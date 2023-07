ITF Montpellier e Liepaja: I Main Draw

ITF MONTPELLIER(Fra 60k terra)

[1] Clara Burel vs Tatiana Prozorova

Margaux Rouvroy vs TBD

Carole Monnet vs Anastasia Tikhonova

[6] Rebecca Sramkova vs TBD

[4] Maria Lourdes Carle vs Tessah Andrianjafitrimo

Kateryna Bondarenko vs TBD

TBD vs TBD

Sapfo Sakellaridi vs [7] Elsa Jacquemot

[5] Julia Riera vs TBD

Amandine Monnot vs Barbora Palicova

Lois Boisson vs Fiona Ferro

Maria Timofeeva vs [3] Anastasia Pavlyuchenkova

[8] Victoria Jimenez kasintseva vs Astra Sharma

Amina Anshba vs TBD

Sofya Lansere vs TBD

Anastasia Zolotareva vs [2] Oceane Dodin

[1] Aliona Bolsovavs TBDAnna Ozerovavs Beatrise ZeltinaKathleen Kanevvs Dalila Spiteri[15] Valeriya Strakhovavs TBD

[9] Ipek Oz vs TBD

Maileen Nuudi vs Kateryna Lazarenko

Klaudija Bubelyte vs Patricija Spaka

[6] Mona Barthel vs TBD

[3] Reka Luca Jani vs TBD

Eszter Meri vs Emily Welker

Jessie Aney vs Fanni Stollar

[13] Jana Fett vs TBD

[10] Irene Burillo escorihuela vs TBD

Federica Di sarra vs Sebastianna Scilipoti

Johanne Christine Svendsen vs Lia Karatancheva

[5] Petra Marcinko vs TBD

[8] Darja Semenistaja vs TBD

Sina Herrmann vs Daniela Vismane

Nika Radisic vs Ivana Sebestova

[12] Cagla Buyukakcay vs TBD

[16] Elena Malygina vs TBD

Sabina Dadaciu vs Miriana Tona

Oleksandra Oliynykova vs Dejana Radanovic

[4] Valentini Grammatikopoulou vs TBD

[7] Lucie Havlickova vs TBD

Radka Zelnickova vs Georgia Pedone

Stephanie Judith Visscher vs Francesca Curmi

[11] Lina Gjorcheska vs TBD

[14] Cristina Dinu vs TBD

Adelina Lachinova vs Olivia Tjandramulia

Rebeka Margareta Mertena vs Natalia Siedliska

[2] Sujeong Jang vs TBD