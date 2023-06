Da Modena: il resoconto di giornata con il programma di domani

Al Club La Meridiana di Casinalbo si stanno giocando gli incontri del “Modena Challenger Atp 75, 39° Memorial Eugenio Fontana, 1° Trofeo Assoservizi Group srl”.

Grande tennis, spettacolo e tanto pubblico: questi gli ingredienti delle prime giornate del Modena Challenger Atp 75, 39° Memorial Eugenio Fontana, 1° Trofeo Assoservizi Group srl, il torneo internazionale di tennis maschile di singolo e doppio con Montepremi di 80mila dollari che si sta giocando al Club La Meridiana di Formigine (Modena).

TRAVAGLIA SHOW. È stata una serata magica per Stefano Travaglia quella di lunedì al Modena Challenger. Il tennista azzurro, giù numero 60 del Mondo, ha vinto un match maratona durato oltre tre ore e finito all’una di notte. Lo ha fatto, esaltando i 500 spettatori presenti sulle tribune del Club La Meridiana, in rimonta contro il 17enne, talento della Repubblica Ceca Jakub Mensik, del quale probabilmente sentiremo ancora parlare in futuro. Un match sempre in equilibrio. Il primo set è stato vinto da Mensik grazie al break sul 5-5 (5-7). Nel secondo Mensik, capace di un servizio con una velocità sempre molto vicina ai 200 Km/h, ha anche servito per chiudere la partita sul 4-5 a suo favore, ma Travaglia non ha mollato un colpo, è cresciuto di livello, scambio dopo scambio, ed ha vinto prima 7-6, poi 6-4 nel terzo set. Il 31enne tennista marchigiano, già semifinalista la scorsa settimana nel Challenger Atp 125 di Parma, conferma così di essere in un buon momento di forma sia fisica che mentale.

FEDERICO CORIA AVANTI CON…GARRA. Non Esordio non semplice quello della testa di serie numero 1 del torneo Federico Coria, numero 90 del Ranking Mondiale. L’argentino sta cercando la forma migliore dopo alcuni problemi fisici e nel primo turno ha superato l’olandese Houkes, 6-4 6-2. Un match più tosto e intenso di quanto non dica il punteggio finale: Coria, applauditissimo dal pubblico del Club La Meridiana, ha inizialmente faticato a contenere il gioco aggressivo di Houkes, poi ha cominciato ad “allungare” gli scambi senza sbagliare più nulla. “All’inizio ero un po’ nervoso ed ho faticato a trovare il mio ritmo. Poi pian piano mi sono sciolto, ho giocato meglio, ma è stata una partita dura, come d’altronde lo sono tutte. Sono molto felice di aver vinto all’esordio – ha spiegato proprio Coria – ho bisogno di giocare tante partite, di stare in campo per ritrovare fiducia e confidenza. Il mio obiettivo? Stare bene fisicamente e giocare bene: tornare tra i primi 50 al mondo è sì un obiettivo, ma passa solo dal campo. Il Modena Challenger? Mi trovo benissimo, la gente mi tratta super bene, mi sembra già di essere un “locale” a La Meridiana”.

VENTO… AZZURRO. Due i derby azzurri che si sono giocati al primo turno del main draw. Il 30enne Stefano Caruso, già numero 76 del Mondo, ha vinto 6-4 3-6 6-0 contro Julian Ocleppo. Caruso, nel 2019, è stato capace di raggiungere il terzo turno del Roland Garros e nel 2020 il terzo turno agli Us Open. Nell’altra sfida tra italiani il 23enne cesenate Francesco Forti ha superato Marcello Serafini 6-2 7-6. Accede al secondo turno anche il 22enne toscano Gianmarco Ferrari che si è imposto 6-7 6- 4 6-4 sul rumeno Jianu. “È stata una partita molto intensa – ha detto proprio Ferrari – ho cercato di restare sempre attaccato al match e sono riuscito a giocare bene alcuni punti importanti. Per me il Club La Meridiana è un posto speciale: è il terzo anno che gioco qui, l’anno scorso ho vinto il torneo di doppio e ora spero di fare bene in questo Challenger Atp”.

Tra gli altri risultati da segnalare, la vittoria del polacco Kasnikowski che dopo i due successi nel tabellone di qualificazione supera anche Bailly (6- 4 7-5), tennista belga classe 2005 considerato tra i talenti più promettenti del tennis mondiale. Al secondo turno accedono anche l’altro polacco Michalski (6-4 6-0 al qualificato russo Kachmazov) e il francese Droguet (6-4 6-3 al boliviano Dellien Velasco). Successi infine per il francese Atmane, testa di serie numero 5, e per il bosniaco Fatic, testa di serie numero 7.

TABELLONE E PROGRAMMA. Mercoledì mattina le partite del tabellone principale inizieranno intorno alle ore 10.30.

L’ultimo incontro del pomeriggio sarà alle ore 18.30 e, salvo variazioni, sarà il big match tra Federico Coria e Salvatore Caruso.

Tra gli altri in programma Travaglia-Kasnikowski e Forti-Atmane. Mercoledi sera non sono in programma match serali.

Center Court – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)

1. [6] Renzo Olivo vs [WC] Gianmarco Ferrari

2. [1] William Blumberg / Luis David Martinez vs Fernando Romboli / Marcelo Zormann

3. Stefano Travaglia vs [Q] Maks Kasnikowski

4. [Alt] Moez Echargui vs Pol Martin Tiffon OR [2] Thiago Monteiro

5. [1/WC] Federico Coria vs Salvatore Caruso (non prima ore: 18:30)

Court 4 – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)

1. Ruben Gonzales / Luca Margaroli vs [2] Roman Jebavy / Vladyslav Manafov

2. Titouan Droguet vs [Q] Remy Bertola (non prima ore: 12:00)

3. Hans Hach Verdugo / Renzo Olivo vs [WC] Lorenzo Rottoli / Marcello Serafini

4. Daniel Michalski vs Elmar Ejupovic OR [3] Emilio Nava

5. [Q] Lucas Gerch OR Rodrigo Pacheco Mendez vs [7] Nerman Fatic (non prima ore: 18:30)

Court 3 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Boris Arias / Federico Zeballos vs Alternate /

2. [WC] Gianmarco Ferrari / Julian Ocleppo vs [PR] Andre Begemann / Ramkumar Ramanathan

3. [5] Terence Atmane vs [Q] Francesco Forti

4. Anirudh Chandrasekar / Vijay Sundar Prashanth vs Murkel Dellien / Pol Martin Tiffon