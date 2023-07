Wimbledon: I risultati con il dettaglio del Day 5 (LIVE)

Wimbledon – 2°-3° Turno – erba

Il match deve ancora iniziare

C. Alcarazvs A. Muller

A. Murray vs S. Tsitsipas



Slam Wimbledon A. Murray A. Murray 0 6 7 6 0 S. Tsitsipas [5] • S. Tsitsipas [5] 0 7 6 4 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 S. Tsitsipas 0-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 A. Murray 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-4 → 6-4 S. Tsitsipas 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-3 → 5-4 A. Murray 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 4-3 → 5-3 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 A. Murray 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 3-2 → 4-2 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 3-2 A. Murray 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 30-40 40-40 ace A-40 40-40 ace 40-A 40-40 ace A-40 ace 2-1 → 3-1 S. Tsitsipas 15-0 30-0 30-15 40-15 2-0 → 2-1 A. Murray 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 S. Tsitsipas 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak None*-None 1-0* ace 1-1* 2*-1 3*-1 4-1* 4-2* 5*-2 6*-2 6-6 → 7-6 S. Tsitsipas 15-0 15-15 30-30 40-30 6-5 → 6-6 A. Murray 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 S. Tsitsipas 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 5-5 A. Murray 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 5-4 S. Tsitsipas 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-3 → 4-4 A. Murray 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 S. Tsitsipas 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 3-2 → 3-3 A. Murray 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-2 → 3-2 S. Tsitsipas 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-1 → 2-2 A. Murray 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 S. Tsitsipas 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 A. Murray 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak None-None* 0*-1 1*-1 ace 2-1* 2-2* 2*-3 3*-3 3-4* 3-5* 3*-6 6-6 → 6-7 A. Murray 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-6 → 6-6 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 A. Murray 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace ace 4-5 → 5-5 S. Tsitsipas 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 4-4 → 4-5 A. Murray 15-0 30-0 40-0 ace 3-4 → 4-4 S. Tsitsipas 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 A. Murray 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 S. Tsitsipas 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 40-30 2-2 → 2-3 A. Murray 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 S. Tsitsipas 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-1 → 1-2 A. Murray 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 0-0 → 0-1

I. Swiatek vs P. Martic



Il match deve ancora iniziare

S. Wawrinka vs N. Djokovic



Il match deve ancora iniziare

Slam Wimbledon V. Gracheva • V. Gracheva 15 1 A. Sabalenka [2] A. Sabalenka [2] 15 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 V. Gracheva 0-15 15-15 ace 1-1 A. Sabalenka 0-15 df 0-30 15-30 30-30 ace 30-40 df 0-1 → 1-1 V. Gracheva 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1

V. Grachevavs A. Sabalenka

C. Norrie vs C. Eubanks



Il match deve ancora iniziare

O. Jabeur vs Z. Bai



Il match deve ancora iniziare

Slam Wimbledon A. Sasnovich A. Sasnovich 2 2 P. Kvitova [9] P. Kvitova [9] 6 6 Vincitore: P. Kvitova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 A. Sasnovich 0-15 0-30 0-40 2-5 → 2-6 P. Kvitova 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 2-4 → 2-5 A. Sasnovich 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-3 → 2-4 P. Kvitova 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 A. Sasnovich 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 P. Kvitova 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 1-2 A. Sasnovich 0-15 0-30 df 15-30 15-40 df 1-0 → 1-1 P. Kvitova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 40-A df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 A. Sasnovich 0-15 0-30 0-40 15-40 df 2-5 → 2-6 P. Kvitova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 df A-40 ace 40-40 df A-40 ace 40-40 df A-40 ace 40-40 df A-40 ace 40-40 df A-40 ace df 2-4 → 2-5 A. Sasnovich 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 df ace 40-40 df 40-A 2-3 → 2-4 P. Kvitova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 1-3 → 2-3 A. Sasnovich 15-0 30-0 40-0 40-15 df ace 0-3 → 1-3 P. Kvitova 15-0 ace 30-0 40-0 0-2 → 0-3 A. Sasnovich 0-15 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 P. Kvitova 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1

