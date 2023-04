Masters 1000 Monte Carlo: Incredibile vittoria di Lorenzo Sonego che annulla 4 palle match e vince contro Humbert dopo un match pieno di colpi di scena

Dopo una dura lotta Lorenzo Sonego è approdato al secondo turno nel torneo Masters 1000 di Monte Carlo.

L’azzurro ha eliminato dopo aver annullato quattro palle match il francese Ugo Humbert classe 1998 e n.79 ATP con il risultato di 36 75 75 dopo una lotta di 3 ore.

Al secondo turno Lorenzo, che nel corso del terzo set ha anche chiamato il fisioterapista, sfiderà Daniil Medvedev, n.5 del mondo.

Primo set: Sonego cedeva malamente la battuta nel sesto game (a 0 con due vincenti del transalpino e un diritto affossato in rete sulla palla break da Lorenzo) con il Ugo che poi si portava sul 5 a 2.

Sul 5 a 3 HUmbert, impegnato a servire per il set, teneva ai vantaggi il turno di servizio e senza annullare palle break nel corso del set e alla seconda palla set a disposizione chiudeva la frazione per 6 a 3 in 39 minuti con Lorenzo che mandava in rete la risposta di rovescio sulla palla set.

Secondo set: Sonego sul 4 pari subisce il break che porta il francese a servire per il match sul 5 a 4. Proprio nel decimo gioco il transalpino commetteva un paio di errori gratuiti ma Lorenzo ci metteva anche del suo piazzando un bel passante nel primo punto del game e sulla palla break attaccava con il diritto facendo sbagliare Ugo che mandava fuori il passante di rovescio ed era così 5 pari.

Sul 5 a 5 l’azzurro annullava una pericolosa palla break con un servizio vincente dopo aver commesso un doppio fallo nel punto precedente. Nel gioco successivo ancora un break per Lorenzo che strappava il servizio all’avversario a 15, con Humbert che sulla palla set commetteva un errore di diritto. 7-5 per Sonego.

Il francese è passato dall’80% al 63% di prime messe in campo, soffrendo la tensione nel finale del secondo parziale. D’altro canto, Sonego è cresciuto come percentuali, passando al 69% di prime valide nel secondo parziale.

Terzo set: Sonego dopo aver subito il break sull’1 pari chiamava il medical time-out per un fastidio al flessore sinistro. Alla ripresa Humbert si portava sul 4 a 2 e due palle per il doppio break ma Lorenzo riusciva ad annullarle e poi ha controbrekkare il francese impattando sul 4 pari.

Sul 4 pari però il torinese cedeva ancora una volta il servizio, commettendo tre errori gratuiti di cui uno anche sulla palla break.

Nel gioco seguente Ugo, dal 40-15, mancava ben tre palle match (i primi due con due errori di rovescio, nel terzo attaccava col dritto Humbert, ma sbagliava incredibilmente la volee decisiva, ed il quarto invece il tennista francese attaccava col rovescio incrociato dopo un dritto strettissimo, ma il torinese in spaccata infilava il francese col dritto). Arrivavano poi dal 40 pari altri due errori del francese e Lorenzo piazzava il break.

Sul 6 a 5 Lorenzo, dopo aver annullato una palla del tiebreak (attaccava col rovescio l’azzurro che poi andava a segno con la palla corta di dritto) al primo match point utile piazzava un nuovo break e chiudeva la contesa per 7 a 5, con un errore di diritto del francese sulla palla match.

ATP Monte-Carlo Ugo Humbert Ugo Humbert 6 5 5 Lorenzo Sonego Lorenzo Sonego 3 7 7 Vincitore: Sonego Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-7 U. Humbert 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 5-6 → 5-7 L. Sonego 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-5 → 5-6 U. Humbert 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 5-4 → 5-5 L. Sonego 15-0 15-15 15-30 15-40 4-4 → 5-4 U. Humbert 0-15 0-30 0-40 15-40 4-3 → 4-4 L. Sonego 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 A-40 4-2 → 4-3 U. Humbert 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 L. Sonego 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 3-2 U. Humbert 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-1 → 3-1 L. Sonego 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 2-1 U. Humbert 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 U. Humbert 0-15 0-30 0-40 5-6 → 5-7 L. Sonego 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 5-5 → 5-6 U. Humbert 0-15 0-40 15-40 5-4 → 5-5 L. Sonego 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 30-40 4-4 → 5-4 U. Humbert 15-0 15-15 df 30-15 40-15 3-4 → 4-4 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 U. Humbert 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 L. Sonego 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 2-3 U. Humbert 0-15 15-15 30-15 40-30 1-2 → 2-2 L. Sonego 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 df A-40 df 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 U. Humbert 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 U. Humbert 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 5-3 → 6-3 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 40-15 5-2 → 5-3 U. Humbert 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 L. Sonego 0-15 0-30 0-40 3-2 → 4-2 U. Humbert 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 U. Humbert 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 U. Humbert 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

2 ACES 42 DOUBLE FAULTS 363/102 (62%) FIRST SERVE 71/105 (68%)43/63 (68%) 1ST SERVE POINTS WONÙ 49/71 (69%)17/39 (44%) 2ND SERVE POINTS WON 14/34 (41%)2/7 (29%) BREAK POINTS SAVED 6/10 (60%)17 SERVICE GAMES PLAYED 1622/71 (31%) 1ST SERVE RETURN POINTS WON 20/63 (32%)20/34 (59%) 2ND SERVE RETURN POINTS WON 22/39 (56%)4/10 (40%) BREAK POINTS CONVERTED 5/7 (71%)16 RETURN GAMES PLAYED 1717/36 (47%) NET POINTS WON 22/30 (73%)31 WINNERS 3140 UNFORCED ERRORS 2860/102 (59%) SERVICE POINTS WON 63/105 (60%)42/105 (40%) RETURN POINTS WON 42/102 (41%)102/207 (49%) TOTAL POINTS WON 105/207 (51%)211 km/h MAX SPEED 214 km/h193 km/h 1ST SERVE AVERAGE SPEED 195 km/h151 km/h 2ND SERVE AVERAGE SPEED 162 km/h