all’azzurro. Con un altro attacco profondo, Hurkacz chiude il secondo set 6-4.

Musetti inizia al servizio il terzo set, ma è subito un game complicato. Da 30-15 tocca male uno slice da metà campo, quindi sbaglia uno schiaffo al volo col diritto, errore gratuito che gli costa una palla break immediata… Sbaglia ancora, stavolta col rovescio lungo linea, un game terribile, giocato con pochissima lucidità e tanta fretta, che gli costa un BREAK sanguinoso. Si lamenta col suo angolo, è un momento difficilissimo perché finora il servizio del polacco è un Everest sportivo, irraggiungibile. Infatti Hurkacz consolida il vantaggio con un altro, ottimo, turno di battuta, per il 2-0. Di rabbia, Lorenzo rimonta da 15-30 nel terzo gioco, muove lo score nel parziale, ma è indispensabile trovare un game eccellente in risposta per restare in vita nella partita. Purtroppo Hurkacz ha altri programmi… si porta 3-1 in… 58 secondi, di fatto non si gioca. Il set avanza senza altre scosse, con Hurkacz perfetto nei suoi game di battuta fino al 5-4. Qua Musetti ha un sussulto sfruttato il primo vero pessimo turno di servizio che polacco, che incappa in errori mai visti prima nel match, mentre Lorenzo trova un passante di rovescio fantastico. Ha tre palle per riaprire clamorosamente la partita, ma Hubert scarica solo prime imprendibili, e chiude 6-4.

L. Musetti vs H. Hurkacz



Slam Wimbledon L. Musetti [14] L. Musetti [14] 6 4 4 H. Hurkacz [17] H. Hurkacz [17] 7 6 6 Vincitore: H. Hurkacz Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 H. Hurkacz 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 ace 40-A 40-40 ace A-40 ace 4-5 → 4-6 L. Musetti 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 H. Hurkacz 15-0 ace 30-0 ace 30-15 30-30 df 40-30 3-4 → 3-5 L. Musetti 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-4 → 3-4 H. Hurkacz 15-0 30-0 ace 40-0 2-3 → 2-4 L. Musetti 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 H. Hurkacz 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 1-3 L. Musetti 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-2 → 1-2 H. Hurkacz 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 ace 0-1 → 0-2 L. Musetti 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 H. Hurkacz 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-5 → 4-5 H. Hurkacz 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-4 → 3-5 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 ace 2-4 → 3-4 H. Hurkacz 0-15 df 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 2-3 → 2-4 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 H. Hurkacz 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 L. Musetti 15-0 ace 15-15 df 15-30 15-40 df 1-1 → 1-2 H. Hurkacz 15-0 ace 15-15 df 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 L. Musetti 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 df 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak None-None* 0*-1 1*-1 1-2* 1-3* 1*-4 ace 1*-5 1-6* 2-6* 3*-6 4*-6 6-6 → 6-7 L. Musetti 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 5-6 → 6-6 H. Hurkacz 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 5-6 L. Musetti 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 df ace 40-A 40-40 df ace 40-A 40-40 df ace A-40 4-5 → 5-5 H. Hurkacz 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 H. Hurkacz 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 H. Hurkacz 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 H. Hurkacz 15-15 ace 30-15 ace 40-15 1-1 → 1-2 L. Musetti 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 H. Hurkacz 15-0 30-0 ace 40-0 0-0 → 0-1