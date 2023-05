Kei Nishikori parla del suo stato fisico e delle sue aspettative future. Pensa di giocare ancora 5-6 anni

Kei Nishikori, il celebre tennista giapponese, ha parlato pubblicamente delle difficoltà fisiche che gli hanno impedito di competere negli ultimi mesi. In un momento di riflessione sulla sua carriera e sul suo futuro nel tennis, Nishikori ha condiviso una visione realistica delle sue aspettative.

“Sono realista, penso di poter giocare ancora cinque o sei anni al massimo livello”, ha dichiarato Nishikori. Tuttavia, l’atleta 33enne ha espresso qualche dubbio sulla possibilità di proseguire fino all’età di 40 anni, considerando le sfide fisiche legate allo sport. Nonostante ciò, non esclude del tutto questa possibilità: “Non so se il mio corpo reggerà fino ai 40, ma anche questo è possibile.”

Pensando in questi termini, Nishikori vede davanti a sé circa cinque anni di carriera. È altamente motivato per la riabilitazione e sta dando tutto per tornare in forma.

A ottobre, quando era pronto per tornare in campo, ha subito un contrattempo: “Quando ero pronto per tornare il mese scorso, mi sono slogato la caviglia, e non è stato solo un semplice stiramento. Ha causato un po’ di nevralgia”, ha rivelato.

Nonostante le difficoltà, Nishikori ha riportato progressi nel suo recupero. “Ho iniziato a muovermi bene senza dolore da un mese”, ha detto, sottolineando come stia lavorando sodo per ritrovare la sua forma fisica. “Ora mi sto allenando con il servizio, ma ho bisogno di un po’ più di tempo per avere la resistenza necessaria per giocare due o tre set”.

Le parole di Nishikori riflettono la determinazione dell’atleta nel superare le sfide fisiche per continuare a competere al massimo livello.