A. Sasnovichvs P. Kvitova

D. Medvedev vs A. Mannarino



Slam Wimbledon D. Medvedev [3] D. Medvedev [3] None 6 6 7 A. Mannarino • A. Mannarino None 3 3 6 Vincitore: D. Medvedev Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 A. Mannarino None-None 7-6 A. Mannarino None-None 1-0 2-0 2-1 2-2 3-2 3-3 3-4 3-5 4-5 4-6 5-6 df 6-6 → 7-6 D. Medvedev 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 5-6 → 6-6 A. Mannarino 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 D. Medvedev 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 4-5 → 5-5 A. Mannarino 15-0 15-15 df 30-15 40-15 4-4 → 4-5 D. Medvedev 0-15 df 0-30 0-40 df 15-40 ace 4-3 → 4-4 A. Mannarino 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 4-3 D. Medvedev 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 A. Mannarino 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-2 → 3-2 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 1-2 → 2-2 A. Mannarino 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 D. Medvedev 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 A. Mannarino 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 D. Medvedev 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 5-3 → 6-3 A. Mannarino 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-2 → 5-3 D. Medvedev 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-1 → 5-2 A. Mannarino 15-0 30-0 40-0 5-0 → 5-1 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 4-0 → 5-0 A. Mannarino 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 40-A 3-0 → 4-0 D. Medvedev 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 A. Mannarino 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-0 → 2-0 D. Medvedev 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 A. Mannarino 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-3 → 6-3 D. Medvedev 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 5-3 A. Mannarino 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 3-3 → 4-3 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 ace 2-3 → 3-3 A. Mannarino 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 D. Medvedev 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 df 40-A 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 40-40 df A-40 40-40 df A-40 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 1-2 → 2-2 A. Mannarino 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 A. Mannarino 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

A. Zverev vs Y. Watanuki



Il match deve ancora iniziare

D. Shapovalov vs L. Broady



Il match deve ancora iniziare

M. Bouzkova vs C. Garcia



Il match deve ancora iniziare

Slam Wimbledon R. Carballes Baena R. Carballes Baena 15 3 6 2 H. Rune [6] • H. Rune [6] 40 6 7 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 H. Rune 15-0 30-0 40-0 40-15 df 2-2 R. Carballes Baena 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 1-2 → 2-2 H. Rune 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 1-1 → 1-2 R. Carballes Baena 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 H. Rune 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak None*-None 1-0* 1-1* 1*-2 1*-3 2-3* 2-4* 3*-4 3*-5 3-6* df ace 6-6 → 6-7 H. Rune 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 ace 6-5 → 6-6 R. Carballes Baena 15-0 40-0 5-5 → 6-5 H. Rune 15-0 30-0 40-0 40-15 df 5-4 → 5-5 R. Carballes Baena 15-0 30-0 ace 40-0 ace 4-4 → 5-4 H. Rune 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 R. Carballes Baena 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 H. Rune 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 3-3 R. Carballes Baena 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 H. Rune 15-0 15-15 df 15-30 df 30-30 40-30 2-1 → 2-2 R. Carballes Baena 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 H. Rune 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 ace 1-0 → 1-1 R. Carballes Baena 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 H. Rune 15-0 30-0 40-0 ace 3-5 → 3-6 R. Carballes Baena 0-15 0-30 0-40 ace 3-4 → 3-5 H. Rune 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 R. Carballes Baena 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 3-2 → 3-3 H. Rune 0-15 0-30 df 0-40 15-40 ace 30-40 2-2 → 3-2 R. Carballes Baena 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 2-1 → 2-2 H. Rune 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-0 → 2-1 R. Carballes Baena 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 2-0 H. Rune 15-0 30-0 ace 40-0 ace 40-15 40-30 40-40 40-A df 0-0 → 1-0

R. Carballes Baenavs H. Rune

J. Sinner vs Q. Halys



Il match deve ancora iniziare

J. Pegula vs E. Cocciaretto



Il match deve ancora iniziare

E. Svitolina vs S. Kenin



Il match deve ancora iniziare

Slam Wimbledon V. Golubic V. Golubic 5 3 M. Keys [25] M. Keys [25] 7 6 Vincitore: M. Keys Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 M. Keys 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 3-5 → 3-6 V. Golubic 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 M. Keys 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-4 → 2-5 V. Golubic 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-3 → 2-4 M. Keys 15-0 ace 30-0 40-0 ace 2-2 → 2-3 V. Golubic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 M. Keys 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 V. Golubic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 M. Keys 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 V. Golubic 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 5-6 → 5-7 M. Keys 15-0 30-0 40-0 ace 5-5 → 5-6 V. Golubic 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 M. Keys 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 4-5 V. Golubic 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 3-4 → 4-4 M. Keys 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 V. Golubic 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 M. Keys 0-15 0-30 df 15-30 15-40 df 1-3 → 2-3 V. Golubic 0-15 0-30 15-30 15-40 1-2 → 1-3 M. Keys 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 V. Golubic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 M. Keys 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 0-0 → 0-1

