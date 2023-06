Wimbledon – Qualificazioni Italiani: I risultati dei giocatori italiani impegnati nel Day 1. Bilancio dopo la prima giornata di 6 vittorie e 8 sconfitte. Vince Mattia Bellucci. Out Vavassori

Il cammino di alcuni dei nostri tennisti verso il terzo Slam del 2023, Wimbledon, ha avuto un inizio promettente. Nelle qualificazioni maschili, disputate sui campi in erba di Roehampton, a Londra, sei italiani – Matteo Arnaldi, Federico Gaio, Luca Nardi, Matteo Gigante, Giulio Zeppieri (n.23) e Mattia Bellucci – hanno superato il primo turno. Tre sono gli incontri da vincere per accedere al main draw del prestigioso torneo londinese, che quest’anno offre un montepremi record di 44.700.000 sterline.

I match di secondo turno maschili si giocheranno mercoledì, con i nostri tennisti pronti a sfidare i loro avversari per continuare il loro percorso verso l’accesso al tabellone principale, che avrà inizio lunedì 3 luglio all’All England Club.

Purtroppo, non tutte le speranze italiane sono riuscite a superare questa prima fase. Luciano Darderi, Franco Agamenone, Andrea Pellegrino, Francesco Passaro (n.26), Raul Brancaccio (n.28), Riccardo Bonadio, Alessandro Giannessi, Francesco Maestrelli, Flavio Cobolli e Andrea Vavassori (n.19) sono stati eliminati all’esordio.

Nonostante alcune sconfitte, rimaniamo ottimisti per le possibilità dei nostri tennisti che continuano a lottare per realizzare il loro sogno di partecipare al main draw di uno dei tornei più prestigiosi e storici del tennis mondiale

2° Turno Quali

(1) Matteo Arnaldi (ITA) c. Federico Gaio (ITA)

Luca Nardi (ITA) c. (4) Taro Daniel (JPN)

(23) Giulio Zeppieri (ITA) c. Lucas Pouille (FRA)

Matteo Gigante (ITA) c. (29) Gabriel Diallo (CAN)

Mattia Bellucci (ITA) c. Raphael Collignon (BEL)

Slam Wimbledon A. Giannessi A. Giannessi 4 7 3 C. Broom C. Broom 6 6 6 Vincitore: Broom Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 C. Broom 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 A. Giannessi 0-15 0-30 0-40 3-4 → 3-5 C. Broom 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 A. Giannessi 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 C. Broom 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 A. Giannessi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 C. Broom 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 A. Giannessi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 C. Broom 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak None*-None 0-1* 1-1* 2*-1 2*-2 3-2* 4-2* 5*-2 6*-2 6-3* 6-4* 6-6 → 7-6 C. Broom 15-0 30-0 30-15 40-15 6-5 → 6-6 A. Giannessi 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 6-5 C. Broom 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 A. Giannessi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-4 → 5-4 C. Broom 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 4-4 A. Giannessi 15-0 15-15 15-30 40-30 3-3 → 4-3 C. Broom 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-3 → 3-3 A. Giannessi 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 C. Broom 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 A. Giannessi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-2 → 1-2 C. Broom 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 0-2 A. Giannessi 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 C. Broom 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 A. Giannessi 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 4-4 → 4-5 C. Broom 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 A. Giannessi 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 C. Broom 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 A. Giannessi 0-15 15-15 15-30 15-40 3-1 → 3-2 C. Broom 15-0 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 A. Giannessi 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 C. Broom 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 A. Giannessi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0

A. Giannessivs C. Broom

Court 3 – Ore: 12:00am

2°Inc. M. Marterer vs L. Darderi



Slam Wimbledon M. Marterer M. Marterer 5 6 6 L. Darderi L. Darderi 7 1 1 Vincitore: Marterer Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 M. Marterer 15-0 30-0 40-0 5-1 → 6-1 L. Darderi 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-1 → 5-1 M. Marterer 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 L. Darderi 15-0 30-0 40-0 3-0 → 3-1 M. Marterer 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-0 → 3-0 L. Darderi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 M. Marterer 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 L. Darderi 0-15 15-15 15-30 15-40 5-1 → 6-1 M. Marterer 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 L. Darderi 15-15 30-15 30-30 30-40 3-1 → 4-1 M. Marterer 40-0 2-1 → 3-1 L. Darderi 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 M. Marterer 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 L. Darderi 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 M. Marterer 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 5-6 → 5-7 L. Darderi 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 M. Marterer 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-5 → 5-5 L. Darderi 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 4-5 M. Marterer 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 L. Darderi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-3 → 3-4 M. Marterer 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 L. Darderi 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 M. Marterer 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 L. Darderi 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 M. Marterer 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 L. Darderi 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

