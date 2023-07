Da Wimbledon: Parlano Jannik Sinner, Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti e Lucrezia Stefanini (Video)

Jannik Sinner : “Sento di avere buone armi , sento di poter arrivare in fondo su tutte le superfici… a volte l’ho gestita meglio, a volte peggio ma penso di essere in una buona posizione. Se non ci credi è dura, io sono fortunato e ho lavorato per arrivare a questa consapevolezza.

All’inizio eravamo tesi e non si son visti grandi scambi , potevo servire un po’ meglio, tante piccole cose… ma piano piano ho trovato il mio ritmo e dal secondo set da fondo ho giocato davvero bene. Nel complesso è stata una buona partita, contro Diego non è mai semplice, ci conosciamo bene, siamo buoni amici e abbiamo anche giocato il doppio insieme.

Ho affittato un appartamento qui vicino e ad ogni occasione vado a casa. Mi alleno e rientro, piove e rientro… diciamo che meno sto al circolo e meglio mi sento. A casa mi riposo molto meglio e rimango concentrato.

Abbiamo lavorato a lungo su questo progetto su Gucci, è stato un processo lungo perché bisogna chiedere molte autorizzazioni…. ma non è una borsa a farmi giocar bene o male, non stiamo parlando di un cambio racchetta o un cambio scarpe. Se fosse una cosa che va a disturbare il mio gioco o modificare i miei risultati non lo farei, la cosa importante è vincere la partita. La priorità è sempre il tennis”.

“Avevo iniziato benissimo il match, ma poi mi sono complicata un po’ la vita. Mi sono tirata indietro e sono uscita dal piano di gioco; sull’erba basta un attimo e perdi 2 o 3 game così, quasi senza accorgertene. La pausa per la pioggia mi ha aiutata, mi sono calmata, ho riflettuto un attimo sul da farsi e sono tornata in campo senza guardare il punteggio, pensando solo al mio gioco.Mi piace ma ci devo giocare un po’ di più, è una superficie su cui spero di poter giocare tanto in futuro. Nel corso della mia carriera ci ho giocato pochissimo, questi due Wimbledon e Bad Homburg la scorsa settimana… ma sento si poter migliorare e di poter esprimere un buon tennis. Sto imparando, su erba bisogna rubare il tempo, aprire poco e tirar così forte a volte non aiuta. Bisogna avere pazienza e star sempre bassa… la statura in questo mi aiuta!”La conosco la Masarova, ci siamo allenate insieme qualche giorno fa. Da junior era fortissima poi ha avuto un momento di assestamento e adesso è in crescita. Serve molto bene e le ragazze che hanno un buon servizio sono molto pericolose su questi campi. Di sicuro sarà una partita molto diversa rispetto a quella di oggi.Sento di avere ancora ampi margini di miglioramento, mi manca ancora un po’ di esperienza e devo migliorare nella gestione di alcuni momenti ma sono intelligente, osservo e lavoro. Ho la fortuna di avere un allenatore straordinario, è un fenomeno e capisce il tennis come pochi. Un mattoncino alla volta e poi arriverà il momento in cui riuscirò a unire tutti i pezzetti del puzzle.Non ero convinta di affittare una casa, anche perché qui va prenotata per almeno due settimane. Ora, va bene essere ottimisti e propositivi, ma onestamente mi sembrava troppo. Alla fine il mio allenatore mi ha convinto, stiamo tutti insieme, mangiamo in casa ed è molto più bello e conviviale. Sono a Wimbledon Village, a 10 minuti di macchina dal club, l’ho affittata fino a giovedì prossimo… se arrivo a giovedì prossimo facciamo una bella festa…. invito tutta Italia!”.

Lucia Bronzetti : “Non è stata una bella partita, lei sicuramente ha fatto la sua parte ma io ci ho messo del mio per perderla. E’ stato un approccio completamente sbagliato al match, forse ero troppo convinta che fosse una buona occasione, che fosse un buon turno per provare ad andare avanti, e non ho saputo gestire la partita – ha detto l’azzurra -. La settimana scorsa avevo giocato bene e onestamente speravo di far meglio qui. I primi giorni a Bad Homburg facevo fatica, pensavo che l’erba non mi piacesse poi tanto, ma partita dopo partita ho capito che il mio gioco si può adattare bene e con un tennis aggressivo, se colpisco bene la palla, posso far male. Per questo motivo, ripeto, speravo di far meglio qui, mi dispiace ma quel risultato non si cancella”.





Lucrezia Stefanini : “Era il mio esordio a Wimbledon e nei primi minuti ho avvertito un po’ di tensione. Nonostante le interruzioni, la confusione e tutte le difficoltà, contro una giocatrice così forte e di tale esperienza, ho provato principalmente a divertirmi e a vivere al meglio questa esperienza – ha detto la giocatrice toscana -. Dopo i primi minuti mi sono sciolta, sono entrata nella mia bolla e ho pensato solo a divertirmi e a fare quello che dovevo fare. Nel primo set ho avuto delle chances ma dal 4 pari lei ha fatto uno scatto e tutto è scivolato via molto velocemente. Lei ha giocato molto bene, ha messo in campo tutta la sua esperienza e si è visto.

Sapevo della sua decisione di ritirarsi a fine torneo – ha aggiunto -, ne ho sentito parlare molto in questi giorni ma non mi ha influenzato. L’ho vista allenarsi bene ed era concentrata, inoltre vivendo questo torneo con leggerezza ha potuto giocare con il braccio libero. Io ho visto di fronte a me una giocatrice in formissima che ha lottato su ogni palla. Speravo non fosse così in forma ma non è stato così…. onestamente non sembrava una giocatrice prossima alla pensione”