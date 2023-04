Combined Madrid: I risultati completi con il dettaglio del Day 5. Carlos Alcaraz avanza agli ottavi di finale al Masters 1000 di Madrid, pronto per la rivincita con Alexander Zverev

Il numero due del ranking ATP sconfigge Grigor Dimitrov e si prepara per un nuovo confronto con Zverev, reiterando la finale dell’anno scorso.

Il giovane talento spagnolo Carlos Alcaraz ha mostrato un gioco di altissimo livello nel suo incontro al Masters 1000 di Madrid, avanzando agli ottavi di finale. Il numero due del ranking ATP ha mantenuto la sua corsa per difendere il titolo, sconfiggendo il bulgaro Grigor Dimitrov. Ora, Alcaraz si prepara per risfidare Alexander Zverev, rivivendo la finale del torneo dell’anno passato.

Carlos, soprannominato “Carlitos”, ha risolto il match con un punteggio di 6-2 7-5, in 1 ora e 32 minuti di gioco. Tuttavia, nel secondo set, Alcaraz ha avuto qualche difficoltà. Dimitrov, fino a quel momento in affanno, è riuscito a strappare un break e portarsi sul 4-2, ma non è riuscito a mantenere il vantaggio acquisito. Alcaraz ha prontamente risposto e non ha permesso che il set arrivasse al tie-break, chiudendo il match in soli due set.

Il prossimo avversario di Alcaraz sarà Alexander Zverev, con cui si è già confrontato quattro volte, ottenendo una vittoria e tre sconfitte. Per fortuna di Alcaraz, l’unica vittoria ottenuta contro Zverev è avvenuta proprio a Madrid, il che potrebbe essere un buon presagio per il loro imminente scontro per un posto nei quarti di finale.

Combined Madrid – 3° Turno – terra

1. [10] Karen Khachanov vs [20] Roberto Bautista Agut

2. [3] Jessica Pegula vs [29] Marie Bouzkova (non prima ore: 13:00)



3. [1] Iga Swiatek vs [28] Bernarda Pera (non prima ore: 16:00)



4. [1] Carlos Alcaraz vs [26] Grigor Dimitrov (non prima ore: 20:00)



5. [29] Alejandro Davidovich Fokina vs [6] Holger Rune



ARANTXA SANCHEZ STADIUM – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Lesia Tsurenko vs [8] Daria Kasatkina



2. [28] Yoshihito Nishioka vs [5] Andrey Rublev



3. [Q] Hugo Grenier vs [13] Alexander Zverev (non prima ore: 14:00)



4. [11] Barbora Krejcikova vs Xiyu Wang (non prima ore: 18:00)



5. [22] Qinwen Zheng vs [16] Ekaterina Alexandrova (non prima ore: 20:00)



STADIUM 3 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [Q] Matteo Arnaldi vs Jaume Munar



2. [12] Veronika Kudermetova vs [21] Anastasia Potapova



3. [27] Petra Martic vs Anna Kalinskaya



4. [12] Hubert Hurkacz vs [17] Borna Coric



5. [LL] Daniel Altmaier vs [Q] Yannick Hanfmann



COURT 4 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [18] Martina Trevisan vs Alycia Parks



2. Nathaniel Lammons / Jackson Withrow vs Jamie Murray / Michael Venus



3. Taylor Fritz / Frances Tiafoe vs [4] Marcelo Arevalo / Jean-Julien Rojer



4. [6] Lloyd Glasspool / Harri Heliovaara vs Felix Auger-Aliassime / Denis Shapovalov



5. Hugo Nys / Jan Zielinski vs [8] Santiago Gonzalez / Edouard Roger-Vasselin



6. Simone Bolelli / Fabrice Martin vs Matwe Middelkoop / Andreas Mies



Erika Andreeva/ Mirra Andreevavs (6) Gabriela Dabrowski/ (6) Luisa Stefani

(8) Yifan Xu / (8) Zhaoxuan Yang vs Paula Badosa / Bethanie Mattek-Sands



(4) Storm Hunter / (4) Elise Mertens vs Monica Niculescu / Makoto Ninomiya



(1) Coco Gauff / (1) Jessica Pegula vs Giuliana Olmos / Alexandra Panova



Anna Kalinskaya / Caty McNally vs Victoria Azarenka / Beatriz Haddad Maia