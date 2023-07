Jannik Sinner avanza a Wimbledon: vince contro Diego Schwartzman in una partita ben giocata

Nel mondo del tennis, Jannik Sinner continua a fare la sua strada, questa volta con una vittoria ben costruita a Wimbledon. Sul Campo Numero Uno, l’italiano ha avuto la meglio sull’argentino Diego Schwartzman, vincendo con il punteggio finale di 7-5 6-1 6-2 dopo due ore e due minuti di gioco.

Complessivamente, la prestazione di Sinner a Wimbledon è stata notevole. Non solo per la vittoria, ma anche per il modo in cui ha gestito la partita e risposto alle sfide poste da un avversario di alto livello come Schwartzman.

In vista del terzo turno, Sinner ora attende il vincitore della partita che si terrà domani tra l’australiano Vukic e il francese Halys.

Il primo set ha visto un’incredibile battaglia tra Sinner e Schwartzman. Quest’ultimo, mostrando un notevole miglioramento dopo un periodo di forma non brillante, ha giocato a un livello elevato, mettendo alla prova la resistenza dell’italiano. Tuttavia, Sinner è riuscito a sostenere la pressione, mantenendo il servizio e annullando una palla break nel terzo gioco. L’equilibrio ha continuato a regnare fino al 5-5, momento in cui Sinner è riuscito a prendere il controllo , vincendo il primo set per 7-5.

Il secondo set ha segnato un cambiamento nella dinamica della partita. Sinner ha preso un vantaggio deciso, dimostrando precisione nei suoi colpi e continuità nel servizio. Schwartzman ha cercato di competere, ma si è trovato a lottare contro il ritmo sostenuto dell’italiano. Il secondo set si è concluso rapidamente, con Sinner che ha mantenuto il suo vantaggio con il punteggio di 6-1.

Nel terzo set, l’intensità è rimasta invariata nonostante l’avvicinarsi dell’oscurità e la decisione di chiudere il tetto del campo. Sinner ha continuato con il suo gioco solido, guadagnando un break nel terzo gioco. Schwartzman ha risposto riuscendo a rubare il servizio a Sinner per la prima e unica volta, portando il punteggio sul 2-2. Da lì in poi, Sinner ha mantenuto un gioco costante, segnando un punto vincente dietro l’altro e chiudendo il match con una serie di quattro games consecutivi.

Slam Wimbledon J. Sinner [8] J. Sinner [8] 7 6 6 D. Schwartzman D. Schwartzman 5 1 2 Vincitore: J. Sinner Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 D. Schwartzman 0-15 0-30 15-30 15-40 5-2 → 6-2 D. Schwartzman 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-2 → 5-2 J. Sinner 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace 3-2 → 4-2 D. Schwartzman 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 J. Sinner 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-1 → 2-2 D. Schwartzman 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 J. Sinner 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 D. Schwartzman 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 40-15 5-1 → 6-1 D. Schwartzman 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 4-1 → 5-1 J. Sinner 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-1 → 4-1 D. Schwartzman 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-1 → 3-1 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 D. Schwartzman 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 1-1 J. Sinner 15-0 30-0 ace 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 D. Schwartzman 0-15 0-30 0-40 6-5 → 7-5 J. Sinner 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 5-5 → 6-5 D. Schwartzman 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 5-5 J. Sinner 15-0 ace 30-0 40-0 4-4 → 5-4 D. Schwartzman 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 J. Sinner 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 df 40-40 ace A-40 ace 3-3 → 4-3 D. Schwartzman 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 2-2 → 3-2 D. Schwartzman 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 D. Schwartzman 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 J. Sinner 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0