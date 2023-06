Ritorno al Foot-up: la mossa di Jannik Sinner (Video)

Jannik Sinner sembra essere tornato all’uso della posizione Foot-up. La scelta è interessante e ha destato notevole curiosità nel mondo del tennis.

Nel corso della sua carriera, Sinner ha mostrato una certa flessibilità nei suoi servizi, alternando tra la posizione platform e la posizione Foot-Up. Tuttavia, recentemente, sembra che Sinner abbia deciso di tornare all’uso esclusivo del Foot-up, una scelta che potrebbe rappresentare un cambio significativo nel suo stile di gioco.

La posizione Foot-up è una tecnica di servizio che coinvolge il movimento del piede posteriore in avanti durante il caricamento del servizio, una caratteristica distintiva dalla posizione “pinpoint”. In questo caso, “foot-up” si riferisce al piede che si alza e si avvicina all’altro piede per bilanciare il corpo e dare un ulteriore slancio al servizio.

Il ritorno di Sinner alla posizione Foot-Up potrebbe indicare un desiderio di sfruttare al massimo la sua potenza di servizio

