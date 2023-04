Challenger Oeiras 3: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Vavassori al via nel Md

Challenger Oeiras 3 – Tabellone Principale – terra

(1) Mannarino, Adrian vs Lazarov, Alexandar

Coppejans, Kimmer vs Qualifier

Qualifier vs Qualifier

Sweeny, Dane vs (7/SE) Piros, Zsombor

(3) Ofner, Sebastian vs Qualifier

McCabe, James vs (Alt) Domingues, Joao

Tseng, Chun-Hsin vs Qualifier

Ferreira Silva, Frederico vs (8) Vavassori, Andrea

(6) Uchida, Kaichi vs De Loore, Joris

Mayot, Harold vs Andreev, Adrian

Guinard, Manuel vs Elias, Gastao

(WC) Vale, Duarte vs (4) Cerundolo, Juan Manuel

(5) Sousa, Joao vs Diez, Steven

Furness, Evan vs Qualifier

(WC) Sousa, Pedro vs (WC) Rocha, Henrique

Jianu, Filip Cristian vs (2) Muller, Alexandre

(1/Alt) Llamas Ruiz, Pablovs Sanchez Jover, Carlos(WC) Pereira, Tiagovs (8) De Schepper, Kenny

(2) Molleker, Rudolf vs (WC) Coelho, Fabio

(Alt) Faria, Jaime vs (7) Fanselow, Sebastian

(3) Harris, Billy vs Ivanovski, Kalin

(WC) Boschmans, Tiago vs (11) Chepelev, Andrey

(4) Squire, Henri vs Oliel, Yshai

Cretu, Cezar vs (10) Broom, Charles

(5) Gerch, Lucas vs Merida, Daniel

(WC) Araujo, Pedro vs (9) Karlovskiy, Evgeny

(6/Alt) Sanchez Izquierdo, Nikolas vs Kopp, Sandro

Gutierrez, Oscar Jose vs (12) Santillan, Akira

1. [Alt] Jaime Fariavs [7] Sebastian Fanselow2. [WC] Pedro Araujovs [9] Evgeny Karlovskiy3. [2] Rudolf Mollekervs [WC] Fabio Coelho4. [WC] Tiago Pereiravs [8] Kenny De Schepper

CAMPO 3 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [4] Henri Squire vs Yshai Oliel

2. [6/Alt] Nikolas Sanchez Izquierdo vs Sandro Kopp

3. [5] Lucas Gerch vs Daniel Merida

4. [WC] Tiago Boschmans vs [11] Andrey Chepelev

CAMPO 4 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Cezar Cretu vs [10] Charles Broom

2. Oscar Jose Gutierrez vs [12] Akira Santillan

3. [3] Billy Harris vs Kalin Ivanovski

4. [1/Alt] Pablo Llamas Ruiz vs Carlos Sanchez Jover