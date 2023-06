Camila Giorgi in Semifinale al torneo WTA 500 di Eastbourne

La tennista italiana Camila Giorgi continua il suo percorso nel torneo WTA 500 di Eastbourne 2023, avanzando in semifinale dopo un’intensa sfida con la lettone Jelena Ostapenko. La partita ha visto Ostapenko ritirarsi per infortunio dopo aver perso il tie-break del primo set con il punteggio di 7-6(8).

L’inizio della partita è stato segnato da una performance impressionante di Ostapenko, che ha ottenuto il break alla sua seconda opportunità, respingendo poi una palla break dalla Giorgi. Nonostante avesse l’opportunità di pareggiare nel gioco successivo, Giorgi si è trovata bloccata dall’incisiva difesa di Ostapenko.

Giorgi ha continuato a lottare nel sesto gioco, creando altre due opportunità di break, ma ancora una volta non è riuscita a concretizzarle. Sembrava che il match si fosse arenato per la tennista italiana, ma dopo aver avuto altre quattro opportunità, è riuscita finalmente a realizzare il controbreak nell’ottavo gioco.

A partire da quel momento, entrambe le tenniste hanno dato vita ad un intenso botta e risposta, con nessuna delle due che riusciva a mantenere il controllo del proprio turno di servizio. Ostapenko ha richiesto un medical time-out a causa di problemi fisici, ma sembrava determinata a continuare.

Si è arrivati, quindi, al tie-break, segnato da una battaglia serrata che ha visto emergere la determinazione della Giorgi. L’italiana ha infatti strappato la vittoria del tie-break con uno score di 7-6(8). A quel punto, Ostapenko ha deciso di ritirarsi a causa dell’infortunio, concedendo a Giorgi un posto nelle semifinali.

Camila Giorgi, con una performance solida e convincente, si è assicurata il pass per la semifinale, dove incontrerà la russa Daria Kasatkina. Sarà una nuova sfida impegnativa per la maceratese, che dovrà affrontare una tennista forte come Kasatkina. Nonostante la dura prova che la aspetta, Giorgi sembra più che pronta a dar vita ad un altro spettacolare incontro sulla sua strada verso la finale.