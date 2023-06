Secondo Turno delle Qualificazioni di Wimbledon: Arnaldi e Gigante avanzano al turno finale, Zeppieri e Nardi escono di scena

Nella seconda giornata di qualificazione del torneo di Wimbledon, il derby italiano tra Matteo Arnaldi, numero 78 ATP e prima testa di serie, e Federico Gaio, numero 219 del ranking mondiale, è terminato con una vittoria convincente del giovane di Sanremo. Arnaldi, che aveva già sconfitto Gaio lo scorso anno al primo turno del Challenger di San Marino, ha replicato la sua vittoria con il punteggio di 7-6 (5), 6-4.

L’emozione del derby italiano è stata palpabile, con entrambi i giocatori che hanno dimostrato un grande spirito combattivo. Arnaldi è riuscito a mantenere il controllo della partita e a uscire vittorioso. Con questa vittoria, Arnaldi si qualifica per il turno finale, dove dovrà affrontare il lusitano Silva, numero 188 del ranking mondiale.

Slam Wimbledon M. Arnaldi [1] M. Arnaldi [1] 7 6 F. Gaio F. Gaio 6 4 Vincitore: M. Arnaldi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 F. Gaio 15-0 15-15 30-15 40-15 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 40-A df 4-4 → 5-4 M. Arnaldi 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 ace A-40 40-40 ace A-40 40-40 ace A-40 3-4 → 4-4 F. Gaio 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 F. Gaio 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 M. Arnaldi 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 F. Gaio 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 1-2 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 F. Gaio 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak None*-None 1-0* 1-1* 1*-2 ace 2*-2 3-2* 3-3* 3*-4 4*-4 5-4* ace 6-4* 6*-5 6-6 → 7-6 F. Gaio 15-0 30-0 40-0 ace 6-5 → 6-6 M. Arnaldi 0-15 df 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 5-5 → 6-5 F. Gaio 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 M. Arnaldi 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 4-4 → 5-4 F. Gaio 15-0 15-15 df 30-15 ace 40-15 4-3 → 4-4 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 F. Gaio 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 M. Arnaldi 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 F. Gaio 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 M. Arnaldi 15-0 ace 30-0 40-0 1-1 → 2-1 F. Gaio 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 M. Arnaldi 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Nel frattempo, un’altra sfida appassionante si è svolta tra il numero 154 ATP, Luca Nardi, e il giapponese Taro Daniel, numero 105 del ranking e quarta testa di serie. Nardi ha lottato , ma alla fine è stato Daniel a prevalere con un doppio 6-3. Il giapponese ha dimostrato la sua superiorità tecnicamente e tatticamente, conducendo la partita con grande autorità.

Slam Wimbledon T. Daniel [4] T. Daniel [4] 6 6 L. Nardi L. Nardi 3 3 Vincitore: T. Daniel Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 T. Daniel 15-0 ace 15-15 df 30-15 ace 40-15 5-3 → 6-3 L. Nardi 15-0 15-15 30-15 5-2 → 5-3 T. Daniel 15-0 30-0 40-0 ace 4-2 → 5-2 L. Nardi 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 T. Daniel 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 3-1 → 4-1 L. Nardi 15-0 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 T. Daniel 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 L. Nardi 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 T. Daniel 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 L. Nardi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 5-3 → 6-3 T. Daniel 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 L. Nardi 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 ace A-40 40-40 ace A-40 4-2 → 4-3 T. Daniel 40-15 3-2 → 4-2 L. Nardi 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-2 → 3-2 T. Daniel 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 L. Nardi 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 T. Daniel 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 1-1 L. Nardi 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0

Purtroppo, la giornata non è stata altrettanto positiva nemmeno per Giulio Zeppieri, numero 125 ATP e 23esima testa di serie, che è stato sconfitto dal francese Lucas Pouille, numero 386 del ranking. Zeppieri non è riuscito a superare l'”esame francese”, perdendo con il punteggio di 6-7 (4), 6-3, 6-3. Pouille, che a Wimbledon ha raggiunto i quarti nel 2016, ha mostrato il suo valore con una prestazione solida, nonostante un periodo recente complicato.

Slam Wimbledon L. Pouille L. Pouille 6 6 6 G. Zeppieri [23] G. Zeppieri [23] 7 3 3 Vincitore: L. Pouille Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 L. Pouille 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 G. Zeppieri 15-15 30-15 5-2 → 5-3 L. Pouille 30-0 40-0 4-2 → 5-2 G. Zeppieri 0-15 df 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 L. Pouille 15-0 30-0 40-0 ace 3-1 → 4-1 G. Zeppieri 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 3-0 → 3-1 L. Pouille 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-0 → 3-0 G. Zeppieri 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-0 → 2-0 L. Pouille 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 G. Zeppieri 15-0 15-15 15-30 15-40 5-3 → 6-3 L. Pouille 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 5-3 G. Zeppieri 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 L. Pouille 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 G. Zeppieri 30-0 ace 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 L. Pouille 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 ace 1-2 → 2-2 G. Zeppieri 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace A-40 1-1 → 1-2 L. Pouille 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 G. Zeppieri 15-15 ace 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak None*-None 1-0* 1-1* 1*-2 1*-3 df 2-3* ace 2-4* 2*-5 ace 3*-5 ace 4-5* 4-6* 6-6 → 6-7 G. Zeppieri 0-15 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 L. Pouille 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 G. Zeppieri 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 5-4 → 5-5 L. Pouille 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 5-4 G. Zeppieri 15-0 ace 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 4-3 → 4-4 L. Pouille 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 4-3 G. Zeppieri 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-2 → 3-3 L. Pouille 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 3-2 G. Zeppieri 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 L. Pouille 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 G. Zeppieri 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 L. Pouille 15-0 ace 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Nonostante la sconfitta di Zeppieri, c’è stata un’altra buona notizia per l’Italia con la vittoria di Matteo Gigante, numero 254 ATP. Gigante ha sconfitto il canadese Gabriel Diallo, numero 140 del ranking e 29esima testa di serie, con un doppio 6-4. Con questa vittoria, Gigante avanza al turno finale, dove affronterà Harold Mayotte, numero 180 del mondo.