4°Inc. F. Cobolli vs J. Ficovich



Slam Wimbledon F. Cobolli F. Cobolli 3 4 J. Ficovich J. Ficovich 6 6 Vincitore: J. Ficovich Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 J. Ficovich 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-5 → 4-6 F. Cobolli 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 3-5 → 4-5 J. Ficovich 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 3-4 → 3-5 F. Cobolli 15-0 40-0 2-4 → 3-4 J. Ficovich 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 2-4 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 df 40-A 2-2 → 2-3 J. Ficovich 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 J. Ficovich 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 F. Cobolli 15-0 15-15 df 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 J. Ficovich 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 F. Cobolli 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-5 → 3-5 J. Ficovich 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-4 → 2-5 F. Cobolli 0-15 0-30 df 0-40 2-3 → 2-4 J. Ficovich 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 F. Cobolli 15-0 ace 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 40-A df 40-40 A-40 1-2 → 2-2 J. Ficovich 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 F. Cobolli 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 J. Ficovich 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Slam Wimbledon A. Pellegrino A. Pellegrino 1 1 R. Noguchi R. Noguchi 6 6 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 R. Noguchi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-5 → 1-6 A. Pellegrino 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-5 → 1-5 R. Noguchi 15-0 30-0 40-0 0-4 → 0-5 A. Pellegrino 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-3 → 0-4 R. Noguchi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-2 → 0-3 A. Pellegrino 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 R. Noguchi 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 A. Pellegrino 0-15 15-15 15-30 15-40 1-5 → 1-6 R. Noguchi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-4 → 1-5 A. Pellegrino 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-4 → 1-4 R. Noguchi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-3 → 0-4 A. Pellegrino 0-15 0-30 0-40 15-40 0-2 → 0-3 R. Noguchi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 A. Pellegrino 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1

A. Pellegrinovs R. Noguchi

Court 5 – Ore: 12:00am

2°Inc. J. Kovalik vs L. Nardi



Slam Wimbledon J. Kovalik J. Kovalik 2 6 4 L. Nardi L. Nardi 6 4 6 Vincitore: Nardi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 L. Nardi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-5 → 4-6 J. Kovalik 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-5 → 4-5 L. Nardi 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 J. Kovalik 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 L. Nardi 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 J. Kovalik 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 2-3 L. Nardi 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 J. Kovalik 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 1-1 → 1-2 L. Nardi 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 J. Kovalik 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 L. Nardi 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 5-4 → 6-4 J. Kovalik 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 5-4 L. Nardi 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 4-4 J. Kovalik 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 L. Nardi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 3-2 → 3-3 J. Kovalik 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 L. Nardi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 J. Kovalik 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 L. Nardi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 J. Kovalik 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 L. Nardi 15-0 30-0 40-0 40-15 2-5 → 2-6 J. Kovalik 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-4 → 2-5 L. Nardi 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 J. Kovalik 0-15 0-30 0-40 15-40 2-2 → 2-3 L. Nardi 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 J. Kovalik 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 L. Nardi 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 1-1 J. Kovalik 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1

