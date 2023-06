Qualificazioni Wimbledon 2023: Successi di Gigante, Nardi, Gaio, Arnaldi e Zeppieri

Questa mattina, sull’erba dei campi di Roehampton, sono iniziate le qualificazioni maschili dell’edizione 2023 del prestigioso torneo di Wimbledon, terzo slam della stagione. Ben sedici tennisti italiani si sono presentati ai nastri di partenza, con l’ambizione di guadagnare un posto nel main draw dei Championships. Tuttavia, per il momento, solo due di loro sono riusciti a ottenere il pass per il secondo turno.

Il primo a ottenere questo successo è stato Matteo Gigante. All’esordio assoluto nello slam londinese, Gigante ha superato con il punteggio di 6-3 7-6(6) la wild card britannica Harry Wendelken. Un’entrata di riguardo per Gigante, che si è distinto con un’ottima performance in questo suo debutto. Al secondo turno affronterà Gabriel Diallo classe 2001 e n.140 ATP.

Il secondo tennista italiano a festeggiare è stato Luca Nardi. Il marchigiano, preparato da un paio di settimane di allenamenti sull’erba a Cattolica, ha superato lo slovacco Kovalik con lo score di 6-2 4-6 6-4. Nardi ha mostrato coraggio nel decisivo terzo parziale, annullando ben sei palle break al suo avversario e riuscendo a mettere a segno l’unico break che gli ha permesso di vincere il match.

Al prossimo ostacolo sfiderà Taro Daniel n.105 ATP.

Bella vittoria in rimonta per Matteo Arnaldi: il sanremese, accreditato della prima testa di serie del draw cadetto, ha rimontato un set al talentoso 18enne cinese (che da anni vive e si allena in Florida) Juncheng Shang, 3-6 7-6(0) 7-5 lo score a favore dell’azzurro. Al prossimo turno ci sarà un derby con Federico Gaio, bravo a battere il britannico Daniel Cox anche lui in rimonta, 2-6 7-6(2) 7-5 il punteggio a favore dell’esperto giocatore azzurro.

Avanza al secondo turno di “quali” anche Giulio Zeppieri: il laziale, sbarcato sui prati di Londra dopo la semifinale disputata a Parma la scorsa settimana, ha battuto il 20enne francese Arthur Cazaux col punteggio di 7-6(4) 6-4 in poco meno di due ore di gioco. Al prossimo match Giulio (testa di serie n.23 delle “quali”) trova ancora un transalpino, l’esperto Lucas Pouille, ex top20 tornato alle competizioni dopo un periodo difficile sul piano personale, ma tennista di grande valore tecnico.

C’è rimpianto, invece, per Franco Agamenone, sconfitto dal giapponese Kaichi Uchida con il punteggio di 4-6 7-6(2) 6-2. Agamenone, che aveva iniziato bene il match guadagnandosi un vantaggio di un set e di un break, ha subito la rimonta del tennista giapponese.

Anche per Luciano Darderi, la competizione si è conclusa al terzo set. Nonostante fosse riuscito a sorpresa a vincere il primo parziale contro il favorito Maximilian Marterer, il tennista italo-argentino ha poi ceduto alla superiorità del tedesco, che si è aggiudicato la seconda e la terza frazione con due 6-1, in rispettivamente 25 e 36 minuti di gioco.

Infine, la sconfitta più amara è quella di Andrea Pellegrino, che non sta attraversando un periodo di forma e risultati favorevoli. Il pugliese si è arreso con un duplice 6-1 a un altro tennista giapponese, Rio Noguchi, in meno di un’ora di gioco.

Stop anche per Riccardo Bonadio, fermato al primo turno del tabellone cadetto da Emilio Gomez, tennista ecuadoriano, 6-4 6-2 il punteggio a favore del n.127 in classifica, e 17esimo nel seeding di qualificazione.

Dopo la finale giocata al Challenger di Parma, si ferma subito Francesco Maestrelli. Il pisano, fresco di nuovo Best Ranking al n.149, è stato sconfitto dal francese Hugo Gaston (n.137 ATP e 25esima tds), 7-5 6-4 lo score a favore dell’ex n.58 al mondo.

Esce di scena anche Alessandro Giannessi. Il 33enne spezzino, attualmente n.235 ATP, è stato battuto dopo oltre due ore di lotta dal 25enne britannico Charles Broom, 6-4 6-7(4) 6-3 il punteggio conclusivo.

Out anche Francesco Passaro, battuto con un duplice 6-4 dallo statunitense Denis Kudla. Non era un sorteggio per niente facile per il perugino, testa di serie n.26 delle “quali”, poiché l’americano – sceso al n.179 del ranking – ha un gioco estremamente pericoloso su erba.