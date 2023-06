Jannik Sinner via libera per il torneo di Wimbledon

Jannik Sinner, ha ricevuto il via libera per competere alla prossima edizione di Wimbledon. Gli esami medici hanno confermato che non ci sono problemi fisici gravi, mettendo la parola fine alle speculazioni sul suo stato di salute. Negli ultimi mesi, Sinner ha affrontato una serie di sfide relativamente al suo fisico che hanno sollevato dubbi sulla sua capacità di competere ai massimi livelli.

Il tennista azzurro classe 2001 sarà l’ottava testa di serie del torneo di Wimbledon e partirà domani per Londra per iniziare la preparazione al più prestigioso torneo stagionale.

Wimbledon scatterà il prossimo lunedì 3 luglio e rappresenterà un’importante prova per Sinner. Nell’edizione dello scorso anno Jannik sfatò il “tabù” erba, vincendo il suo primo match in carriera sulla superficie, sconfiggendo il futuro n.1 al mondo Carlos Alcaraz e issandosi sino ai quarti di finale, dove affrontò Novak Djokovic conducendo l’incontro per due set a zero, sino a subire la rimonta dal campione serbo (poi vincitore del torneo).