V. Golubicvs M. Keys

L. Musetti vs H. Hurkacz



Slam Wimbledon L. Musetti [14] • L. Musetti [14] 30 4 H. Hurkacz [17] H. Hurkacz [17] 15 5 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 L. Musetti 0-15 15-15 30-15 4-5 H. Hurkacz 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 H. Hurkacz 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 H. Hurkacz 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 H. Hurkacz 15-15 ace 30-15 ace 40-15 1-1 → 1-2 L. Musetti 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 H. Hurkacz 15-0 30-0 ace 40-0 0-0 → 0-1

D. Kasatkina vs V. Azarenka



Il match deve ancora iniziare

A. Rublev vs D. Goffin



Il match deve ancora iniziare

B. Krejcikova / K. Siniakova vs F. Wu / L. Zhu



Il match deve ancora iniziare

Slam Wimbledon M. Kostyuk M. Kostyuk None 6 1 P. Badosa • P. Badosa None 2 0 Vincitore: M. Kostyuk Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 P. Badosa None-None 1-0 P. Badosa 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 M. Kostyuk 15-0 30-0 40-0 40-15 5-2 → 6-2 P. Badosa 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-1 → 5-2 M. Kostyuk 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-1 → 5-1 P. Badosa 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 df 3-1 → 4-1 M. Kostyuk 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 3-1 P. Badosa 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 M. Kostyuk 15-0 15-15 df 15-30 15-40 df 1-0 → 1-1 P. Badosa 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0

M. Kostyukvs P. Badosa

M. Berrettini vs A. De Minaur



Slam Wimbledon M. Berrettini • M. Berrettini 15 6 2 A. De Minaur [15] A. De Minaur [15] 30 3 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 M. Berrettini 0-15 df 15-15 15-30 2-1 A. De Minaur 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 2-1 M. Berrettini 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 A. De Minaur 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 6-3 A. De Minaur 15-0 30-0 ace 40-0 ace 5-2 → 5-3 M. Berrettini 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 5-2 A. De Minaur 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-1 → 4-2 M. Berrettini 15-0 ace 30-0 40-0 ace 3-1 → 4-1 A. De Minaur 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-0 → 3-1 M. Berrettini 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 A. De Minaur 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 1-0 → 2-0 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0

A. Bublik vs M. Marterer



Il match deve ancora iniziare

R. Ram / J. Salisbury vs T. Griekspoor / B. Stevens



Il match deve ancora iniziare

Slam Wimbledon N. Cacic / M. Reyes-Varela N. Cacic / M. Reyes-Varela 40 5 3 K. Krawietz / T. Puetz [10] • K. Krawietz / T. Puetz [10] A 7 5 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 K. Krawietz / T. Puetz 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 3-5 N. Cacic / M. Reyes-Varela 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-4 → 3-5 K. Krawietz / T. Puetz 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 N. Cacic / M. Reyes-Varela 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 K. Krawietz / T. Puetz 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 ace 2-2 → 2-3 N. Cacic / M. Reyes-Varela 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 K. Krawietz / T. Puetz 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 N. Cacic / M. Reyes-Varela 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 K. Krawietz / T. Puetz 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 N. Cacic / M. Reyes-Varela 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 5-6 → 5-7 K. Krawietz / T. Puetz 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 N. Cacic / M. Reyes-Varela 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 5-4 → 5-5 K. Krawietz / T. Puetz 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-3 → 5-4 N. Cacic / M. Reyes-Varela 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 5-3 K. Krawietz / T. Puetz 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 4-3 N. Cacic / M. Reyes-Varela 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 4-2 K. Krawietz / T. Puetz 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 df 2-2 → 3-2 N. Cacic / M. Reyes-Varela 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 K. Krawietz / T. Puetz 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 1-1 → 1-2 N. Cacic / M. Reyes-Varela 15-0 ace 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 K. Krawietz / T. Puetz 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1

