Masters 1000 Monte Carlo: I risultati con il dettaglio delle Semifinali. Sarà Rublev vs Rune la finale del torneo monegasco

Con tempo freddo, molto vento e pioggia per quasi tutto l’incontro, Andrey Rublev ha dovuto faticare per trovare la strada verso la finale del Masters 1000 di Monte Carlo. È stato un duello caotico con Taylor Fritz, con una pioggia di break, fino a quando il russo si è stabilizzato e ha anche recuperato uno svantaggio nel terzo set per approdare alla terza finale in carriera nei tornei Masters 1000.

Il numero sei del ranking ATP ha prevalso sul 10° classificato con i parziali 5-7, 6-1 6-2, registrando ben 13 (!) break di servizio in 28 giochi nel corso di poco più di due ore di lotta. Non è stato sempre un bello spettacolo, nonostante alcuni momenti di grande qualità, ma Rublev ha trovato la lucidità mentale che spesso gli sfugge, conquistando una vittoria che gli da molta fiducia anche per il duello di domani.

Il primo set è stato caratterizzato dal fatto che Rublev sia stato avanti per tre volte con un break di vantaggio, incluso sul 5-4 per chiudere il set, ma Fritz è riuscito a prevalere con il punteggio di 7-5. Quando sembrava che il russo potesse perdere il controllo e la calma, è ripartito con decisione e ha vinto il set 6-1, salvando anche tre break point nel frattempo. Nel terzo set, Fritz ha ottenuto il break per portarsi avanti 2-1, ma la reazione di Rublev è stata immediata, prima che la pioggia interrompesse l’incontro per quasi due ore sul punteggio di 3-2. Al rientro in campo, il tennista dell’Est Europa si è mostrato determinato e ha chiuso il match in modo deciso, evitando una quarta sconfitta consecutiva contro Fritz.

Domani affronterà in finale Holger Rune che ha sconfitto Jannik Sinner per 16 75 75. Per il russo si tratta della terza finale Masters 1000, dopo quelle di Monte Carlo e Cincinnati nel 2021.

ATP Monte-Carlo Kevin Krawietz / Tim Puetz Kevin Krawietz / Tim Puetz 6 6 7 Romain Arneodo / Sam Weissborn Romain Arneodo / Sam Weissborn 7 4 10 Vincitore: Arneodo / Weissborn Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-10 R. Arneodo / Weissborn 0-1 R. Arneodo / Weissborn 1-0 2-0 3-0 3-1 3-2 df 4-2 4-3 ace 4-4 5-4 5-5 6-5 7-5 8-5 8-6 8-7 9-7 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 K. Krawietz / Puetz 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 40-40 5-4 → 6-4 R. Arneodo / Weissborn 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 df 4-4 → 5-4 K. Krawietz / Puetz 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 3-4 → 4-4 R. Arneodo / Weissborn 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-3 → 3-4 K. Krawietz / Puetz 0-15 df 0-30 df 15-30 30-30 40-30 40-40 2-3 → 3-3 R. Arneodo / Weissborn 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 K. Krawietz / Puetz 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 2-2 R. Arneodo / Weissborn 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 K. Krawietz / Puetz 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 ace 0-1 → 1-1 R. Arneodo / Weissborn 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 1*-2 1*-3 2-3* ace 3-3* 4*-3 5*-3 6-3* 6-4* 6*-5 6*-6 7-6* 7-7* 7*-8 6-6 → 6-7 R. Arneodo / Weissborn 15-0 30-0 30-15 40-15 6-5 → 6-6 K. Krawietz / Puetz 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 6-5 R. Arneodo / Weissborn 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 5-4 → 5-5 K. Krawietz / Puetz 0-15 df 15-15 30-15 40-30 4-4 → 5-4 R. Arneodo / Weissborn 15-0 30-0 30-15 40-30 df 4-3 → 4-4 K. Krawietz / Puetz 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 3-3 → 4-3 R. Arneodo / Weissborn 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 K. Krawietz / Puetz 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-2 → 3-2 R. Arneodo / Weissborn 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 2-1 → 2-2 K. Krawietz / Puetz 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 R. Arneodo / Weissborn 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 1-0 → 1-1 K. Krawietz / Puetz 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 0-0 → 1-0

