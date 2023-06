Frances Tiafoe vince Stoccarda ed entra in top ten dopo aver annullato anche un match point. La Alexandrova si conferma ad s’Hertogenbosch. Primo titolo per Katie Boulter (Video)

Puoi crederci, Frances Tiafoe. Sei nella top 10! Il carismatico tennista americano ha raggiunto questo traguardo molto speciale nella sua carriera con grande stile, vincendo l’ATP 250 di Stoccarda, in una finale dalle sfumature drammatiche in cui Big Foe ha addirittura salvato un championship point prima di fare la storia personale.

Sul suo cammino si è fermato Jan-Lennard Struff (24º), che quindi continua a bussare alla porta della top 20, un risultato che sarebbe anche un record personale per il tedesco. È facile capire il dramma della finale, con i parziali 4-6, 7-6(1) 7-6(8), al termine di 2 ore e 12 minuti. Tiafoe non ha nemmeno brekkato Struff durante tutto l’incontro e ha avuto tre palle break – mentre è stato brekkato nell’unica occasione che il tedesco ha avuto, ma ha resistito poi in un tie-break in cui ha salvato un match point sul 7-6.

In questo modo, Tiafoe celebra il terzo titolo della sua carriera – dopo Delray Beach nel 2018 e Houston 2023 – saltando direttamente dal 12° posto al 10°. Resta da vedere fino a dove riuscirà ad arrivare in futuro.

ATP Stuttgart Jan-Lennard Struff Jan-Lennard Struff 6 6 6 Frances Tiafoe [3] Frances Tiafoe [3] 4 7 7 Vincitore: Tiafoe Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 2*-2 2-3* 3-3* 3*-4 ace 4*-4 5-4* ace 5-5* 5*-6 6*-6 7-6* 7-7* 7*-8 8*-8 8-9* 6-6 → 6-7 F. Tiafoe 15-0 ace 30-0 40-0 6-5 → 6-6 J. Struff 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 5-5 → 6-5 F. Tiafoe 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 J. Struff 15-0 ace 30-0 30-15 df 40-15 4-4 → 5-4 F. Tiafoe 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 4-3 → 4-4 J. Struff 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-3 → 4-3 F. Tiafoe 15-0 15-15 30-15 40-15 ace ace 3-2 → 3-3 J. Struff 15-0 30-0 30-15 30-30 ace 2-2 → 3-2 F. Tiafoe 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 J. Struff 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace ace 1-1 → 2-1 F. Tiafoe 15-0 15-15 df 30-15 ace 40-15 1-0 → 1-1 J. Struff 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 0-3* 0-4* 0*-5 1*-5 ace 1-6* ace 6-6 → 6-7 J. Struff 0-15 15-15 30-15 40-30 40-40 A-40 ace ace 5-6 → 6-6 F. Tiafoe 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 J. Struff 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 4-5 → 5-5 F. Tiafoe 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 J. Struff 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 3-4 → 4-4 F. Tiafoe 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 J. Struff 0-15 df 30-15 ace 40-15 ace 2-3 → 3-3 F. Tiafoe 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 J. Struff 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 1-2 → 2-2 F. Tiafoe 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 1-1 → 1-2 J. Struff 15-0 30-0 ace 40-0 0-1 → 1-1 F. Tiafoe 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 J. Struff 0-15 df 15-15 30-15 30-30 df 40-30 ace 5-4 → 6-4 F. Tiafoe 15-15 30-15 40-15 ace 5-3 → 5-4 J. Struff 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 4-3 → 5-3 F. Tiafoe 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-3 → 4-3 J. Struff 15-0 ace 30-0 40-0 ace 40-15 2-3 → 3-3 F. Tiafoe 15-0 ace 30-0 40-0 2-2 → 2-3 J. Struff 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 1-2 → 2-2 F. Tiafoe 15-0 ace 30-0 40-0 1-1 → 1-2 J. Struff 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 df 0-1 → 1-1 F. Tiafoe 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

Ekaterina Alexandrova, numero 26 del ranking mondiale, ha difeso con successo questo domenica il suo titolo nel WTA 250 di ‘s-Hertogenbosch, nei Paesi Bassi, battendo in una finale incredibile la connazionale Veronika Kudermetova. L’incontro, che doveva iniziare alle 11:00 ora locale, è terminato quasi alle 18:00, poiché non solo è stata una grande maratona, ma ha anche subito ritardi all’inizio e interruzioni per pioggia.