N. Cacic/ M. Reyes-Varelavs K. Krawietz/ T. Puetz

H. Dart / H. Watson vs L. Kichenok / J. Ostapenko



Il match deve ancora iniziare

Slam Wimbledon K. Baindl / D. Saville • K. Baindl / D. Saville 40 6 6 A. Friedsam / M. Sherif A. Friedsam / M. Sherif 30 4 5 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 K. Baindl / D. Saville 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 6-5 A. Friedsam / M. Sherif 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-5 → 6-5 K. Baindl / D. Saville 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 5-5 A. Friedsam / M. Sherif 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 3-5 → 4-5 K. Baindl / D. Saville 15-0 30-0 30-15 df 40-15 2-5 → 3-5 A. Friedsam / M. Sherif 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-4 → 2-5 K. Baindl / D. Saville 0-15 0-30 0-40 2-3 → 2-4 A. Friedsam / M. Sherif 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 2-3 K. Baindl / D. Saville 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 1-2 → 2-2 A. Friedsam / M. Sherif 15-0 30-0 30-15 30-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 K. Baindl / D. Saville 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 A. Friedsam / M. Sherif 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 K. Baindl / D. Saville 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 6-4 A. Friedsam / M. Sherif 15-0 30-0 40-0 ace 5-3 → 5-4 K. Baindl / D. Saville 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 A. Friedsam / M. Sherif 15-0 15-15 15-30 15-40 3-3 → 4-3 K. Baindl / D. Saville 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 A. Friedsam / M. Sherif 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-3 → 2-3 K. Baindl / D. Saville 0-15 df 0-30 0-40 15-40 1-2 → 1-3 A. Friedsam / M. Sherif 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 K. Baindl / D. Saville 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 A. Friedsam / M. Sherif 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

K. Baindl/ D. Savillevs A. Friedsam/ M. Sherif

J. Paolini / M. Trevisan vs E. Hozumi / R. Masarova



Slam Wimbledon J. Paolini / M. Trevisan • J. Paolini / M. Trevisan 15 3 E. Hozumi / R. Masarova E. Hozumi / R. Masarova 0 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 J. Paolini / M. Trevisan 15-0 3-1 E. Hozumi / R. Masarova 0-15 0-30 0-40 2-1 → 3-1 J. Paolini / M. Trevisan 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 2-1 E. Hozumi / R. Masarova 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 J. Paolini / M. Trevisan 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

E. Ruusuvuori / A. Kontaveit vs K. Krawietz / Z. Yang



Il match deve ancora iniziare

M. Niculescu / N. Podoroska vs V. Hruncakova / T. Mihalikova



Il match deve ancora iniziare

J. Vliegen / Y. Xu vs N. Skupski / D. Krawczyk



Il match deve ancora iniziare

Slam Wimbledon A. Behar / A. Pavlasek A. Behar / A. Pavlasek 6* 6 6 G. Andreozzi / F. Cerundolo G. Andreozzi / F. Cerundolo 5 1 6 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Tiebreak None*-None 1-0* 1-1* 2*-1 1*-2 2*-2 3-2* 3-3* 4*-3 5*-3 5-4* 6-4* 6*-5 6-6 G. Andreozzi / F. Cerundolo 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 A. Behar / A. Pavlasek 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-5 → 6-5 G. Andreozzi / F. Cerundolo 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 A. Behar / A. Pavlasek 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 G. Andreozzi / F. Cerundolo 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 4-4 A. Behar / A. Pavlasek 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 G. Andreozzi / F. Cerundolo 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 A-40 3-2 → 3-3 A. Behar / A. Pavlasek 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 G. Andreozzi / F. Cerundolo 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 A. Behar / A. Pavlasek 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 G. Andreozzi / F. Cerundolo 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 A. Behar / A. Pavlasek 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 G. Andreozzi / F. Cerundolo 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 5-1 → 6-1 A. Behar / A. Pavlasek 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 4-1 → 5-1 G. Andreozzi / F. Cerundolo 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 4-0 → 4-1 A. Behar / A. Pavlasek 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-0 → 4-0 G. Andreozzi / F. Cerundolo 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-0 → 3-0 A. Behar / A. Pavlasek 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 G. Andreozzi / F. Cerundolo 0-15 0-30 0-40 15-40 df 0-0 → 1-0

