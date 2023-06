Tsitsipas: “La terra battuta ha qualcosa di spirituale”

Ogni conferenza stampa di Stefanos Tsitsipas regala sempre qualcosa. Il greco, finalista a Roland Garros 2021 (due set avanti contro Djokovic in finale, poi rimontato dal serbo), dopo la vittoria di secondo turno contro Roberto Carballes Baena, si è soffermato sulle particolarità della terra battuta, superficie sulla quale è cresciuto e che ama particolarmente, non solo per gli ottimi risultati ottenuti.

Quando gli è stato chiesto cosa ne pensasse della routine di pulizia e annaffiatura dei campi tra i set, il greco si è aperto dando una spiegazione alquanto singolare. “È una purificazione dell’anima (sorride). È proprio come un coltello. Affili la lama vecchia e inizi con la nuova. È una bella sensazione quando torni su un campo in terra battuta appena fatto e pulito. Tutte le linee sono perfette. Offre un’esperienza visiva molto piacevole. Ma c’è anche bellezza quando i campi sono sporchi e incasinati e puoi vedere tutto il gioco di gambe e lo sforzo che è stato fatto e hai una visuale di quello, di quanto lavoro è stato fatto per avere successo in quello che fai. È un tipo di superficie spirituale. Sicuramente lo è”.

“Sono legato ai campi in terra battuta perché ci gioco da quando ho iniziato a giocare a tennis. Quei rituali, li ho visti più e più volte. È un po’ radicato in me ed è parte della mia identità. L’ho fatto mille volte io stesso, è un rituale che viene fatto da altre persone, non più da me” conclude Stefanos.

Preso dal momento “filosofico”, Tsitsipas ha anche parlato del tennis in generale, continuando la sua analisi profonda. “Il tennis mi hai portato fin qua. Il tennis può essere molto complicato per alcuni, specialmente per le persone che vedono più il bicchiere vuoto piuttosto che il bicchiere pieno. È una mentalità. È un modo in cui ti alleni e come fai le cose quando giochi a tennis. Ci sono momenti in cui sembra una montagna, ci sono passato, ho avuto fasi della mia carriera in cui mi sono sentito come se fosse una montagna gigante. Ci sono altre fasi della mia carriera in cui mi è sembrato così semplice, così facile che è solo una gioia giocare e cercare di capirlo, perché è quello che è. Il tennis è solo cercare di capirlo; cosa funziona meglio per te, dove sono i tuoi punti di forza, come puoi farcela quando si verificano circostanze o momenti difficili”.

Al terzo turno Tsitsipas trova il redivivo Diego Schwartzman, che finalmente è tornato a vincere due partite consecutive in un grande torneo dopo mesi di appannamento e depressione sportiva.