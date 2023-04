Holger Rune, terzo semifinalista a Monte Carlo, supera Medvedev in un match convincente

Holger Rune è il terzo semifinalista dell’edizione 2023 di Monte Carlo dopo aver battuto Daniil Medvedev in seguito a una prestazione molto convincente.

Il giovane danese, numero nove del ranking, non ha dato molte possibilità al russo – che questa volta non è riuscito a compiere nessun miracolo – e ha trionfato con i parziali di 6-3 e 6-4, in un duello in cui il moscovita si è mostrato nuovamente molto irritato in campo, soprattutto quando le cose non gli andavano così bene.

In alcuni momenti, Medvedev non ha mostrato neanche una grande freschezza fisica, molto probabilmente a causa della battaglia epica che aveva avuto 16 ore prima contro Alexander Zverev.

Nel primo set, un break al quarto gioco è stato sufficiente per la conquista del parziale da parte del danese. Nel secondo, Rune è stato il primo giocatore a togliere il servizio, al terzo gioco, tuttavia, Medvedev ha risposto con un break subito dopo. L’equilibrio è proseguito, ma Rune ha sferrato il colpo finale strappando il servizio dell’avversario al nono gioco, confermando la vittoria poco dopo.

A separare Rune dalla finale c’è un italiano: sarà Jannik Sinner o Lorenzo Musetti.