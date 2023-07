Wimbledon: il programma completo di Venerdì 07 Luglio 2023

Centre Court – Ore: 2:30pm

C. Alcaraz vs A. Muller

I. Swiatek vs P. Martic

S. Wawrinka vs N. Djokovic

No.1 Court – Ore: 2:00pm

V. Gracheva vs A. Sabalenka

C. Norrie vs C. Eubanks

O. Jabeur vs Z. Bai

No.2 Court – Ore: 12:00am

A. Sasnovich vs P. Kvitova

A. Zverev vs Y. Watanuki

D. Shapovalov vs L. Broady

M. Bouzkova vs C. Garcia

No.3 Court – Ore: 12:00am

R. Carballes Baena vs H. Rune

J. Sinner vs Q. Halys

J. Pegula vs E. Cocciaretto

E. Svitolina vs S. Kenin

Court 12 – Ore: 12:00am

V. Golubic vs M. Keys

L. Musetti vs H. Hurkacz

D. Kasatkina vs V. Azarenka

A. Rublev vs D. Goffin

B. Krejcikova / K. Siniakova vs F. Wu / L. Zhu

Court 18 – Ore: 12:00am

M. Kostyuk vs P. Badosa

M. Berrettini vs A. De Minaur

A. Bublik vs M. Marterer

R. Ram / J. Salisbury vs T. Griekspoor / B. Stevens

Court 4 – Ore: 12:00am

N. Cacic / M. Reyes-Varela vs K. Krawietz / T. Puetz

P. Tsitsipas / S. Tsitsipas vs A. Fils / L. Van Assche

H. Dart / H. Watson vs L. Kichenok / J. Ostapenko

A. Vavassori / L. Samsonova vs R. Matos / L. Stefani

Court 5 – Ore: 12:00am

K. Baindl / D. Saville vs A. Friedsam / M. Sherif

J. Paolini / M. Trevisan vs E. Hozumi / R. Masarova

E. Ruusuvuori / A. Kontaveit vs K. Krawietz / Z. Yang

M. Niculescu / N. Podoroska vs V. Hruncakova / T. Mihalikova

J. Vliegen / Y. Xu vs N. Skupski / D. Krawczyk

Court 6 – Ore: 12:00am

A. Behar / A. Pavlasek vs G. Andreozzi / F. Cerundolo

V. Kudermetova / L. Samsonova vs A. Barnett / O. Nicholls

S. Chang / A. Kulikov vs H. Chan / L. Chan

J. Cash / A. Barnett vs N. Mektic / B. Pera

S. Gille / M. Kato vs M. Pavic / L. Kichenok

Court 7 – Ore: 12:00am

L. Glasspool / N. Mahut vs M. Cressy / A. Golubev

U. Eikeri / A. Panova vs L. Fruhvirtova / Y. Putintseva

T. Babos / K. Flipkens vs A. Muhammad / G. Olmos

S-W. Hsieh / B. Strycova vs A. Blinkova / V. Gracheva

J. O’Mara / O. Nicholls vs E. Roger-Vasselin / K. Flipkens

Court 8 – Ore: 12:00am

N. Stevanovic vs T. Korpatsch

J. Kubler vs N. Jarry

G. Duran / T. Etcheverry vs R. Bopanna / M. Ebden

R. Hijikata / J. Kubler vs M. Cecchinato / T. Monteiro

Court 9 – Ore: 12:00am

S. Hunter / E. Mertens vs N. Kichenok / A. Rosolska

M. Kato / A. Sutjiadi vs L. Bronzetti / V. Tomova

A. Bondar / G. Minnen vs M. Jones / S. Stephens

A. Guarachi / E. Routliffe vs I. Begu / A. Kalinina

Court 10 – Ore: 12:00am

J. Chardy / U. Humbert vs F. Martin / A. Mies

D. Pel / R. Stalder vs C. Lestienne / C. Moutet

R. Peterson / A. Schmiedlova vs M. Kostyuk / E. Ruse

Court 11 – Ore: 12:00am

J. Niemeier vs D. Galfi

D. Krawczyk / D. Schuurs vs N. Dzalamidze / S. Santamaria

G. Pella vs R. Safiullin

Court 14 – Ore: 12:00am

C. O’Connell vs J. Vesely

L. Tsurenko vs A. Bogdan

M. Linette vs B. Bencic

Court 15 – Ore: 12:00am

I. Begu vs A. Blinkova

A. Davidovich Fokina vs B. Van De Zandschulp

M. Vondrousova vs D. Vekic

J. Rojer / E. Shibahara vs L. Glasspool / J. Burrage

Court 16 – Ore: 12:00am

M. Arevalo / J. Rojer vs M. Huesler / B. Nakashima

B. Andreescu vs A. Kalinina

M. McDonald / B. Shelton vs H. Nys / J. Zielinski

L. Fernandez / T. Townsend vs A. Parks / P. Stearns

Court 17 – Ore: 12:00am

M. Brengle vs E. Alexandrova

W. Koolhof / N. Skupski vs D. Altmaier / A. Karatsev

D. Galan vs M. Ymer

J. Peers / S. Hunter vs A. De Minaur / K. Boulter