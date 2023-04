Masters 1000 Madrid: Il Tabellone Principale. Tre azzurri ai nastri di partenza. Bye per Lorenzo Musetti

Masters 1000 Madrid – Tabellone Principale – parte alta

(1) Alcaraz, Carlos vs Bye

Ruusuvuori, Emil vs Humbert, Ugo

(WC) Nava, Emilio vs Barrere, Gregoire

Bye vs (26) Dimitrov, Grigor

(22) Korda, Sebastian vs Bye

Schwartzman, Diego vs Qualifier

Carballes Baena, Roberto vs Goffin, David

Bye vs (13) Zverev, Alexander

(10) Khachanov, Karen vs Bye

Monteiro, Thiago vs Qualifier

Popyrin, Alexei vs Halys, Quentin

Bye vs (20) Bautista Agut, Roberto

(28) Nishioka, Yoshihito vs Bye

Wu, Yibing vs Molcan, Alex

Cressy, Maxime vs Wawrinka, Stan

Bye vs (5) Rublev, Andrey

(3) Ruud, Casper vs Bye

Qualifier vs Qualifier

Kokkinakis, Thanasi vs Munar, Jaume

Bye vs (30) Griekspoor, Tallon

(18) Carreno Busta, Pablo vs Bye

Fognini, Fabio vs Otte, Oscar

Varillas, Juan Pablo vs Qualifier

Bye vs (15) Musetti, Lorenzo

(12) Hurkacz, Hubert vs Bye

(WC) Landaluce, Martin vs Gasquet, Richard

(PR) Chardy, Jeremy vs (WC) Gaston, Hugo

Bye vs (17) Coric, Borna

(29) Davidovich Fokina, Alejandro vs Bye

Ramos-Vinolas, Albert vs Ivashka, Ilya

Bublik, Alexander vs Galan, Daniel Elahi

Bye vs (6) Rune, Holger

(7) Auger-Aliassime, Felixvs ByeKubler, Jasonvs Lajovic, Dusanvs QualifierBye vs (32) Shelton, Ben

(24) Cerundolo, Francisco vs Bye

(WC) Shelbayh, Abdullah vs Cachin, Pedro

Etcheverry, Tomas Martin vs Mannarino, Adrian

Bye vs (9) Tiafoe, Frances

(14) Paul, Tommy vs Bye

Qualifier vs Jarry, Nicolas

McDonald, Mackenzie vs Zapata Miralles, Bernabe

Bye vs (19) Evans, Daniel

(25) Baez, Sebastian vs Bye

Borges, Nuno vs Giron, Marcos

(PR) Edmund, Kyle vs (WC) Thiem, Dominic

Bye vs (4) Tsitsipas, Stefanos

(8) Fritz, Taylor vs Bye

O’Connell, Christopher vs Krajinovic, Filip

Garin, Cristian vs Huesler, Marc-Andrea

Bye vs (27) Kecmanovic, Miomir

(21) Shapovalov, Denis vs Bye

Qualifier vs Zhang, Zhizhen

Moutet, Corentin vs Lestienne, Constant

Bye vs (11) Norrie, Cameron

(16) de Minaur, Alex vs Bye

Fucsovics, Marton vs Qualifier

Qualifier vs Djere, Laslo

Bye vs (23) van de Zandschulp, Botic

(31) Lehecka, Jiri vs Bye

Wolf, J.J. vs Qualifier

Qualifier vs Murray, Andy

Bye vs (2) Medvedev, Daniil