A. Behar/ A. Pavlasekvs G. Andreozzi/ F. Cerundolo

V. Kudermetova / L. Samsonova vs A. Barnett / O. Nicholls



Il match deve ancora iniziare

S. Chang / A. Kulikov vs H. Chan / L. Chan



Il match deve ancora iniziare

J. Cash / A. Barnett vs N. Mektic / B. Pera



Il match deve ancora iniziare

S. Gille / M. Kato vs M. Pavic / L. Kichenok



Il match deve ancora iniziare

Slam Wimbledon L. Glasspool / N. Mahut [11] L. Glasspool / N. Mahut [11] 6* 6 6 M. Cressy / A. Golubev M. Cressy / A. Golubev 4 4 6 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Tiebreak None-None* 0*-1 1*-1 2-1* 3-1* 3*-2 4*-2 4-3* 5-3* df 6*-3 6*-4 6-6 L. Glasspool / N. Mahut 15-0 15-15 30-15 40-15 5-6 → 6-6 M. Cressy / A. Golubev 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 5-6 L. Glasspool / N. Mahut 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 4-5 → 5-5 M. Cressy / A. Golubev 15-0 30-0 ace 40-0 ace 4-4 → 4-5 L. Glasspool / N. Mahut 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 3-4 → 4-4 M. Cressy / A. Golubev 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 3-3 → 3-4 L. Glasspool / N. Mahut 15-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 M. Cressy / A. Golubev 15-0 30-0 ace 40-0 ace 2-2 → 2-3 L. Glasspool / N. Mahut 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 M. Cressy / A. Golubev 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 L. Glasspool / N. Mahut 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 M. Cressy / A. Golubev 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 L. Glasspool / N. Mahut 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace 5-4 → 6-4 M. Cressy / A. Golubev 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-3 → 5-4 L. Glasspool / N. Mahut 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 M. Cressy / A. Golubev 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 L. Glasspool / N. Mahut 0-15 df 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 M. Cressy / A. Golubev 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-1 → 3-2 L. Glasspool / N. Mahut 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 M. Cressy / A. Golubev 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-1 → 2-1 L. Glasspool / N. Mahut 0-15 df 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 M. Cressy / A. Golubev 15-0 30-0 30-15 df 40-15 0-0 → 0-1

L. Glasspool/ N. Mahutvs M. Cressy/ A. Golubev

U. Eikeri / A. Panova vs L. Fruhvirtova / Y. Putintseva



Slam Wimbledon U. Eikeri / A. Panova U. Eikeri / A. Panova 15 3 L. Fruhvirtova / Y. Putintseva • L. Fruhvirtova / Y. Putintseva 15 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 L. Fruhvirtova / Y. Putintseva 15-0 15-15 3-1 U. Eikeri / A. Panova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 L. Fruhvirtova / Y. Putintseva 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-0 → 2-1 U. Eikeri / A. Panova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 2-0 L. Fruhvirtova / Y. Putintseva 0-15 0-30 df 15-30 15-40 df 0-0 → 1-0

T. Babos / K. Flipkens vs A. Muhammad / G. Olmos



Il match deve ancora iniziare

S-W. Hsieh / B. Strycova vs A. Blinkova / V. Gracheva



Il match deve ancora iniziare

J. O’Mara / O. Nicholls vs E. Roger-Vasselin / K. Flipkens



Il match deve ancora iniziare

Slam Wimbledon N. Stevanovic • N. Stevanovic 40 7 3 T. Korpatsch T. Korpatsch 40 5 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 N. Stevanovic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 40-40 3-1 T. Korpatsch 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 N. Stevanovic 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-0 → 2-1 T. Korpatsch 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 1-0 → 2-0 N. Stevanovic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 T. Korpatsch 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 6-5 → 7-5 N. Stevanovic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 40-40 df A-40 5-5 → 6-5 T. Korpatsch 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 N. Stevanovic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-4 → 5-4 T. Korpatsch 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-4 → 4-4 N. Stevanovic 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 40-A df 40-40 40-A df 40-40 40-A df 3-3 → 3-4 T. Korpatsch 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 N. Stevanovic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 T. Korpatsch 0-15 15-15 ace 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 N. Stevanovic 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 T. Korpatsch 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 N. Stevanovic 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

