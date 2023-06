Camila Giorgi inizia con una vittoria al Rothesay International

Camila Giorgi ha iniziato con successo il suo cammino nel torneo “Rothesay International” (WTA 500 – montepremi di 780.637 dollari), attualmente in corso sui prati del Devonshire Park di Eastbourne, Gran Bretagna. Questo torneo è uno degli ultimi appuntamenti del circuito femminile in preparazione per il prestigioso Wimbledon.

La 31enne tennista di Macerata, classificata n.67 nel ranking WTA e semifinalista nelle ultime due edizioni, ha superato Heather Watson, la britannica n.149 nel ranking mondiale, con un punteggio di 6-3, 6-4, in un incontro durato un’ora e ventisei minuti. Watson è stata ripescata all’ultimo momento come lucky loser al posto della russa Anastasia Potapova, n.22 WTA.

La sfida è stata particolarmente interessante, dato che Watson, 31enne di Guernsey, aveva un vantaggio di 2-1 nei precedenti contro la Giorgi, avendo vinto anche l’ultimo incontro tra le due giocato sull’erba, nel torneo di Birmingham del 2016.

Nel primo set, Giorgi ha mancato una palla-break nel quarto gioco, ma nel successivo ottavo gioco ha preso il controllo del match, vincendo a zero sul servizio di Watson (5-3) e chiudendo il set 6-3 dopo aver annullato tre palle per il contro-break nel game più lungo dell’incontro (14 punti).

Nella seconda frazione, Giorgi ha subito preso l’iniziativa con un break nel terzo game (2-1), confermando il vantaggio con il 3-1. Ha ottenuto un ulteriore break nel quinto gioco, ma nel sesto, dopo aver mancato l’opportunità del 5-1, ha perso per la prima volta il servizio nel match (4-2). Watson è riuscita a recuperare (4-3), ma Giorgi ha risposto con efficacia, salendo sul 5-3. Nonostante Watson sia riuscita a salvare un match-point con un diritto incrociato nel nono gioco (5-4), Giorgi ha recuperato da 0-30 nel game successivo, mettendo a segno ben tre ace e chiudendo il set 6-4.

Il prossimo ostacolo per Giorgi sarà la tunisina Ons Jabeur, attualmente n.6 nel ranking WTA e quarta favorita del seeding, con cui si confronterà nel secondo turno del torneo mercoledì. Con la sua solida performance nel primo turno, Giorgi dimostra di essere pronta a sfidare le migliori. Non resta che attendere per vedere come si svilupperà il suo percorso nel Rothesay International.