4°Inc. M. Bellucci vs I. Gakhov



Slam Wimbledon M. Bellucci M. Bellucci 6 6 I. Gakhov [32] I. Gakhov [32] 3 4 Vincitore: M. Bellucci Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 M. Bellucci 0-15 df 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 I. Gakhov 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 ace 5-3 → 5-4 M. Bellucci 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 4-3 → 5-3 I. Gakhov 15-0 ace 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 4-2 → 4-3 M. Bellucci 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 4-2 I. Gakhov 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 2-2 → 3-2 M. Bellucci 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 I. Gakhov 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 M. Bellucci 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 I. Gakhov 15-0 30-0 ace 40-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 M. Bellucci 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 ace 5-3 → 6-3 I. Gakhov 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 4-3 → 5-3 M. Bellucci 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 40-A df 40-40 40-A df 4-2 → 4-3 I. Gakhov 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 M. Bellucci 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 3-1 → 4-1 I. Gakhov 0-15 0-30 0-40 2-1 → 3-1 M. Bellucci 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 ace 1-1 → 2-1 I. Gakhov 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 1-0 → 1-1 M. Bellucci 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Slam Wimbledon E. Couacaud E. Couacaud 6 7 R. Brancaccio [28] R. Brancaccio [28] 4 6 Vincitore: Couacaud Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak None-None* 1*-0 2*-0 3-0* 3-1* 3*-2 3*-3 4-3* 5-3* 6*-3 6-6 → 7-6 E. Couacaud 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 R. Brancaccio 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 E. Couacaud 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-5 → 5-5 R. Brancaccio 15-0 30-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 E. Couacaud 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 R. Brancaccio 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 E. Couacaud 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 R. Brancaccio 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 E. Couacaud 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-1 → 2-2 R. Brancaccio 30-0 40-0 2-0 → 2-1 E. Couacaud 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 R. Brancaccio 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 E. Couacaud 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-4 → 6-4 R. Brancaccio 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 E. Couacaud 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-3 → 5-3 R. Brancaccio 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 E. Couacaud 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 R. Brancaccio 0-15 0-30 15-30 15-40 2-2 → 3-2 E. Couacaud 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 R. Brancaccio 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 E. Couacaud 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 R. Brancaccio 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

Slam Wimbledon F. Agamenone F. Agamenone 6 6 2 K. Uchida K. Uchida 4 7 6 Vincitore: Uchida Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 K. Uchida 0-15 15-15 30-15 40-15 2-5 → 2-6 F. Agamenone 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-5 → 2-5 K. Uchida 0-15 15-15 30-15 40-15 1-4 → 1-5 F. Agamenone 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-4 → 1-4 K. Uchida 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-3 → 0-4 F. Agamenone 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-2 → 0-3 K. Uchida 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 0-2 F. Agamenone 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak None-None* 0*-1 1*-1 1-2* 1-3* 2*-3 2*-4 2-5* 2-6* 6-6 → 6-7 F. Agamenone 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-6 → 6-6 K. Uchida 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 F. Agamenone 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 K. Uchida 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-4 → 4-5 F. Agamenone 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 K. Uchida 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 F. Agamenone 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 K. Uchida 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 2-3 F. Agamenone 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 K. Uchida 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 F. Agamenone 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-0 → 1-1 K. Uchida 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 F. Agamenone 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-4 → 6-4 K. Uchida 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 F. Agamenone 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 5-3 K. Uchida 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 3-3 → 4-3 F. Agamenone 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 K. Uchida 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 F. Agamenone 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 K. Uchida 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 F. Agamenone 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 K. Uchida 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

