L’ultima speranza italiana a Halle: Bolelli e Vavassori conquistano la finale di doppio

Non tutto è perduto per i colori italiani a Halle. Nonostante la delusione per la prematura eliminazione di Jannik Sinner nei quarti di finale in singolare, l’Italia ha ancora una carta da giocare nel torneo di tennis tedesco. Simone Bolelli e Andrea Vavassori, infatti, hanno strappato un biglietto per la finale del doppio, dando nuovo slancio alle speranze degli appassionati azzurri.

La coppia italiana ha superato con successo il duo composto dal brasiliano Marcelo Demoliner e dal tedesco Andreas Mies, in una partita estremamente combattuta che si è conclusa con il punteggio di 63 67(0) 10-7. Un match carico di tensione, in cui Bolelli e Vavassori hanno dimostrato determinazione, grinta e una notevole capacità di rimanere concentrati nei momenti più critici.

Ora, il duo italiano è atteso in finale dai vincitori della seconda semifinale, che si disputerà domani. I possibili avversari saranno i tedeschi Oscar Otte e Jan-Lennard Struff, o il tandem brasiliano-australiano composto da Marcelo Melo e John Peers. Indipendentemente da chi avranno di fronte, Bolelli e Vavassori sono pronti a dare battaglia.

Per Simone Bolelli, questa sarà la 24esima finale in doppio della sua carriera, la seconda su un campo d’erba dopo il trionfo a Mallorca nel 2021 in coppia con Maximo Gonzalez. Bolelli vanta un notevole palmarès nella specialità, avendo conquistato undici titoli, sei dei quali al fianco di Fabio Fognini.

Al suo fianco, Andrea Vavassori, che sarà chiamato a disputare la sua quinta finale in doppio, con l’ambizione di aggiungere alla sua bacheca il quarto trofeo. I precedenti successi sono arrivati sulla terra rossa a Cagliari nel 2021, in coppia con Lorenzo Sonego, e quest’anno a Santiago e Marrakech, rispettivamente con Andrea Pellegrino e Marcelo Demoliner.

La speranza, quindi, non è affatto svanita per l’Italia del tennis a Halle. Grazie a Bolelli e Vavassori, il tricolore potrebbe ancora sventolare al termine del torneo.