N. Stevanovicvs T. Korpatsch

J. Kubler vs N. Jarry



Il match deve ancora iniziare

G. Duran / T. Etcheverry vs R. Bopanna / M. Ebden



Il match deve ancora iniziare

R. Hijikata / J. Kubler vs M. Cecchinato / T. Monteiro



Il match deve ancora iniziare

Slam Wimbledon S. Hunter / E. Mertens [3] S. Hunter / E. Mertens [3] 40 6 5 N. Kichenok / A. Rosolska • N. Kichenok / A. Rosolska 15 0 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 N. Kichenok / A. Rosolska 0-15 15-15 15-30 df 15-40 5-2 S. Hunter / E. Mertens 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 4-2 → 5-2 N. Kichenok / A. Rosolska 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 4-1 → 4-2 S. Hunter / E. Mertens 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 40-A df 40-40 A-40 3-1 → 4-1 N. Kichenok / A. Rosolska 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-0 → 3-1 S. Hunter / E. Mertens 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 N. Kichenok / A. Rosolska 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A df 1-0 → 2-0 S. Hunter / E. Mertens 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 N. Kichenok / A. Rosolska 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 5-0 → 6-0 S. Hunter / E. Mertens 15-0 30-0 40-0 4-0 → 5-0 N. Kichenok / A. Rosolska 0-15 15-0 15-15 15-30 15-40 3-0 → 4-0 S. Hunter / E. Mertens 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 N. Kichenok / A. Rosolska 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 S. Hunter / E. Mertens 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 0-0 → 1-0

S. Hunter/ E. Mertensvs N. Kichenok/ A. Rosolska

M. Fucsovics vs M. Giron



Slam Wimbledon M. Giron M. Giron 15 6 3 6 2 M. Fucsovics • M. Fucsovics 30 7 6 4 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 M. Fucsovics 0-15 15-15 30-15 2-3 M. Giron 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 2-3 M. Fucsovics 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 1-3 M. Giron 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 0-2 → 1-2 M. Fucsovics 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 ace A-40 40-40 ace A-40 0-1 → 0-2 M. Giron 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 M. Fucsovics 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 5-4 → 6-4 M. Giron 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 M. Fucsovics 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 4-3 → 4-4 M. Giron 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 M. Fucsovics 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 2-3 → 3-3 M. Giron 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-3 → 2-3 M. Fucsovics 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-2 → 1-3 M. Giron 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-2 → 1-2 M. Fucsovics 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 df 0-1 → 0-2 M. Giron 0-15 0-30 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 M. Fucsovics 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 3-5 → 3-6 M. Giron 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-5 → 3-5 M. Fucsovics 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 M. Giron 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-4 → 2-4 M. Fucsovics 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 1-3 → 1-4 M. Giron 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-2 → 1-3 M. Fucsovics 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 M. Giron 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 M. Fucsovics 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak None*-None 0-1* 0-2* 0*-3 1*-3 2-3* 2-4* 2*-5 2*-6 6-6 → 6-7 M. Fucsovics 15-0 30-0 30-15 40-15 6-5 → 6-6 M. Giron 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 M. Fucsovics 15-0 30-0 40-0 ace 5-4 → 5-5 M. Giron 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-4 → 5-4 M. Fucsovics 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 ace 4-3 → 4-4 M. Giron 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 4-3 M. Fucsovics 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 M. Giron 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 3-1 → 3-2 M. Fucsovics 15-0 40-0 ace 40-15 3-0 → 3-1 M. Giron 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 M. Fucsovics 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 df 40-A 40-40 df 40-A 1-0 → 2-0 M. Giron 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

M. Kato / A. Sutjiadi vs L. Bronzetti / V. Tomova



Il match deve ancora iniziare

A. Bondar / G. Minnen vs M. Jones / S. Stephens



Il match deve ancora iniziare

A. Guarachi / E. Routliffe vs I. Begu / A. Kalinina



Il match deve ancora iniziare

Slam Wimbledon J. Chardy / U. Humbert • J. Chardy / U. Humbert 30 5 5 F. Martin / A. Mies [8] F. Martin / A. Mies [8] 40 7 6 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 J. Chardy / U. Humbert 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-6 F. Martin / A. Mies 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 J. Chardy / U. Humbert 0-15 15-15 15-30 40-30 ace ace 4-5 → 5-5 F. Martin / A. Mies 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 J. Chardy / U. Humbert 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 F. Martin / A. Mies 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 3-4 J. Chardy / U. Humbert 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 F. Martin / A. Mies 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 J. Chardy / U. Humbert 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 1-2 → 2-2 F. Martin / A. Mies 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 J. Chardy / U. Humbert 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 F. Martin / A. Mies 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 J. Chardy / U. Humbert 0-15 0-30 0-40 5-6 → 5-7 F. Martin / A. Mies 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 J. Chardy / U. Humbert 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 4-5 → 5-5 F. Martin / A. Mies 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 J. Chardy / U. Humbert 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 F. Martin / A. Mies 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace 3-3 → 3-4 J. Chardy / U. Humbert 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace 2-3 → 3-3 F. Martin / A. Mies 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 2-2 → 2-3 J. Chardy / U. Humbert 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 2-2 F. Martin / A. Mies 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 J. Chardy / U. Humbert 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 F. Martin / A. Mies 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

