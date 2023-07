Wimbledon: Parlano gli italiani. La parola a Jannik Sinner, Lorenzo Musetti e Martina Trevisan (con il video delle partite)

Jannik Sinner : “Oggi per lui non è stato facile, la prima volta sul Centrale fa sempre un certo effetto e io in questo sono stato aiutato dall’esperienza fatta lo scorso anno. Credo di aver giocato bene, ho servito bene e il mio ritmo di palla era molto alto… questo ha fatto la differenza. Il fatto di aver giocato in condizioni indoor è stato un sollievo per tutti e due perché fuori c’era davvero molto vento.

Dopo Parigi mi sono preparato bene , fisicamente mi sento in forma e oggi l’ho fatto vedere. A s’Hertoghenbosh ho fatto fatica ma già ad Halle mi sono sentito meglio; su erba faccio sempre fatica le prime settimane, mi manca ancora la sicurezza di spingere al massimo, sono un po’ insicuro nei movimenti e in questo l’altezza non mi aiuta.

Rispetto allo scorso anno ho più armi, gioco meglio e anche la mentalità è cambiata. Sono cresciuto dal punto di vista mentale, ora so di poter far bene in qualsiasi torneo mentre lo scorso anno non sempre riuscivo ad andare fino in fondo. Anche fisicamente, se guardo le foto di un anno fa vedo un’altra persona… sono cambiato e non sono ancora al massimo. Ho finito la crescita poco tempo fa, ad ogni pausa faccio un lavoro mirato sul fisico… vediamo come sarò il prossimo anno!.

Diego Schwartzman si muove molto bene su questi campi e oggi ha vinto un’ottima partita. Sarà importante vedere in quali condizioni giocheremo, se con il vento, con il caldo o con il freddo. Io comunque cercherò di fare esattamente come oggi, pensare a me stesso e a quello che funziona meglio nel mio gioco”. si muove molto bene su questi campi – conclude – e oggi ha vinto un’ottima partita. Sarà importante vedere in quali condizioni giocheremo, se con il vento, con il caldo o con il freddo. Io comunque cercherò di fare esattamente come oggi, pensare a me stesso e a quello che funziona meglio nel mio gioco”.

Lorenzo Musetti : “E’ un giorno memorabile, una vittoria che non dimenticherò. Passare il 1° turno in uno Slam è sempre un ostacolo duro, anche per i campioni più esperti della superficie. Aver vinto anche qui e aver confermato il buon livello espresso su erba in questa stagione è una conferma e una soddisfazione. Oggi credo di aver giocato una buona partita anche se le condizioni non erano facili. C’è stato solo un momento in cui mi è scappata un po’ di mano ma devo ammettere che oggi non si giocava bene a tennis. Sono stato bravo a prendere in mano il gioco, a servire meglio di lui, ad incidere di più e ad essere più aggressivo. Oggi non era facile colpire e servire bene, il lancio della palla era molto influenzato dal vento, inoltre la palla rimbalza poco perché credo che l’erba sia un po’ più alta… ma nel complesso credo sia stata una buona prestazione.

“Sono maturato so come muovermi, ho le idee più chiare rispetto a quello che va fatto sull’erba e questo mi aiuta a semplificare il mio repertorio di giocate e colpi. Per far bene dovrò concentrarmi sempre più su me stesso anche se sono già evidenti dei miglioramenti al servizio, alla risposta, nell’aggressività. Qui credo di poter far male con le variazioni che ho nel mio tennis, se riuscirò a consolidarle posso far bene e sperare di raggiungere la seconda settimana. Sarebbe un bell’obiettivo.

“Meteo a parte , io sono uno a cui piace il caldo e qui il sole si vede davvero troppo poco. La cosa che mi piace di più è la possibilità di viverla in una casa con tutto il team, è piacevole. Quest’anno per la prima volta abbiamo deciso di affittare una casa qui vicino anche perché lo anno scorso ho sofferto molto la logistica, sentivo lo stress e la pesantezza di fare dei veri e propri viaggi quotidiani. Questa volta, invece, anche rispetto ad altri Slam mi sento a casa.

A cucinare pensiamo io e Damiano il mio preparatore – racconta Lorenzo – ; Simone (il coach Tartarini, ndr) come al solito si lamenta però poi mangia. Il nostro forte è la pasta, tanta pasta, però diciamo che sono meglio come tennista che come cuoco”.

Martina Trevisan : “Ultimamente il fisico non manda buoni segnali, non sono riuscita a mettere insieme una settimana di allenamenti. Il problema al piede non mi ha permesso di allenarmi al meglio, poi la scorsa settimana ho avuto un forte mal di schiena e sono stata costretta a fermarmi per 5 giorni. Di conseguenza quando non metti intensità negli allenamenti poi è difficile portare in campo quello che servirebbe. Sono momenti difficili a livello emotivo, se poi non sei aiutata neanche dal corpo diventa davvero complicato. Io con il fisico ci gioco, il mio tennis ha bisogno di intensità, è la parte più forte e se manca quella viene meno poi tutto il resto. Scendi in campo con sensazioni non buone perché puoi anche provare a far leva sull’esperienza ma dall’altra parte della rete ci sono ragazze forti che a tennis sanno giocare bene. I programmi? In questo momento sono un po’ a terra ma c’è il doppio e per rispetto di Jasmine si gioca. Poi tornerò a casa, il mio posto sicuro”.