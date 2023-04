Combined Madrid: Domani il sorteggio dei tabelloni principali. Ecco le teste di serie

Il Mutua Madrid Open 2023 è pronto a cominciare con il suo nuovo formato, che include un maggior numero di tennisti partecipanti e un’estensione dei giorni di competizione. Da ora in poi, la Caja Mágica ospiterà uno degli eventi più importanti a livello mondiale, con 128 posizioni nel tabellone con un totale di 96 giocatori, una novità assoluta per la capitale spagnola. Gli appassionati di tennis potranno godersi oltre 10 giorni di emozionanti partite in una città che si impegna a sostenere il torneo.

Carlos Alcaraz e Iga Swiatek si presenteranno nelle posizioni di vertice, mentre Ons Jabeur tenterà di difendere il titolo conquistato l’anno scorso. Ci sarà molto da scoprire nella disposizione delle teste di serie, che potrebbe influenzare lo svolgimento del torneo.

È importante sottolineare che il sorteggio del tabellone del Mutua Madrid Open 2023 avrà luogo domenica 23 aprile, prendendo come riferimento la classifica del 17 aprile, e determinerà le 32 teste di serie che avranno accesso diretto al secondo turno. Pertanto, durante i primi giorni di competizione, mercoledì e giovedì, si disputerà il primo turno, stabilendo così gli avversari con cui i migliori tennisti del mondo faranno il loro debutto, sia nel tabellone maschile che femminile.

A seguire, le teste di serie dal 9 al 12 potrebbero affrontare quelle dal 5 all’8 negli ottavi di finale, mentre i giocatori posizionati tra il 13 e il 16 potrebbero sfidare i primi quattro negli ottavi di finale. Inoltre, potrebbero esserci incontri importanti già a partire dal terzo turno.

Le assenze di Nadal e Djokovic offuscerano un po’ lo spettacolo del torneo, ma allo stesso tempo, aprono di molto il panorama dei candidati dei possibili vincitori. Carlos Alcaraz parte come grande favorito e avrà un avversario ostico in semifinale potenzialmente, poiché o Tsitsipas o Medvedev cadranno nella sua metà. Tra i possibili avversari nei quarti di finale, Sinner, Rune, Aliassime o Rublev potrebbero sfidare lo spagnolo.

Le 32 teste di serie maschili

1 Carlos Alcaraz

2 Casper Ruud

3 Daniil Medvedev

4 Stefanos Tsitsipas

5 Andrey Rublev

6 Holger Rune

7 Jannik Sinner

8 Felix Auger-Aliassime

9 Taylor Fritz

10 Karen Khachanov

11 Frances Tiafoe

12 Cameron Norrie

13 Hubert Hurkacz

14 Alexander Zverev

15 Pablo Carreno Busta

16 Tommy Paul

17 Alex de Minaur

18 Lorenzo Musetti

19 Borna Coric

20 Roberto Bautista Agut

21 Daniel Evans

22 Sebastian Korda

23 Denis Shapovalov

24 Botic van de Zandschulp

25 Sebastian Baez

26 Grigor Dimitrov

27 Francisco Cerundolo

28 Miomir Kecmanovic

29 Tallon Griekspoor

30 Yoshihito Nishioka

31 Jiri Lehecka

32 Ben Shelton

Le 32 teste di serie Femminili

1 Iga Swiatek

2 Aryna Sabalenka

3 Jessica Pegula

4 Ons Jabeur

5 Caroline García

6 Cori Gauff

7 Elena Rybakina

8 Daria Kasatkina

9 Maria Sakkari

10 Petra Kvitova

11 Barbora Krejcikova

12 Veronika Kudermetova

13 Beatriz Haddad-Maia

14 Liudmila Samsonova

15 Victoria Azarenka

16 Karolina Pliskova

17 Ekaterina Alexandrova

18 Magda Linette

19 Martina Trevisan

20 Madison Keys

21 Jelena Ostapenko

22 Donna Vekic

23 Anastasia Potapova

24 Qinwen Zheng

25 Bianca Andreescu

26 Shuai Zhang

27 Elise Mertens

28 Jil Teichmann

29 Paula Badosa

30 Petra Martic

31 Bernarda Pera

32 Marie Bouzkova