J. Chardy/ U. Humbertvs F. Martin/ A. Mies

D. Pel / R. Stalder vs C. Lestienne / C. Moutet



Slam Wimbledon D. Pel / R. Stalder D. Pel / R. Stalder 40 4 C. Lestienne / C. Moutet • C. Lestienne / C. Moutet 40 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 C. Lestienne / C. Moutet 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A df 40-40 4-3 D. Pel / R. Stalder 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 C. Lestienne / C. Moutet 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 3-2 → 3-3 D. Pel / R. Stalder 15-0 30-0 30-15 df 40-15 2-2 → 3-2 C. Lestienne / C. Moutet 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 D. Pel / R. Stalder 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 C. Lestienne / C. Moutet 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 D. Pel / R. Stalder 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

R. Peterson / A. Schmiedlova vs M. Kostyuk / E. Ruse



Il match deve ancora iniziare

Slam Wimbledon J. Niemeier J. Niemeier 0 6 6 0 D. Galfi • D. Galfi 0 4 7 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 D. Galfi 0-1 J. Niemeier 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak None-None* 1*-0 2*-0 2-1* 2-2* 3*-2 3*-3 4-3* 5-3* 5*-4 5*-5 5-6* 6-6 → 6-7 J. Niemeier 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-6 → 6-6 D. Galfi 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 J. Niemeier 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 D. Galfi 0-15 0-30 df 15-30 ace 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 4-5 J. Niemeier 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 D. Galfi 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 40-A df 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 3-3 → 3-4 J. Niemeier 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 D. Galfi 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 J. Niemeier 0-15 df 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 D. Galfi 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 J. Niemeier 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 D. Galfi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 J. Niemeier 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 6-4 D. Galfi 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 4-4 → 5-4 J. Niemeier 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 D. Galfi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-4 → 3-4 J. Niemeier 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-3 → 2-4 D. Galfi 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 2-2 → 2-3 J. Niemeier 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 D. Galfi 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-1 → 1-2 J. Niemeier 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 D. Galfi 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

J. Niemeiervs D. Galfi

D. Krawczyk / D. Schuurs vs N. Dzalamidze / S. Santamaria



Il match deve ancora iniziare

G. Pella vs R. Safiullin



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

C. O’Connellvs J. Vesely

L. Tsurenko vs A. Bogdan



Il match deve ancora iniziare

M. Linette vs B. Bencic



Il match deve ancora iniziare

Slam Wimbledon I. Begu [29] I. Begu [29] 5 3 A. Blinkova A. Blinkova 7 6 Vincitore: A. Blinkova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 A. Blinkova 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 3-6 I. Begu 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 40-A 3-4 → 3-5 A. Blinkova 0-15 df 0-30 15-30 15-40 2-4 → 3-4 I. Begu 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 40-A 2-3 → 2-4 A. Blinkova 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-3 → 2-3 I. Begu 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 0-3 → 1-3 A. Blinkova 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 0-2 → 0-3 I. Begu 15-0 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 A. Blinkova 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 I. Begu 0-15 0-30 0-40 5-6 → 5-7 A. Blinkova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 I. Begu 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 40-40 df A-40 4-5 → 5-5 A. Blinkova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 3-5 → 4-5 I. Begu 0-15 df 0-30 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-4 → 3-5 A. Blinkova 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 3-4 I. Begu 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 A. Blinkova 0-15 15-15 15-30 df 30-30 ace 40-30 ace 2-2 → 2-3 I. Begu 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 1-2 → 2-2 A. Blinkova 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 I. Begu 15-0 15-15 df 30-15 40-15 0-1 → 1-1 A. Blinkova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1

