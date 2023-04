Djokovic si è infortunato a Monte Carlo durante l’ allenamento di Domenica scorsa

Novak Djokovic ha evitato di parlare in dettaglio dell’eventuale infortunio al gomito destro che lo ha portato a indossare una fasciatura durante la sconfitta contro Lorenzo Musetti negli ottavi di finale del Masters 1000 di Monte Carlo. Tuttavia, ora emergono foto che mostrano che il numero uno del mondo ha avvertito il dolore già domenica, durante un allenamento a Montecarlo con Matteo Berrettini.

Le fotografie della giornalista Corinne Dubreuil forniscono una panoramica completa della situazione. Djokovic si è disteso per difendere un colpo con il rovescio a una mano e ha immediatamente emesso un grido di dolore. Il serbo si è immediatamente toccato il gomito destro, ma la realtà è che ha giocato senza alcuna protezione contro Ivan Gakhov nel secondo turno. Tuttavia, era già limitato e lo è stato ancora di più nella partita contro Musetti, pur non volendo discutere dell’argomento.

Ora bisogna capire se questo potrebbe essere motivo di preoccupazione in vista dei Masters 1000 di Madrid e Roma e, ovviamente, Roland Garros.

This is what happened last sunday in Monte Carlo when Novak Djokovic was practicing with Matteo Berretini #tennis #practice #abacapressagency #novakdjokovic pic.twitter.com/OhEtrEppuR