E. Couacaudvs R. BrancaccioF. Agamenonevs K. Uchida

3°Inc. R. Bonadio vs E. Gomez



Slam Wimbledon R. Bonadio R. Bonadio 4 2 E. Gomez [17] E. Gomez [17] 6 6 Vincitore: Gomez Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 E. Gomez 15-0 15-15 30-15 40-15 2-5 → 2-6 R. Bonadio 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-5 → 2-5 E. Gomez 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-5 → 1-5 R. Bonadio 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-4 → 0-5 E. Gomez 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-3 → 0-4 R. Bonadio 0-15 15-15 15-30 15-40 0-2 → 0-3 E. Gomez 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 0-2 R. Bonadio 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 E. Gomez 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 R. Bonadio 0-15 15-15 15-30 40-30 3-5 → 4-5 E. Gomez 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 R. Bonadio 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 E. Gomez 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 2-4 R. Bonadio 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 E. Gomez 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 R. Bonadio 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-1 → 1-2 E. Gomez 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 R. Bonadio 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Slam Wimbledon F. Maestrelli F. Maestrelli 5 4 H. Gaston [25] H. Gaston [25] 7 6 Vincitore: H. Gaston Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 H. Gaston 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 4-5 → 4-6 F. Maestrelli 0-15 0-30 15-30 15-40 ace 4-4 → 4-5 H. Gaston 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-4 → 4-4 F. Maestrelli 0-15 df 0-30 0-40 3-3 → 3-4 H. Gaston 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 F. Maestrelli 15-0 ace 15-15 df 30-15 ace 40-15 2-2 → 3-2 H. Gaston 0-15 15-15 15-30 15-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 F. Maestrelli 0-15 0-30 0-40 df 2-0 → 2-1 H. Gaston 0-15 0-30 0-40 15-40 1-0 → 2-0 F. Maestrelli 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 H. Gaston 15-0 15-15 30-15 40-15 5-6 → 5-7 F. Maestrelli 0-15 0-30 0-40 15-40 5-5 → 5-6 H. Gaston 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 ace A-40 40-40 ace A-40 5-4 → 5-5 F. Maestrelli 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 H. Gaston 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 F. Maestrelli 15-0 15-15 df 30-15 40-15 3-3 → 4-3 H. Gaston 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 F. Maestrelli 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 H. Gaston 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-1 → 2-2 F. Maestrelli 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 1-1 → 2-1 H. Gaston 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 1-0 → 1-1 F. Maestrelli 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Slam Wimbledon M. Gigante M. Gigante 6 7 H. Wendelken H. Wendelken 3 6 Vincitore Gigante Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak None-None* 0*-1 1*-1 1-2* 2-2* 3*-2 4*-2 5-2* 5-3* 5*-4 5*-5 5-6* 6-6* 7*-6 6-6 → 7-6 M. Gigante 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 H. Wendelken 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 5-6 M. Gigante 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 5-5 H. Wendelken 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 4-5 M. Gigante 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 4-4 H. Wendelken 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 M. Gigante 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 H. Wendelken 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 M. Gigante 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 H. Wendelken 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 M. Gigante 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 H. Wendelken 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 M. Gigante 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 H. Wendelken 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-2 → 5-3 M. Gigante 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 H. Wendelken 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-1 → 4-2 M. Gigante 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-1 → 4-1 H. Wendelken 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-0 → 3-1 M. Gigante 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 H. Wendelken 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 2-0 M. Gigante 0-15 15-15 30-15 0-0 → 1-0

F. Maestrellivs H. GastonM. Gigantevs H. Wendelken

3°Inc. M. Arnaldi vs J. Shang



Slam Wimbledon M. Arnaldi [1] M. Arnaldi [1] 3 7 7 J. Shang J. Shang 6 6 5 Vincitore: Arnaldi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 J. Shang 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 6-5 → 7-5 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 6-5 J. Shang 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 M. Arnaldi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 J. Shang 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 4-4 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 J. Shang 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 M. Arnaldi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 J. Shang 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 J. Shang 30-0 40-0 1-0 → 1-1 M. Arnaldi 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak None-None* 1*-0 2*-0 3-0* 4-0* 5*-0 6*-0 6-6 → 7-6 M. Arnaldi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-6 → 6-6 J. Shang 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 5-6 M. Arnaldi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-5 → 5-5 J. Shang 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 M. Arnaldi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 J. Shang 30-0 40-0 3-3 → 3-4 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 J. Shang 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-3 → 2-3 M. Arnaldi 0-15 0-30 0-40 15-40 1-2 → 1-3 J. Shang 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 M. Arnaldi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 J. Shang 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 M. Arnaldi 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-5 → 3-6 J. Shang 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 M. Arnaldi 0-15 0-30 0-40 3-3 → 3-4 J. Shang 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 J. Shang 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 M. Arnaldi 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 J. Shang 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 M. Arnaldi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Slam Wimbledon F. Gaio F. Gaio 2 7 7 D. Cox D. Cox 6 6 5 Gioco sospeso Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 D. Cox 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 6-5 → 7-5 F. Gaio 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 5-5 → 6-5 D. Cox 0-15 0-30 0-40 df 4-5 → 5-5 F. Gaio 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-5 → 4-5 D. Cox 15-0 30-0 40-0 40-15 df 3-4 → 3-5 F. Gaio 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-3 → 3-4 D. Cox 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 F. Gaio 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 D. Cox 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 F. Gaio 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-0 → 2-1 D. Cox 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 F. Gaio 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak None-None* 1*-0 2*-0 3-0* 3-1* 3*-2 4*-2 5-2* ace 6-2* 6-6 → 7-6 F. Gaio 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 5-6 → 6-6 D. Cox 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 5-6 F. Gaio 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 5-5 D. Cox 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 4-5 F. Gaio 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 ace 3-4 → 4-4 D. Cox 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 F. Gaio 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 D. Cox 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 F. Gaio 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 D. Cox 15-0 30-0 ace 40-0 1-1 → 1-2 F. Gaio 15-0 30-0 ace 40-0 0-1 → 1-1 D. Cox 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 F. Gaio 15-0 ace 15-15 15-30 df 15-40 2-5 → 2-6 D. Cox 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-4 → 2-5 F. Gaio 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 2-3 → 2-4 D. Cox 15-0 30-0 30-15 df 40-15 2-2 → 2-3 F. Gaio 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-2 → 2-2 D. Cox 15-0 15-15 df 30-15 40-15 1-1 → 1-2 F. Gaio 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 0-1 → 1-1 D. Cox 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 0-0 → 0-1