I. Beguvs A. Blinkova

A. Davidovich Fokina vs B. Van De Zandschulp



Il match deve ancora iniziare

M. Vondrousova vs D. Vekic



Il match deve ancora iniziare

J. Rojer / E. Shibahara vs L. Glasspool / J. Burrage



Il match deve ancora iniziare

Slam Wimbledon M. Arevalo / J. Rojer [7] M. Arevalo / J. Rojer [7] 8 6 6 M. Huesler / B. Nakashima M. Huesler / B. Nakashima 7* 4 6 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Tiebreak None-None* 1*-0 2*-0 ace 2-1* 2-2* 2*-3 3*-3 4-3* 4-4* 4*-5 5*-5 5-6* 6-6* 6*-7 7*-7 8-7* 6-6 M. Arevalo / J. Rojer 0-15 15-15 30-15 40-15 5-6 → 6-6 M. Huesler / B. Nakashima 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 M. Arevalo / J. Rojer 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 4-5 → 5-5 M. Huesler / B. Nakashima 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 M. Arevalo / J. Rojer 15-0 15-15 df 30-15 40-15 3-4 → 4-4 M. Huesler / B. Nakashima 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 M. Arevalo / J. Rojer 15-0 30-0 40-0 ace 2-3 → 3-3 M. Huesler / B. Nakashima 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 M. Arevalo / J. Rojer 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 1-2 → 2-2 M. Huesler / B. Nakashima 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 40-30 1-1 → 1-2 M. Arevalo / J. Rojer 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 M. Huesler / B. Nakashima 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 M. Arevalo / J. Rojer 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-4 → 6-4 M. Huesler / B. Nakashima 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-3 → 5-4 M. Arevalo / J. Rojer 15-0 15-15 df 30-15 40-15 4-3 → 5-3 M. Huesler / B. Nakashima 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-3 → 4-3 M. Arevalo / J. Rojer 15-0 30-0 40-0 ace 2-3 → 3-3 M. Huesler / B. Nakashima 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 M. Arevalo / J. Rojer 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 2-2 M. Huesler / B. Nakashima 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 ace 1-1 → 1-2 M. Arevalo / J. Rojer 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 M. Huesler / B. Nakashima 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

M. Arevalo/ J. Rojervs M. Huesler/ B. Nakashima

B. Andreescu vs A. Kalinina



Slam Wimbledon B. Andreescu • B. Andreescu 30 1 A. Kalinina [26] A. Kalinina [26] 30 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 B. Andreescu 0-15 0-30 df 15-30 30-30 1-0 A. Kalinina 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0

M. McDonald / B. Shelton vs H. Nys / J. Zielinski



Il match deve ancora iniziare

L. Fernandez / T. Townsend vs A. Parks / P. Stearns



Il match deve ancora iniziare

Slam Wimbledon M. Brengle M. Brengle 0 7 6 3 E. Alexandrova [21] • E. Alexandrova [21] 0 6 7 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 E. Alexandrova 3-1 M. Brengle 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 E. Alexandrova 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 2-0 → 2-1 M. Brengle 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 E. Alexandrova 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak None*-None 0-1* 0-2* 1*-2 2*-2 3-2* 3-3* 3*-4 3*-5 df 4-5* 5-5* 6*-5 5*-6 6-6 → 6-7 E. Alexandrova 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 M. Brengle 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 6-5 E. Alexandrova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 4-5 → 5-5 M. Brengle 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 E. Alexandrova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df 40-A 40-40 df 40-A 40-40 df df A-40 40-40 df A-40 3-4 → 3-5 M. Brengle 0-15 df 0-30 df 15-30 15-40 30-40 3-3 → 3-4 E. Alexandrova 15-15 15-30 df 15-40 30-40 2-3 → 3-3 M. Brengle 15-0 15-15 15-30 15-40 2-2 → 2-3 E. Alexandrova 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 M. Brengle 0-15 0-40 15-40 2-0 → 2-1 E. Alexandrova 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-0 → 2-0 M. Brengle 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak None-None* 0*-1 0*-2 1-2* 2-2* 2*-3 3*-3 4-3* 5-3* 6*-3 6*-4 df 6-6 → 7-6 M. Brengle 30-0 30-15 40-15 5-6 → 6-6 E. Alexandrova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-5 → 5-6 M. Brengle 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 5-4 → 5-5 E. Alexandrova 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 4-4 → 5-4 M. Brengle 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-4 → 4-4 E. Alexandrova 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 M. Brengle 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 E. Alexandrova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 2-2 → 2-3 M. Brengle 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 E. Alexandrova 15-0 ace 30-0 ace 30-15 40-15 1-1 → 1-2 M. Brengle 15-0 30-0 30-15 df 40-15 0-1 → 1-1 E. Alexandrova 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

M. Brenglevs E. Alexandrova

W. Koolhof / N. Skupski vs D. Altmaier / A. Karatsev



Il match deve ancora iniziare

D. Galan vs M. Ymer



Il match deve ancora iniziare

J. Peers / S. Hunter vs A. De Minaur / K. Boulter



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

P. Tsitsipas/ S. Tsitsipasvs A. Fils/ L. Van Assche

A. Vavassori / L. Samsonova vs R. Matos / L. Stefani



Il match deve ancora iniziare