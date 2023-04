Medvedev pronto ad adattare il suo gioco per la stagione sulla terra battuta

Daniil Medvedev ha ottenuto grandi risultati sui campi in cemento questa stagione, vincendo quattro titoli, incluso il suo quinto titolo ATP Masters 1000 a Miami all’inizio di questo mese.

In gara sulla terra battuta al Rolex Monte-Carlo Masters questa settimana, Medvedev è pronto ad adattare il suo gioco per la stagione sui campi in terra rossa.

“Devo sicuramente cambiare il mio gioco perché i miei colpi sono troppo piatti e la terra non permette alla palla di scorrere tanto sul campo,” ha detto Medvedev nella sua conferenza stampa pre-torneo. “I miei avversari possono sfruttare questi [colpi contro di me].

“Allo stesso tempo, non si può cambiare ciò che si fa in nove mesi o un anno drasticamente, quindi devo trovare un buon equilibrio in cui continuo a giocare il mio gioco, con qualche piccola modifica. Modificando alcuni colpi nei momenti giusti.”

La terza testa di serie, che vanta un record di 29-3 quest’anno, ha vinto 18 dei suoi 19 trofei a livello di torneo sui campi in cemento. Al contrario, non ha mai vinto un titolo a livello di torneo sulla terra battuta, con il suo miglior risultato a Monte-Carlo nel 2019 quando ha raggiunto le semifinali.

Il 27enne non ha mai nascosto il suo amore per i campi in cemento in passato, ma riconosce che la varietà delle superfici è cosa buona per questo sport.

“Vorrei che potessimo continuare sul cemento, ma capisco che ci sono diverse superfici nel Tour e questo è positivo perché alcuni tennisti sono migliori sulla terra, alcuni sul cemento, alcuni sull’erba,” ha detto Medvedev. “È bello avere diverse superfici, penso che sia positivo per questo sport.”

Medvedev è attualmente primo nella Pepperstone ATP Live Race To Turin. Punta a un risultato importante nel Principato per mantenere la posizione di vertice, iniziando il suo torneo direttamente al secondo turno contro Lorenzo Sonego o il qualificato Ugo Humbert.