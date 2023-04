ITF Charlottesville e Oeiras: I Main Draw

ITF CHARLOTTESVILLE(Usa 100k terra)

[1] Diana Shnaider vs Whitney Osuigwe

Robin Anderson vs Ann Li

Jamie Loeb vs Gabriela Lee

Francesca Di lorenzo vs [6] Ashlyn Krueger

[4] Yue Yuan vs TBD

Yuriko Lily Miyazaki vs TBD

Marcela Zacarias vs TBD

Liv Hovde vs [5] Caroline Dolehide

[8] Kayla Day vs Makenna Jones

Hailey Baptiste vs TBD

Louisa Chirico vs TBD

Robin Montgomery vs [3] Emma Navarro

[7] Maria Lourdes Carle vs TBD

Sophie Chang vs Yuliia Starodubtseva

Katarzyna Kawa vs TBD

[2] Nao Hibino vs TBD





In attesa…..