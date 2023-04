Iga Swiatek trionfa nel WTA 500 di Stoccarda

Iga Swiatek è emersa vittoriosa nel prestigioso duello contro Aryna Sabalenka nel torneo WTA 500 di Stoccarda 2023. La tennista polacca ha difeso con successo il suo titolo nel torneo tedesco, sconfiggendo la bielorussa con il punteggio di 6-3 6-4 in un’ora e 51 minuti di grande tennis.

Dopo un inizio equilibrato, Iga ha preso l’iniziativa e ha strappato il servizio della sua avversaria per aggiudicarsi il primo set, vincendo cinque giochi consecutivi. Questa vittoria segna il secondo titolo per la numero uno del mondo nella stagione in corso.

Il match ha visto entrambe le giocatrici dimostrare le loro abilità e determinazione, ma è stata Swiatek a prevalere grazie alla sua solida performance e alla sua capacità di mantenere la concentrazione durante i momenti importanti della partita. Con questa vittoria, Iga Swiatek conferma la sua posizione di dominio nel panorama tennistico femminile e si prepara per affrontare le prossime sfide della stagione.

WTA 500 Stoccarda (Germania) – Finali, terra battuta (al coperto)

