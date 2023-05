Italiani nei tornei ITF: I risultati di Lunedì 22 Maggio 2023

M25 Most 25000 – 2nd Round Q

[4] Daniel Siniakov vs Nicolo Toffanin Non prima delle 12:30



Il match deve ancora iniziare

Christian Fellin vs [13] Jeremy Schifris ore 10:00



Il match deve ancora iniziare

M15 Kursumlijska Banja 15000 – 2nd Round Q

Tonghan Gu vs [15] Simone Agostini Non prima delle 11:30



Il match deve ancora iniziare

[8] Samuele Pieri vs Niksa Arsic Non prima delle 13:00



Il match deve ancora iniziare

Aleksandar Mihailovic vs [10] Lorenzo Carboni Non prima delle 10:00



Il match deve ancora iniziare

Federico Valle vs [12] Enrique Pena Non prima delle 11:30



Il match deve ancora iniziare

Daniil Piatrouski vs [13] Niccolo Baroni Non prima delle 10:00



Il match deve ancora iniziare

[3] Pietro Marino vs Shunsuke Wakita Non prima delle 11:30



Il match deve ancora iniziare

M15 Monastir 15000 – 2nd Round Q

[1] Millen Hurrion vs Gianluca Carlini ore 10:30



Il match deve ancora iniziare

[3] Gabriele Bosio vs Aaron Gil garcia ore 10:30



Il match deve ancora iniziare

[8] Facundo Yunis vs Christian Capacci 2 incontro dalle 10:30



Il match deve ancora iniziare

M15 Brcko 15000 – 2nd Round Q

Gabriele Camilli vs [11] Ali Habib ore 09:30



ITF Brcko G. Camilli G. Camilli 0 A. Habib [11] A. Habib [11] 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-0

M15 Warmbad Villach 15000 – 3rd Round Q, 1st Round Md

[17] Matteo Fondriest vs [16] Benedikt Emesz 2 incontro dalle 10:00



Il match deve ancora iniziare

[4] Filippo Speziali vs Nik Mikovic 2 incontro dalle 10:00



Il match deve ancora iniziare

[6] Marcello Serafini vs TIM Handel Non prima delle 15:00



Il match deve ancora iniziare

Christoph Negritu vs [8] Tommaso Compagnucci Non prima delle 14:00



Il match deve ancora iniziare

[6] Luca Castagnola vs [13] Federico Marchetti 3 incontro dalle 10:00



Il match deve ancora iniziare

M15 Addis Ababa 15000 – 1st Round Q, 2nd Round Q

Lazar Markovic vs [16] Guelfo Baldovinetti ore 09:30



ITF Addis Ababa L. Markovic L. Markovic 1 1 G. Baldovinetti [16] G. Baldovinetti [16] 6 6 Vincitore: G. Baldovinetti Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 G. Baldovinetti 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-5 → 1-6 L. Markovic 15-0 ace 30-0 40-0 0-5 → 1-5 G. Baldovinetti 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 0-4 → 0-5 L. Markovic 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-3 → 0-4 G. Baldovinetti 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 L. Markovic 0-15 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 G. Baldovinetti 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 L. Markovic 0-15 15-15 15-30 15-40 df 1-5 → 1-6 G. Baldovinetti 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 L. Markovic 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-3 → 1-4 G. Baldovinetti 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 L. Markovic 0-15 df 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 G. Baldovinetti 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 1-1 L. Markovic 15-0 ace 30-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0

[6] Denis Constantin Spiridon vs TBD TBD 09:30



Il match deve ancora iniziare

M15 Pazardzhik 15000 – 2nd Round Q

[1] Giuseppe Tresca vs David Simeonov ore 11:00



ITF Pazardzhik G. Tresca [1] G. Tresca [1] 0 D. Simeonov D. Simeonov 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-0

Ruben Gospodjinacki vs [12] Peetu Pohjola 2 incontro dalle 11:00



ITF Pazardzhik R. Gospodjinacki R. Gospodjinacki 0 P. Pohjola [12] P. Pohjola [12] 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-0

[6] Lorenzo Vatteroni vs Allan Dimov Non prima delle 13:00



Il match deve ancora iniziare

[7] Ioannis Xilas vs Federico Lovato Non prima delle 13:00



Il match deve ancora iniziare

[5] Francesco Ferrari vs Artsiom Sinitsyn 2 incontro dalle 11:00



ITF Pazardzhik F. Ferrari [5] F. Ferrari [5] 0 A. Sinitsyn A. Sinitsyn 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-0

Il match deve ancora iniziare

[5] Mihai Razvan Marinescuvs Alessandro Spadola

Luca Matteo Sobbe vs [16] Mariano Tammaro Non prima delle 13:00



Il match deve ancora iniziare

Antonio Caruso vs Alan Postay ore 12:00



Il match deve ancora iniziare

Francesco Mineo mineo vs Maxime Dubouch Non prima delle 13:00



Il match deve ancora iniziare

Daniele Minighini vs Mihnea Petru Zaharia ore 12:00



Il match deve ancora iniziare

Dario Alexandru Ciobotaru vs Vito Dell’elba ore 12:00



Il match deve ancora iniziare

Dan Radu Munteanu vs [13] Niccolo Ciavarella Non prima delle 13:00



Il match deve ancora iniziare