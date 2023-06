Aryna Sabalenka deserta la conferenza stampa al Roland Garros

Aryna Sabalenka, tennista bielorussa, ha sconfitto ieri sera l’americana Sloane Stephens agli ottavi di finale del torneo di Roland Garros. Poco dopo la fine del match, un messaggio è stato inviato rapidamente al gruppo Whatsapp dei giornalisti presenti a Parigi: “Aryna Sabalenka non terrà una conferenza stampa generale stasera. Farà solo un’intervista condotta da un funzionario WTA”.

Questo è il secondo caso consecutivo in cui Sabalenka evita la conferenza stampa post-partita. Dopo il suo ultimo match, non ha partecipato alla conferenza senza fornire un preavviso. Le sue due assenze consecutive si sono verificate dopo un intervento di una giornalista ucraina durante la sua conferenza stampa seguente al secondo turno. Durante quel particolare incontro, l’ attuale numero due del ranking WTA, ha espresso di non sentirsi sicura.

Le motivazioni dietro questo comportamento restano non del tutto chiare. Dopo il secondo turno, Sabalenka aveva espresso i suoi dubbi riguardo alla sua sicurezza, suscitando preoccupazioni tra i fan e i professionisti del tennis. Tuttavia, non è stato fornito ulteriore dettagli riguardanti le sue preoccupazioni.

La decisione di Sabalenka di evitare le conferenze stampa generali e di parlare solo attraverso un funzionario della WTA ha suscitato discussioni e speculazioni. Alcuni sostengono che potrebbe essere una tattica per concentrarsi maggiormente sul torneo, mentre altri ipotizzano che possa esserci una questione di benessere personale o di sicurezza.

Il team di Sabalenka non ha ancora fornito ulteriori dettagli o dichiarazioni ufficiali in merito a queste assenze consecutive.