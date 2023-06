Lucia Bronzetti avanza tra le migliori otto nel torneo del Bad Homburg Open

Lucia Bronzetti ha conquistato un posto tra le prime otto nel “Bad Homburg Open”, un torneo WTA 250 sull’erba, per la prima volta nella sua carriera. Questa è un’occasione significativa per Lucia approdata per la prima volta ai quarti in un torneo su erba.

Bronzetti, attualmente 65esima nel ranking WTA, ha aperto il suo percorso nel torneo con una vittoria contro l’austriaca Grabher, numero 54 ATP. Tuttavia, la sua sfida più ardua è stata la partita contro l’egiziana Mayar Sherif, 31esima nel ranking WTA e quarta testa di serie del torneo.

Nonostante Sherif abbia messo in campo 14 ace e non abbia commesso alcun doppio fallo, Bronzetti è riuscita a trionfare in un incontro combattuto durato quasi tre ore. La tennista riminese ha dimostrato una notevole resilienza, ribaltando il risultato dal primo set per imporsi con un punteggio finale di 16 76(2) 63.

Nel terzo set, sia Bronzetti che Sherif hanno dato vita a un duello punto su punto. Bronzetti ha saputo difendersi da una palla break nel quarto gioco, portando il punteggio a 2-2. Nel gioco successivo, è riuscita a strappare il servizio dell’egiziana, portando il punteggio a 3-2 e consolidando il break a 4-2. Nel decisivo ottavo gioco, Bronzetti è risalita da un 15-40, conquistando quattro punti di fila e portando il punteggio a 5-3. Nonostante Sherif sia riuscita ad annullare i primi due match-point con altrettanti ace, al terzo tentativo il suo rovescio è finito largo, consegnando la vittoria a Bronzetti con un punteggio di 6-3.

Nei quarti di finale in programma giovedì, Bronzetti si troverà di fronte la russa Varvara Gracheva, 43esima nel ranking WTA e ottava testa di serie.