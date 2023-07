Wimbledon: Arriva il forfait di Nick Kyrgios. I finalisti e il pessimo torneo nell’anno dopo

Non ci sarà Nick Kyrgios in questa edizione di Wimbledon. Un anno dopo essere arrivato in finale al All England Club, l’australiano ha annunciato il ritiro un giorno prima di iniziare un altro percorso, a causa di un nuovo infortunio. Non si tratta del problema al ginocchio che ha rovinato la prima metà della sua stagione, ma di un’altra questione relativa al polso destro.

“Durante il mio ritorno in campo, ho sentito un certo dolore al polso a Maiorca. Come precauzione ho fatto degli esami che hanno mostrato che ho un legamento strappato. Ho provato tutto per essere in grado di giocare e sono deluso di dire che non ho avuto abbastanza tempo per affrontare questa situazione prima di Wimbledon. Ritornerò e, come sempre, ringrazio il supporto dei miei fan”, ha scritto sui social media. Kyrgios lascia quindi un posto da riempire nel tabellone principale,

Nick Kyrgios si è ritirato questa domenica dal torneo di Wimbledon e ha accentuato una strana tendenza che, negli ultimi anni, vede i finalisti del Grand Slam inglese non avere successo nell’edizione successiva del torneo. È successo nel 2022, quando anche Matteo Berrettini ha dovuto ritirarsi alla vigilia del torneo, ma non solo…

2022 – Nick Kyrgios si ritira alla vigilia dell’edizione successiva

2021 – Matteo Berrettini si ritira alla vigilia dell’edizione successiva

2019 – Roger Federer ha giocato il suo ultimo Wimbledon nell’edizione successiva (ha perso nei quarti di finale)

2018 – Kevin Anderson ha perso al terzo turno nell’edizione successiva

2017 – Marin Cilic ha perso al secondo turno nell’edizione successiva