Alexandrova è passata da un set e un break in svantaggio (4-6, 2-3*) a sconfiggere la russa Veronika Kudermetova – 14ª ma che sarebbe tornata nella top 10 con il titolo – con il punteggio di 4-6, 6-4 7-6(3) – in un duello di alto livello tra due giocatrici che hanno dimostrato di avere una parola da dire in questa stagione sull’erba, dopo essere state escluse da Wimbledon nel 2022 a causa della loro nazionalità russa. Alexandrova sale al 22º posto nel ranking mondiale, mentre Kudermetova balza al 13º posto della classifica.

WTA S'Hertogenbosch Veronika Kudermetova [1] Veronika Kudermetova [1] 6 4 6 Ekaterina Alexandrova [4] Ekaterina Alexandrova [4] 4 6 7 Vincitore: Alexandrova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1*-1 1*-2 2-2* 2-3* 2*-4 3-5* 3-6* 6-6 → 6-7 Veronika Kudermetova 15-15 30-30 40-40 40-A 40-40 5-6 → 6-6 Ekaterina Alexandrova 15-0 30-15 30-30 40-30 A-40 40-40 5-5 → 5-6 Veronika Kudermetova 15-15 30-15 40-30 40-40 4-5 → 5-5 Ekaterina Alexandrova 15-15 4-4 → 4-5 Veronika Kudermetova 15-0 30-15 40-15 3-4 → 4-4 Ekaterina Alexandrova 15-0 30-15 40-30 3-3 → 3-4 Veronika Kudermetova 0-30 15-30 40-30 2-3 → 3-3 Ekaterina Alexandrova 30-0 2-2 → 2-3 Veronika Kudermetova 30-0 1-2 → 2-2 Ekaterina Alexandrova 30-0 40-15 40-40 1-1 → 1-2 Veronika Kudermetova 30-0 30-15 30-40 A-40 0-1 → 1-1 Ekaterina Alexandrova 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Veronika Kudermetova 0-15 15-30 30-40 4-5 → 4-6 Ekaterina Alexandrova 15-0 30-15 30-30 40-40 A-40 40-40 4-4 → 4-5 Veronika Kudermetova 15-15 40-15 3-4 → 4-4 Ekaterina Alexandrova 30-15 40-30 A-40 3-3 → 3-4 Veronika Kudermetova 15-15 30-15 40-30 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-2 → 3-3 Ekaterina Alexandrova 0-15 0-40 2-2 → 3-2 Veronika Kudermetova 15-0 30-15 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Ekaterina Alexandrova 15-0 40-15 1-1 → 1-2 Veronika Kudermetova 15-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 Ekaterina Alexandrova 15-15 30-15 30-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Veronika Kudermetova 15-0 30-15 5-4 → 6-4 Ekaterina Alexandrova 15-0 30-15 40-30 40-A A-40 5-3 → 5-4 Veronika Kudermetova 15-0 30-0 30-30 40-30 4-3 → 5-3 Ekaterina Alexandrova 30-15 40-15 40-40 4-2 → 4-3 Veronika Kudermetova 30-0 3-2 → 4-2 Ekaterina Alexandrova 15-30 15-40 2-2 → 3-2 Veronika Kudermetova 15-15 15-30 30-30 30-40 2-1 → 2-2 Ekaterina Alexandrova 0-15 0-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 Veronika Kudermetova 30-0 0-1 → 1-1 Ekaterina Alexandrova 15-0 40-0 0-0 → 0-1

Katie Boulter, 26enne britannica che ha avuto una carriera con alcuni alti e bassi causati soprattutto da alcuni infortuni complicati, ha vissuto questa domenica un giorno molto speciale per la sua carriera, conquistando il suo primo titolo WTA e proprio in una finale completamente casalinga nel 250 di Nottingham, nel Regno Unito.

La numero uno britannica, in seguito ai problemi fisici – e all’allontanamento dal circuito – di Emma Raducanu, ha sconfitto in finale la connazionale Jodie Burrage (131ª WTA), con il punteggio di 6-3 6-3, in un incontro che ha dominato completamente. Boulter entrerà per la prima volta nella sua carriera nella top 80, mentre Burrage rimarrà alla porta del debutto nella top 100 (108ª).