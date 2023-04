Djokovic sorpreso da Musetti a Monte Carlo: il numero uno del mondo ammette il suo cattivo umore dopo la sconfitta

Novak Djokovic è stato sorpreso agli ottavi di finale del Master 1000 di Monte Carlo, perdendo contro Lorenzo Musetti, in una partita nella quale indossava un tutore al gomito destro. Questo è stato un argomento che hanno provato a chiedere al numero uno al mondo, ma la conferenza stampa è stata molto breve a causa del cattivo umore del serbo, come lui stesso ha ammesso.

COME SI SENTE DOPO LA SCONFITTA

La sensazione è terribile dopo aver giocato in questo modo, sinceramente, ma bisogna complimentarsi con lui. È stato solido nei momenti cruciali ed è tutto. È tutto ciò che posso dire al momento, buona fortuna a Lorenzo.

PROBLEMI FISICI?

Non posso dire nulla, sto bene, sto bene. Complimenti a Lorenzo, andiamo avanti.

HA AVUTO LA SENSAZIONE AL MATTINO CHE SAREBBE STATO DIFFICILE?

La verità è che un tennista si aspetta sempre di avere una buona giornata, ma sì, so che non sto giocando così bene al momento e so che lui sta giocando molto bene, quindi fin dall’inizio sapevo che sarebbe stata una sfida complicata.

PERDERE COSÌ PRESTO A MONTE CARLO È UN DISASTRO?

Non credo che la sconfitta in questa partita sia catastrofica, ma la mia sensazione attuale è negativa perché ho perso, è solo questo. Complimenti ancora al mio avversario, proseguiamo.

COSA FARÀ LA PROSSIMA SETTIMANA

La settimana prossima giocherò a Banja Luka.

È STRANO VEDERLO COSÌ ARRABBIATO DOPO UN INIZIO DI STAGIONE COSI’ POSITIVO

Sì, lo so, ma capisci, oggi non è stata una grande giornata per me, quindi non sono dell’umore adatto per parlare.