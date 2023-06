Camila Giorgi eliminata al secondo turno del Torneo WTA 250 di Nottingham

Camila Giorgi è stata eliminata al secondo turno del torneo WTA 250 di Nottingham, sconfitta dalla tennista statunitense Elizabeth Mandlik in un match decisamente altalenante. L’italiana, dopo aver mostrato segnali positivi, ha subito un improvviso calo di rendimento che le ha fatto perdere il primo set e rischiare seriamente anche nel secondo, per poi risalire alla fine e vincere il parziale. Tuttavia, nel terzo e decisivo set, la Giorgi si è dimostrata visibilmente affaticata e ha finito per perdere la partita.

La partita ha registrato il punteggio finale di 7-5 5-7 6-3, ponendo fine alla corsa della Giorgi nel torneo.

Questo mat6ch ha dimostrato ancora una volta la lotta costante di Camia contro le sue difficoltà nello stabilizzare il suo gioco nei momenti critici dell’incontro.

Durante il primo set, il servizio ha dimostrato di essere un problema per entrambe le giocatrici, con quattro break nei primi sei turni di battuta. Nonostante ciò, Giorgi è riuscita a imporsi, vincendo quattro game consecutivi e portandosi avanti per 5-3. Aveva l’opportunità di servire per vincere il set, ma ha ceduto alla pressione e si è fatta rimontare da Mandlik, che ha poi sfruttato l’occasione per vincere il set per 7-5.

Nel secondo set, le cose non sono andate meglio per la Giorgi: si è trovata subito in svantaggio di un break, proprio nel terzo game. Nonostante questo, nel decimo game, quando Mandlik serviva sul 5-4, Giorgi ha trovato le energie per reagire, pareggiando il punteggio sul 5-5 e cambiando l’inerzia del parziale. Questo slancio le ha permesso di trovare maggiore fiducia nella sua risposta e di strappare il servizio di Mandlik, vincendo il secondo set per 7-5.

Nel terzo e decisivo set, però, la tennista italiana ha mostrato segni di stanchezza evidenti. Ha commesso numerosi errori, perdendo il primo game, e nonostante abbia temporaneamente riequilibrato la situazione nel quarto gioco, è nuovamente crollata, perdendo la battuta e il controllo del proprio gioco. Alla fine, ha perso il set per 6-3, uscendo di scena dal torneo.