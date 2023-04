Masters 1000 Monte Carlo: Il programma completo di Sabato 15 Aprile 2023. Jannik Sinner sfida Holger Rune per la conquista della Finale (Sondaggio)

Il torneo Masters 1000 di Monte Carlo, uno degli eventi più prestigiosi del circuito ATP, si avvicina alle fasi finali. Sabato 15 Aprile 2023, il programma completo delle partite prevede un appuntamento imperdibile per gli appassionati di tennis: la sfida tra Jannik Sinner e Holger Rune nella seconda semifinale del torneo.

Jannik Sinner, il talento italiano, si è guadagnato un posto tra i migliori quattro del torneo grazie a prestazioni eccellenti e piene di carattere. Sinner, attualmente al numero 8 del ranking ATP, ha mostrato grande determinazione e abilità nel corso del torneo, sconfiggendo avversari di alto livello e guadagnandosi anche l’ammirazione del pubblico.

Dall’altra parte della rete, Holger Rune, il giovane danese in rapida ascesa, sta cercando di fare la storia e raggiungere la sua seconda finale in un Masters 1000 dopo aver vinto a Bercy lo scorso anno in finale su Djokovic. Rune, attualmente al numero 9 del ranking ATP, ha dimostrato di essere un avversario temibile grazie alla sua potenza e alla sua capacità di giocare con intelligenza e creatività battendo oggi nei quarti di finale Daniil Medvedev.

1. Kevin Krawietz/ Tim Puetzvs [WC] Romain Arneodo/ Sam Weissborn2. [5] Andrey Rublev vs [8] Taylor Fritz(non prima ore: 13:30)3.vs [6] Holger Rune(non prima ore: 15:30)

4. Fabrice Martin / Andreas Mies vs [5] Ivan Dodig / Austin Krajicek