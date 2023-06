WTA 250 Bad Homburg: Swiatek si ritira, Bronzetti in finale senza giocare

Mentre era in corso l’atteso sorteggio di Wimbledon, è arrivato l’inatteso forfait di Iga Swiatek al WTA 250 di Bad Homburg. La n.1 del tennis femminile avrebbe dovuto affrontare oggi pomeriggio l’azzurro Lucia Bronzetti nella prima semifinale del torneo. La romagnola quindi si ritrova in finale senza scendere in campo.

Swiatek così ha scritto sui social: “Mi dispiace tanto, ma devo ritirarmi dalla partita oggi. Ho passato una notte agitata a causa della febbre e di una possibile intossicazione alimentare. Non sono in grado di giocare oggi e ho bisogno di prendermi cura di me stessa. Spero di star bene presto. Il vostro supporto a Bad Homburg è stato fantastico, grazie”. Molto probabile che il suo sia anche un ritiro precauzionale, con Wimbledon ormai alle porte.

I’m so sorry but I have to pull out of my match today. I had a restless night because of some fever and possible food poisoning. I’m not able to perform today and I need to take care of myself. I hope I’ll be fine soon. Your support in Bad Homburg was amazing, thank you. pic.twitter.com/pAuN8Ug4u7

