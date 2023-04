Masters 1000 Monte Carlo: I risultati completi con il dettaglio del Day 4. Sconfitta per Sonego al secondo turno del Masters 1000 di Monte Carlo, Daniil Medvedev avanza. In campo Matteo Berrettini (LIVE)

Sfortunata giornata per Lorenzo Sonego, che viene sconfitto al secondo turno del prestigioso torneo Masters 1000 di Monte Carlo dal russo Daniil Medvedev. Il tennista italiano è stato battuto con il risultato di 6-3, 6-2 dal numero 5 del mondo.

Questa è la seconda volta che i due si sono affrontati: il primo incontro risale a gennaio, nel torneo ‘250’ di Adelaide-1, disputato su cemento outdoor. All’epoca, Sonego si era ritirato mentre era in svantaggio 7-6(6), 2-1.

Nel match di oggi, Sonego ha avuto difficoltà fin dall’inizio, soprattutto al servizio. Nel primo set, l’azzurro ha perso il servizio nel secondo gioco e ha dovuto annullare palle per il doppio break nel quarto e ottavo gioco. Medvedev, invece, è riuscito a cancellare l’unica palla break concessa sul punteggio di 2-0, per poi chiudere il set sul 6-3.

Il secondo set ha visto il russo dominare ancora di più il campo: in pochi minuti, Medvedev si è portato sul 5-1 grazie ai break nel terzo e al quinto gioco. Nonostante gli sforzi di Sonego, il set e la partita sono stati chiusi poco dopo, con il punteggio di 6-2 in favore del russo.

Daniil Medvedev conferma la sua posizione tra i migliori tennisti del mondo, avanzando nel tabellone del Masters 1000 di Monte Carlo e dimostrando la sua forza e determinazione. Sarà interessante vedere come il russo si comporterà nelle prossime fasi del torneo e se sarà in grado di aggiudicarsi il titolo.

1. Botic van de Zandschulpvs [4] Casper Ruud

2. Diego Schwartzman vs [7] Jannik Sinner



3. [3] Daniil Medvedev vs [WC] Lorenzo Sonego



4. [WC] Dominic Thiem vs [6] Holger Rune



Court des Princes – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Roberto Bautista Agut vs [13] Alexander Zverev



2. Grigor Dimitrov vs Jiri Lehecka



3. [8] Taylor Fritz vs [WC] Stan Wawrinka



4. Francisco Cerundolo vs Matteo Berrettini



Court 2 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [14] Alex de Minaur vs [Q] Jan-Lennard Struff



2. [Q] Luca Nardi vs [16] Lorenzo Musetti



3. [WC] Petros Tsitsipas / Stefanos Tsitsipas vs [3] Marcelo Arevalo / Jean-Julien Rojer



Court 9 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Nicolas Jarry vs [Q] Alexei Popyrin



2. [Q] Ilya Ivashka vs [9] Karen Khachanov



3. [1] Wesley Koolhof / Neal Skupski vs Karen Khachanov / Andrey Rublev



Court 11 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [Alt] Santiago Gonzalez / Edouard Roger-Vasselin vs Juan Sebastian Cabal / Robert Farah



2. [7] Rohan Bopanna / Matthew Ebden vs Kevin Krawietz / Tim Puetz



3. Marcelo Melo / Alexander Zverev vs [WC] Romain Arneodo / Sam Weissborn