Wimbledon 2023, tutto quello che c’è da sapere

Tutto pronto per il terzo Grande Slam dell’anno: Wimbledon. L’attesa sta per terminare, mancano pochissimi giorni all’inizio di uno dei tornei più desiderati dai tifosi del tennis. Da lunedì 3 luglio fino a domenica 16 luglio i migliori tennisti del mondo si sfideranno per decretare il vincitore sul prato londinese, tra i più antichi in questo sport. C’ ansia di capire come saranno gli accoppiamenti: il 30 giugno andrà in scena il sorteggio dei tabelloni

Il calendario e dove si gioca

Quando parliamo del Torneo di Wimbledon, non stiamo certamente narrando una competizione qualsiasi, ma uno dei più antichi eventi nel mondo dello sport. Infatti, leggendo la sua storia possiamo tranquillamente scoprire che la prima edizione è andata in scena nel 1877, quindi 145 anni fa. Da quel preciso momento ogni edizione si è sempre disputata all’interno dell’All England Lawn Tennis and Croquet Club, il leggendario circolo di Church Road.

Dietro le quinte del Torneo ci sono una serie di attività da svolgere per mantenere alto il prestigio: ad esempio nelle due settimane in cui gli atleti si sfidano, i campi vengono rullati e coperti ogni sera, per poi tagliarli al mattino, in modo da garantire la regolarità delle sfide in atto.

Come detto anche sopra, il sipario su Wimbledon 2023 si alzerà il 3 luglio e ogni giorno si giocherà senza sosta così da arrivare al 16 luglio per la finale. Cercando di entrare più nello specifico, il 15 luglio, sabato, andrà in scena la finale femminile, mentre il giorno successivo, cioè il 16, quella maschile.

In tutti i campi esterni, l’attività prenderà il via alle 11:00 locali. Mantenendo la programmazione avviata nel 2021, le partite inizieranno a partire dalle 13:30 sul campo centrale e dalle 13:00 sul campo n. 1. Questo orario sarà rispettato fino al weekend delle finali, quando le sfide sul campo centrale inizieranno alle 14:00. Una novità del 2023 vedrà l’orario di inizio delle partite sul campo n. 1 spostarsi alle 11:00 durante il weekend delle finali, un cambiamento inedito per la storia del torneo.

I partecipanti e dove guardare le gare

All’interno del Torneo di Wimbledon si sfideranno i maggiori talenti del tennis internazionale, con una buona percentuali di italiani. Infatti, sono undici gli atleti nostrani, suddivisi in sei donne e cinque uomini, che sono ormai certi di avere spazio nel tabellone principale e parliamo di: Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Matteo Berrettini, Lorenzo Sonego, Marco Cecchinato, Martina Trevisan, Camila Giorgi, Elisabetta Cocciaretto, Jasmine Paolini, Sara Errani e Lucia Bronzetti.

Sul versante maschile, tutti gli occhi saranno puntati sul campione in titolo Novak Djokovic, che mira a conquistare il suo terzo Major consecutivo per mantenere viva la speranza di un Grand Slam. Tra i suoi antagonisti ci sono Carlos Alcaraz della Spagna, il russo Daniil Medvedev, il greco Stefanos Tsitsipas, e il danese Holger Rune. Nel torneo femminile, la sfidante principale della kazaka Elena Rybakina, vincitrice a sorpresa dell’edizione precedente, sarà la polacca Iga Swiatek, la bielorussa Aryna Sabalenka e la tunisina Ons Jabeur. Assente Pablo Carreno Busta, a causa di un infortunio al gomito che lo tormenta da ormai mesi.

Come sempre sarà Sky Sport a trasmettere l’intero evento di Wimbledon 2023 con nove canali dedicati. I campi principali, tre, andranno in onda su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Arena (canale 204) e Sky Sport Tennis (canale 205). Gli altri campi verranno monitorati sui canali dal 252 al 257, selezionati in base all’agenda di ciascun giorno: Wimbledon 1 (anche in 4k), Wimbledon 2, Wimbledon 3, Wimbledon 4, Wimbledon 5 e Wimbledon 6.

