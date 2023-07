Jannik Sinner pronto per la sfida a Wimbledon: “Djokovic è il giocatore da battere”

Se c’è una cosa che è diventata chiara dalle recenti dichiarazioni di Jannik Sinner, è che l’italiano si fida molto di sé stesso in vista del prossimo Wimbledon 2023. La sua ultima conferenza stampa riflette il suo entusiasmo per ritornare a Londra e la sua ambizione di fare una buona figura nel terzo Grand Slam dell’anno.

“Noi giovani dobbiamo capire come trovare la forma fisica di Djokovic a 36 anni. È incredibile vedere ciò che sta facendo. Devi essere pronto fisicamente a giocare cinque ore al giorno se necessario, e sono contento che sia qui per continuare ad imparare da lui. In termini di esperienza e fiducia, Nole è sicuramente il favorito. Ci sono pochissime persone che possono battere Djokovic qui: o qualcuno che serve molto bene ed è in grado di farlo per cinque set, o qualcuno che può variare un po’ il gioco, come Alcaraz”, afferma Sinner, che non esita a inserirsi nella conversazione.

“Non posso negarlo, penso che l’anno scorso ho dimostrato che sono pronto anche io. Ho dimostrato che se trovo il mio miglior tennis posso giocare molto bene sull’erba. Non credo ci siano molti giocatori in grado di battere Djokovic qui, ma mi includo in quella lista”.

Con queste parole, Sinner dimostra un alto livello di autostima e ambizione, nonché una determinazione di ferro. L’italiano non ha paura di confrontarsi con i migliori, e sembra più che pronto ad affrontare la sfida di Wimbledon. L’attenzione del mondo del tennis sarà certamente rivolta anche a lui la prossima settimana, quando cominceranno i match sul prato londinese.