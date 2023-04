Salsomaggiore Torneo Bayer under 18 internazionale ITF 2023. Partite le qualificazioni

Partite le qualificazioni dellla 40^ edizione del Torneo Bayer juniores di Salsomaggiore . Il torneo è slittato quest’anno alla prima settimana di maggio nella speranza di evitare la pioggia che qui a Salso non è mai mancata . Le qualificazioni ridotte a 16 giocatori e 16 giocatrici hanno consentito lo svolgimento del torneo solo sui campi del Tennis Club senza il consueto ed apprezzato aiuto dei circoli limitrofi . In questa prima giornata di qualificazioni non sono mancati spunti interessanti. Esordio positivo per la wild card della FITP il pescarese Alessandro Mondazzi che ha sconfitto Ludovico Vaccari numero uno delle qualifiche. Bene anche il lombardo Baragiola Mordini che ha superato facilmente il giocatore senza bandiera Savelii Shpita.

Tra le ragazze in evidenza la massese Lucrezia Musetti che ha superato la ceka Cinkova al terzo set e la 14 enne irpina Ylenia Zocco anch’essa wild card della FITP che ha piegato a sorpresa la torinese Rebecca Amerio. Nel programma degli eventi collaterali al torneo in serata si è svolta la simpatica cerimonia dell’assegnazione del “David di Culatello” giunto alla sua 14^edizione. Nella splendida cornice dell’Antica Corte Pallavicina d Badia Polesine Massimo e Luciano Spigaroli hanno consegnato il prelibato trofeo a Francesca Paoletti in forza all’Ufficio Stampa della FITP e per diversi anni punto di forza a Supertennis. Gli organizzatori Tino Aliani e Luigi Cenci hanno poi consegnato la targa ricordo dei 40 anni a Fabio Minoli, Direttore della comunicazione e dei rapporti istituzionali e della sostenibilità Bayer. Minoli si è detto orgoglioso di aver accompagnato con la Bayer tanti di questi 40 anni di un torneo che non ha mai deluso le aspettative portando 5 giocatori a essere numeri uno del mondo e 38 nei topo ten un segnale importante per capire il valore di questo torneo.

Qualificazioni

Risultati 1° turno boys : Gavani (Bul) b Capacci (ita) 6/7 6/3 10/8;Baragiola (Ita) b Shpita (noflag) 6/4

6/1;Verdese (ita)b Crivellaro (Ita) 6/4 6/1; Ricci (Ita) b Angeloni (Ita) 6/3 6/3,Mondazzi (Ita) b Vaccari (Ita)

6/4 6/3;Cattaneo (Ita) b Barbarino (Ita) 6/1 7/6;Dispas (Bel)b Mecarelli (Ita) 2/6 6/2 10/8;Bottari (ita) b

Barbero (Ita) 2/6 6/3 10/4.

Risultati 1°turno girls : Raimondo (Ita) b Bedini (Ita) 6/4 6/0;Francese (Ita) b Benedetti (Ita) 6/3 6/0,Musetti

(Ita) b Cinkova (Cze) 4/6 6/2 10/3;Zocco (Ita) b Amerio (ita) 7/6 6/4;Pieroni (ita) b Manitto (ita)

w.o.;Giambelli (Ita) b. Gentili (ita) 7/5 6/3;Ferro (Ita) b Bassotti (ita) 6/2 6/1;Mais (Ita) b Proietti (Ita) 6/4

6/2.