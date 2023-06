Wimbledon – Qualificazioni: il programma di Mercoledì 28 Giugno 2023

In aggiornamento

Stadium Court – Ore: 12:00am (italiane)

R. Albot vs J. Monday

P. Herbert vs T. Seyboth Wild

Court 1 – Ore: 12:00am

F. Ferreira Silva vs E. Gomez

L. Riedi vs O. Otte

Court 2 – Ore: 12:00am

L. Lokoli vs N. Gombos

L. Klein vs S. Mochizuki

Court 3 – Ore: 12:00am

Z. Bergs vs K. Coppejans

Z. Svajda vs M. Polmans

Court 4 – Ore: 12:00am

M. Marterer vs G. Onclin

R. Collignon vs M. Bellucci

Court 6 – Ore: 12:00am

M. Mmoh vs D. Madaras

H. Medjedovic vs R. Berankis

Court 7 – Ore: 12:00am

M. Gigante vs G. Diallo

A. Kovacevic vs J. De Jong

Court 8 – Ore: 12:00am

J. Duckworth vs H. Mayot

R. Noguchi vs O. Virtanen

Court 9 – Ore: 12:00am

T. Wu vs D. Kudla

H. Chung vs E. Couacaud

Court 10 – Ore: 12:00am

T. Daniel vs L. Nardi

R. Hijikata vs T. Barrios Vera

Court 12 – Ore: 12:00am

F. Marozsan vs E. Ymer

J. Rodionov vs G. Brouwer

Court 13 – Ore: 12:00am

S. Shimabukuro vs T. Samuel

C. Broom vs D. Novak

Court 14 – Ore: 12:00am

L. Pouille vs G. Zeppieri

D. Stricker vs J. Ficovich

Court 15 – Ore: 12:00am

M. Arnaldi vs F. Gaio

B. Harris vs H. Gaston

Court 16 – Ore: 12:00am

P. Cuevas vs F. Meligeni Alves

Z. Piros vs P. Llamas Ruiz

Court 18 – Ore: 12:00am

T. Machac vs K. Uchida

Y. Watanuki vs A. Celikbilek