1. Kevin Krawietz/ Tim Puetzvs [WC] Romain Arneodo/ Sam Weissborn

2. [5] Andrey Rublev vs [8] Taylor Fritz (non prima ore: 13:30)



ATP Monte-Carlo Andrey Rublev [5] Andrey Rublev [5] 5 6 6 Taylor Fritz [8] Taylor Fritz [8] 7 1 3 Vincitore: Rublev Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 T. Fritz 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 5-2 → 5-3 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 T. Fritz 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-2 → 4-2 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 T. Fritz 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 1-2 → 2-2 T. Fritz 0-15 1-0 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 T. Fritz 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df df 5-1 → 6-1 A. Rublev 15-0 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 A-40 4-1 → 5-1 T. Fritz 15-15 30-30 30-40 40-40 40-A 3-1 → 4-1 A. Rublev 0-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 T. Fritz 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 2-1 A. Rublev 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 2-0 T. Fritz 0-15 0-30 df 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 A. Rublev 15-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 5-6 → 5-7 T. Fritz 15-0 30-15 40-15 ace 5-5 → 5-6 A. Rublev 15-0 15-15 15-30 15-40 5-4 → 5-5 T. Fritz 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 4-4 → 5-4 A. Rublev 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 T. Fritz 15-15 3-3 → 3-4 A. Rublev 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-A 3-2 → 3-3 T. Fritz 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 A. Rublev 0-15 15-15 15-30 2-1 → 2-2 T. Fritz 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 A. Rublev 15-0 1-0 → 2-0 T. Fritz 0-15 15-15 30-15 30-30 0-0 → 1-0

3. [7] Jannik Sinner vs [6] Holger Rune (non prima ore: 15:30)



ATP Monte-Carlo Jannik Sinner [7] Jannik Sinner [7] 6 5 5 Holger Rune [6] Holger Rune [6] 1 7 7 Vincitore: Rune Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-7 J. Sinner 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-6 → 5-7 H. Rune 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-5 → 5-6 J. Sinner 15-0 30-15 30-30 40-30 40-40 4-5 → 5-5 H. Rune 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 J. Sinner 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 3-4 → 4-4 H. Rune 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 3-3 → 3-4 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 H. Rune 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 J. Sinner 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 H. Rune 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 1-2 J. Sinner 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 H. Rune 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 J. Sinner 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-6 → 5-7 H. Rune 15-15 30-15 40-15 ace 5-5 → 5-6 J. Sinner 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 H. Rune 0-15 0-30 0-40 3-5 → 4-5 J. Sinner 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-5 → 3-5 H. Rune 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 J. Sinner 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-4 → 2-4 H. Rune 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-3 → 1-4 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 H. Rune 15-0 30-0 40-0 40-15 0-2 → 0-3 J. Sinner 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 H. Rune 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 J. Sinner 15-0 15-15 30-15 40-15 5-1 → 6-1 H. Rune 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 4-1 → 5-1 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 3-1 → 4-1 H. Rune 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 40-40 40-A df 2-1 → 3-1 J. Sinner 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 H. Rune 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Masters 1000 Monte Carlo - Semifinale - chi vincerà? Sinner (2-1) (53%, 866 Votes)

Sinner (2-0) (29%, 471 Votes)

Rune (2-1) (12%, 200 Votes)

Rune (2-0) (5%, 86 Votes) Total Voters: 1.623

Loading ... Loading ...

4. Fabrice Martin / Andreas Mies vs [5] Ivan Dodig / Austin Krajicek