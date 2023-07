Federer canta con i Coldplay a Zurigo (video)

Icona del tennis, poi attore e ora pure cantante… Non si annoia di sicuro Mr. Roger Federer nonostante abbia appeso la racchetta al chiodo lo scorso settembre alla sua Laver Cup. Lo svizzero è stato invitato sul palco dalla super band britannica Coldplay nel corso del loro concerto di ieri sera a Zurigo. Per la sorpresa del pubblico presente, Roger è apparso tra Chris Martin e soci, esibendosi con loro nella canzone Don’t Panic, mostrandosi assai disinvolto nel corso della performance. I Coldplay non sono nuovi nel sorprendere i propri fan durante i concerti, intonando canzoni tipiche dei luoghi dove suonano (è accaduto in Italia pochi giorni fa a Napoli) o con ospiti a sorpresa. Con Roger a Zurigo hanno sicuramente fatto centro.

ROGER FEDERER JOINED COLDPLAY ON STAGE TO PLAY & SING ‘DON’T PANIC’! 😭🇨🇭#ColdplayZurichpic.twitter.com/MPWtrXfeN2 — Relevant Tennis (@RelevantTennis) July 2, 2023

Ecco le foto di Instagram di Federer

Per mesi è girata la voce di una possibile presenza fissa a Wimbledon di Federer come opinionista della BBC, con un programma a lui dedicato, una sorta di salotto approfondimento di fine giornata. Poi alla fine non se n’è fatto niente (almeno per quest’anno). Vedremo se Roger volerà comunque a Londra e sarà presente al torneo.