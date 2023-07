Wimbledon: parla Matteo Berrettini “Sono qui anche se non sono al 100%”

Matteo Berrettini: “In passato sono arrivato agli Slam con più fiducia, con più set e match nelle gambe, con un feeling diverso. Però detto questo, in questi lunghi mesi di stop mi sono sempre interrogato su che cosa mi piaccia di più fare e alla fine gira che ti rigira è sempre competere, soprattutto nei tornei più importanti, più belli, quelli che mi danno più emozione. Perciò sono qui, nonostante non sia al 100%. Ovviamente giocare un derby non è mai semplice, in particolare con Lorenzo, che come ho sempre detto è il mio miglior amico sul Tour, anche per come è andata a Stoccarda dove non sono riuscito a divertirmi, a performare come avrei voluto. Per cui ho tanta voglia di fare bene, di vivermi una partita come piace a me, che vinca o perda. Purtroppo questi mesi mi hanno portato via tante emozioni, perciò ho voglia vivere l’emozione in campo, l’adrenalina, la tensione, la paura e speriamo anche una vittoria. Però questo è quello che mi sto chiedendo in questo momento e so che venire quest’anno e dire ‘arrivo in fondo a Wimbledon‘ non dico sarebbe impossibile, ma sicuramente un obiettivo sbagliato in partenza. Bisogna essere più cauti adesso“.

“Vedo meno i social, nel senso che lo faccio non perché non voglia leggere i commenti negativi come qualcuno potrebbe pensare; ma proprio in generale anche riguardo ai messaggi positivi. Poiché come dicevo prima, è arrivato un certo momento quindi vuol dire che c’è stato qualcosa di bello, di importante. Quindi vuol dire che la gente crede in me, però ad un certo punto ti accorgi che nove persone su dieci che ti chiedono qualcosa alla frase successiva dicono ‘quest’anno vinciamo Wimbledon’ e quindi ad un certo punto ho sentito il bisogno anche io di proteggermi da questa cosa per quanto possa essere qualcosa che non penso realmente lì per lì. Ciononostante, comunque, una cosa se detta cento volte poi ti può entrare in testa e quindi cerco anche in quel modo di proteggermi un pochino cercando di concentrarmi su quello che mi ha fatto arrivare dove sono arrivato, ovvero il lavoro duro, tenere la testa bassa, fare le cose che mi piace fare, lottare e fidarmi del mio team, della mia famiglia, delle mie relazioni. Quindi, questo è quello che faccio anche perché poi io ho fatto l’esempio dei social, ma poi in generale sono delle realtà un pò fittizie, appese in area. Non sono cose che puoi stringere, persone che puoi sentire, non sai mai chi ci sia dietro soprattutto per un ragazzo come me. Mi ritengo abbastanza maturo, ma non è facile gestire tutto questo e l’ho fatto per stare meglio con me stesso. Le lacrime di Stoccarda erano legate al fatto che non mi fossi divertito, ero tornato dopo tanti mesi e quello che volevo fare, cioè sentire l’adrenalina non l’ho fatto. Dunque, mi è dispiaciuto per quello anche perché a Stoccarda avevo bei ricordi“.