Slam Wimbledon D. Kudla D. Kudla 6 6 F. Passaro [26] F. Passaro [26] 4 4 Vincitore: Kudla Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 D. Kudla 15-0 30-15 30-30 40-30 5-4 → 6-4 F. Passaro 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 D. Kudla 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 F. Passaro 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 3-3 → 4-3 D. Kudla 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 F. Passaro 0-15 15-15 15-30 15-40 1-3 → 2-3 D. Kudla 0-15 0-30 0-40 1-2 → 1-3 F. Passaro 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 D. Kudla 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 F. Passaro 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 D. Kudla 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 6-4 F. Passaro 0-15 0-30 0-40 4-4 → 5-4 D. Kudla 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 4-4 F. Passaro 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 D. Kudla 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 F. Passaro 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-3 → 2-3 D. Kudla 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-2 → 1-3 F. Passaro 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 D. Kudla 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 F. Passaro 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Slam Wimbledon M. Polmans M. Polmans 7 7 A. Vavassori [19] A. Vavassori [19] 6 5 Vincitore: M. Polmans Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 M. Polmans 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 6-5 → 7-5 A. Vavassori 0-15 df 0-30 0-40 5-5 → 6-5 M. Polmans 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 A. Vavassori 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 M. Polmans 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace 3-4 → 4-4 A. Vavassori 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-3 → 3-4 M. Polmans 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 A. Vavassori 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 M. Polmans 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 A. Vavassori 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 M. Polmans 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 A. Vavassori 15-0 15-15 df 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak None*-None 1-0* 2-0* df 2*-1 2*-2 3-2* 4-2* 4*-3 5*-3 6-3* 6-6 → 7-6 A. Vavassori 0-15 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 M. Polmans 15-0 15-15 30-15 40-15 ace ace 5-5 → 6-5 A. Vavassori 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 5-4 → 5-5 M. Polmans 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 5-4 A. Vavassori 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 M. Polmans 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 3-3 → 4-3 A. Vavassori 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-2 → 3-3 M. Polmans 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 A. Vavassori 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 40-40 ace A-40 ace 2-1 → 2-2 M. Polmans 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 1-1 → 2-1 A. Vavassori 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 ace 1-0 → 1-1 M. Polmans 15-0 ace 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Slam Wimbledon A. Cazaux A. Cazaux 6 4 G. Zeppieri [23] G. Zeppieri [23] 7 6 Vincitore: G. Zeppieri Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 G. Zeppieri 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 4-5 → 4-6 A. Cazaux 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 3-5 → 4-5 G. Zeppieri 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 3-5 A. Cazaux 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-4 → 3-4 G. Zeppieri 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 A. Cazaux 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 2-3 G. Zeppieri 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 1-3 A. Cazaux 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-2 → 1-2 G. Zeppieri 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 A. Cazaux 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A df df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak None-None* 0*-1 1*-1 1-2* 1-3* 2*-3 2*-4 3-4* 4-4* 4*-5 4*-6 6-6 → 6-7 A. Cazaux 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 5-6 → 6-6 G. Zeppieri 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 5-6 A. Cazaux 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 ace 4-5 → 5-5 G. Zeppieri 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 A. Cazaux 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-4 → 4-4 G. Zeppieri 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 A. Cazaux 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace 40-A df 3-2 → 3-3 G. Zeppieri 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-2 → 3-2 A. Cazaux 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 G. Zeppieri 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 A. Cazaux 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 0-1 → 1-1 G. Zeppieri 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

F. Gaiovs D. CoxD. Kudlavs F. PassaroM. Polmansvs A. VavassoriA. Cazauxvs G. Zeppieri